Stát vyhlašuje slevy na hypotéky!

Další podpora bydlení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj by se měla rozběhnout již od pondělí. Jedná se o tolik diskutovanou dotaci k úrokové sazbě hypotečních úvěrů použitých na koupi staršího bytu, se kterou přišla minulá vláda ČSSD před červnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Ačkoli jsme o této nové formě podpory informovali již v květnu (čtěte zde), kdy byl nový návrh vládou přijat, není vůbec od věci upozornit nyní na jeho vstup do praxe. Na půlmilionové hypotéce se splatností deset let a roční úrokovou sazbou 7% může totiž mladá rodina za deset let ušetřit díky rozdílu dvou procentních bodů ve státní podpoře přibližně 60 000 korun.

Stejně jako stávající podpora hypotečních úvěrů na nové nemovitosti bude mít i podpora při koupi starší nemovitosti formu úrokové dotace. Výše úrokové dotace pro daný rok se stejně jako u stávající podpory odvíjí od průměrné výše úrokových sazeb z nově poskytnutých hypotečních úvěrů v předešlém roce. Srovnání výše státního příspěvku na nové a starší nemovitosti nabízí následující tabulka.

Dotace úrokových sazeb hypotečních úvěrů průměrná úroková sazba nově poskytnutých hypotečních úvěrů v předešlém roce výše dotace u hypotéky na starší byt (pouze pro osoby do 36 let) výše dotace u hypotéky na nový byt 10 % a více 6% 4% 9 % - 10 % 5% 3% 8 % - 9 % 4% 2% 7 % - 8 % 3% 1% 5 % až 7% 2% 0% pod 5% 0% 0%