Stát rozdává i tam, kde nechtěl

Daňové zvýhodnění životního pojištění

Dne 1.1. 2001 nabyl účinnosti novelizovaný zákon o daních z příjmů č. 492/2000 Sb., kterým je také upraveno zdanění a daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění. Účelem této úpravy je podpora penzijního systému, tedy rozšíření dobrovolného pilíře o další zvýhodněné produkty.

V souladu s tímto smyslem státní podpory jsou daňově zvýhodněny pouze ty pojistné produkty, které mají spořící charakter. Tedy takové produkty, s kterými je možné spořit na stáří. Blíže jsou tyto produkty vymezeny v § 6 odst. 9 písm. y):

„… na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v případě vzniku nároku na starobní důchod nebo plný invalidní důchod, nebo v případě, stane-li se zaměstnanec plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, nebo v případě smrti“.

Daňový odpočet lze tak čerpat pouze na pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití nebo na důchodové pojištění (pojištění, kde se jako plnění vyplácí důchod). Odpočet lze uplatnit u nejméně pětiletých pojistných smluv, kterými je sjednána výplata pojistného plnění nejdříve v roce, v němž pojištěný dosáhne věku 60 let. Pro uplatnění odpočtu musí být pojištěný současně pojistníkem, tedy tím, kdo smlouvu uzavřel. Při splnění těchto podmínek má pojištěný možnost odpočítat si zaplacené pojistné od základu daně, vždy však pouze do výše 12 000 Kč ročně. Roční daňová úspora může dosáhnout až 3840 Kč ročně.

Rizikové pojištění je také zvýhodněno

Hledáte další informace o životním pojištění? Pak určitě navštivte speciální přílohu zivot.idnes.cz

Ačkoliv mezi zvýhodněné produkty zákon neřadí rizikové životní pojištění, je možné jej s nadsázkou do skupiny daňově zvýhodněných pojištění zařadit. Úspora se totiž vztahuje na pojištění pro případ smrti nebo dožití (označované jako kapitálové životní pojištění), přičemž zákonem není nijak definován poměr rizika a dožití v daném pojištění. Ušetřit na dani z příjmů lze proto také s pojištěními, u kterých složka dožití (tedy tvorba kapitálu na důchod) je naprosto zanedbatelná. To je možné u pojištění umožňující volbu poměru rizika a spoření - např. Flexi od Pojišťovny ČS nebo Sponsor od Wüstenrot pojišťovny.

Na takové flexibilní pojištění lze čerpat daňové výhody, i když mohou být nastaveny téměř jako čistá riziková pojištění, která žádné úspory nevytváří. Výše získané daňové úspory je však zajímavá pouze u pojistek s vyšším pojistným (tedy zejména u starších klientů nebo u pojištění s vysokou pojistnou částkou) a u pojištěných s vyšším příjmem.

Výběr úspor až v 60-ti letech?

Jednou z podmínek daňového zvýhodnění životního pojištění je výplata pojistného plnění nejdříve v kalendářním roce, ve kterém dosáhne pojištěný věku 60-ti let. Dřívější výplata úspor pojištěnému bez nutnosti vracet daňovou úsporu je dovolena pouze u produktů, které umožňují plnění při plné invaliditě pojištěného (výplata invalidního důchodu) nebo při vzniku nároku na starobní důchod ze sociálního pojištění (výplata základního důchodu, ten však pojišťovny většinou váží pouze na dosažení sjednaného věku). Při nedodržení zákonem stanovených podmínek v případě zániku nebo dodatečné změny doby trvání pojištění, je nutné získanou daňovou úsporu dodanit.

Od listopadu je na trhu nové životní pojištění, které umožňuje předčasný výběr většiny naspořených prostředků formou tzv. předčasného dožití (dožití před koncem pojistné doby). To je možné sjednat dodatkem k pojistné smlouvě, ve kterém se určí datum, k němuž bude vyplaceno plnění pojišťovny ve stanovené výši. Většinu naspořených prostředků pojišťovna umožňuje vybrat dříve než v 60ti letech věku a to bez daňové sankce. Poskytovatel tohoto pojištění uvádí, že není třeba v takovém případě získanou daňovou úsporu státu vracet, neboť nedošlo k zániku pojištění ani ke změně doby trvání (jak je požadováno zákonem o dani z příjmů). Bude proto zajímavé sledovat, jaký názor na tento přístup k daňovému zvýhodnění životního pojištění zaujme ministerstvo financí nebo asociace pojišťoven, neboť se rozhodně nejedná o přístup, který by podporoval penzijní systém.

Použitelnost životního pojištění jako třetího pilíře penzijního systému dostává vážné trhliny. Ušetřit na daních lze totiž i u produktů, s kterými klienti pojišťoven na stáří příliš nenaspoří (ať již z důvodu možnosti výběru úspor před dosažením důchodového věku, nebo z prosté skutečnosti, že dané pojištění téměř žádné úspory nevytváří).

Jaký je váš názor na daňové zvýhodnění životního pojištění? Vynakládá stát prostředky efektivně? Děkujeme za názory.

Komerční prezentace: