Stát vám na penzi nepřispěje

Hrubá mzda zaměstnance 15 000 Kč měsíčně

Příspěvek do penzijního fondu 450 Kč měsíčně

Příspěvek do důchodového pojištění 666 Kč měsíčně

Celkem daňově uznatelných příspěvků 1116 Kč měsíčně



Úspora podniku v porovnání

se stejnou částkou v hrubé mzdě 4 687 Kč ročně

Zisk zaměstnance oproti výplatě přes mzdu 3 090 Kč ročně*



Naspořeno za 30 let z příspěvků podniku 827 500 Kč**

(bez případných vlastních plateb)



* Nezohledňuje poplatky konkrétního vybraného produktu

** Při průměrných výnosech penzijního připojištění ve výši 3,5 % p.a. a investičního důchodového pojištění 6 % p.a.