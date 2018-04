Stát si pojistil regulaci nájmů

Když loni Ústavní soud zrušil vyhlášku o regulaci nájemného s tím, že porušuje vlastnická práva majitelů domů, nahradilo ji ministerstvo rychle cenovým výměrem. Tentokrát zrušením starého a vydáním nového výměru pár dní před soudním líčením úředníci prakticky znemožnili soudu vůbec rozhodovat.

Úředníci ministerstva financí nicméně říkají, že ani zrušení výměru Ústavním soudem by neznamenalo konec regulace, ale naopak její naprosté zakonzervování.

"Ve finále by tím soudci nevyhlásili zrušení cenového stropu, ale naopak. Činží by až do doby přijetí zákona o nájemném nebylo možné hýbat nahoru ani dolů," tvrdí náměstek ministra financí Jaroslav Šulc.

Podle soudce Ústavního soudu Vojtěcha Cepla je hlavní snahou státu zabránit projednávání, aby nezazněla různá odůvodnění oprávněnosti či neoprávněnosti regulace nájemného. "Ministerstvo se snaží celou diskusi zamést pod rohožku," uvedl soudce.

Motivace státu však není zřejmě pouze v tom, že by nechtěl dostat políček od Ústavního soudu za protiústavní regulaci cen. V případě zrušení omezení pro růst cen by se totiž pronajímatelé mohli snažit právního vakua využít ke zvýšení nájmů.

"Majitelé domů by mohli požádat soud o stanovení takového nájemného, které by nájemce neznevýhodňovalo. Dnes totiž často nekryje ani náklady na opravu bytového fondu," říká Tomislav Šimeček ze Sdružení majitelů domů.

Pokud by neexistovala žádná právní úprava o nájemném, připouští soudní spory i náměstek ministra financí Jaroslav Šulc. Sami nájemníci však z podobného postupu strach nemají, protože podle nich by soudy takové návrhy musely odmítnout.

"Občanský zákoník stanovuje, že se nájemné sjednává dohodou a jednostranně je jej možné zvyšovat jen podle zvláštního právního předpisu, jímž je cenový výměr. Kdyby nebyl, soudy by neměly podle čeho rozhodovat," tvrdí Stanislav Křeček ze Sdružení nájemníků.

Upravit, jak by se mělo postupovat v případech, kdy se nájemce s pronajímatelem nedohodne na nájemném, má až nový zákon. Ten se měl původně dostat na stůl vládě do konce listopadu, ale spory o jeho konečné znění mezi ministerstvem financí a ministerstvem pro místní rozvoj jeho předložení oddalují.

Finance chtějí prakticky zakonzervovat nynější stav, protože místně obvyklé nájemné by mělo zhruba odpovídat dnešním cenám. Právě podle jeho výše by se přitom řídily soudy při rozhodování sporů.

Ministerstvo pro místní rozvoj je razantnější a prosazuje, aby se regulované a tržní ceny postupně sbližovaly. Celá diskuse o nájemném však stejně nakonec skončí jednáním koaličních partnerů.