Stát půjčí garančnímu fondu makléřů

Kabinet také schválil uvolnění 13,8 milionu korun na administrativní zpracování výplaty klientů dalšího padlého makléře, firmy KTP Quantum. Celkem tak garanční fond získá 195,6 milionu korun.

Private Investors byl prvním z pěti domácích obchodníků s cennými papíry, na jejichž majetek soud uvalil konkurz. Ve své době byl největším obchodníkem s americkými akciemi a 2500 lidí v něm mělo miliardu korun.

Nárok uplatňuje 1905 z nich a chtějí 363,7 milionu korun.

"V ČR trvá rok, než vláda udělá to, co musí dle zákona. Jsme rádi, že ty peníze uvidíme, ale je to jen padesát procent. Budeme bojovat i o druhou polovinu," řekl ČTK mluvčí Asociace poškozených klientů PI Martin Petrášek.

Ivan Pelikán z garančního fondu iDNES řekl, že fond je schopen výplatu 50 procent klientských nároků zahájit v řádu dní od doby, kdy dostane peníze ze státní kasy. O jejich uvolnění požádá co nejdříve.

V návrhu pro vládu bylo datum uvolnění prostředků 30. srpna, takže zákazníci by mohli polovinu svých pohledávek dostat v polovině září.

Fond už se podle Pelikána na realizaci výplaty zákazníků PI domluvil s Českou spořitelnou.

Stát rezervoval tři čtvrtě miliardy

"Pro návratnou finanční výpomoc Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry je ve státním rozpočtu na letošní rok rezervována částka 750 milionů korun," sdělila Eva Nováková z ministerstva financí.

Teoreticky by tak neměla vláda mít problém s uvolněním dalších peněz, aby mohli být vyplaceni i klienti KTP Quantum a dalších firem.

Jak však připomněla Nováková, ministerstvo už vládě předložilo novelu, která zvyšuje odvod příspěvků obchodníků s cennými papíry do GF tak, aby byl solventní.

"Vzhledem ke značným nárokům na státní rozpočet je také vypuštěna povinnost poskytovat ze státního rozpočtu návratnou finanční výpomoc," dodala Nováková k připravovaným úpravám.

Stát se tak brání před povinností garančnímu fondu pomáhat, k čemuž se ho snažili nedávnými demonstracemi donutit i postižení klienti zkrachovalých makléřů. VÍCE ZDE