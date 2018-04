Stát zaplatí za krach makléřské firmy

Komise pro cenné papíry již odhadla, že nároky postižených klientů mohou být od 300 milionů až po 1,8 miliardy korun. Komise považuje za nejpravděpodobnější to, že správce konkurzní podstaty KTP vydá klientům akcie, které jsou na jejich jména v evidenci rozděleny. Především akcie Médeia Bohemia.

Klienti by mohli žádat odškodné za vklady, které KTP neproměnilo na tyto vratné akcie - to by stálo 712 milionů. Správce konkurzu, který má evidenci Quanta, je pesimističtější. KTP drželo téměř 1,3 miliardy korun z vkladů v hotovosti. Když přišel do KTP, bylo na účtech jen 57,5 milionu. "Řekl bych, že klienti budou žádat u Garančního fondu více než 1,3 miliardy. Sdružení jim radí, aby nárokovali náhradu i za akcie," soudí správce Jiří Sehnal.

Klienti smějí žádat odškodnění u Garančního fondu. Ale ten má pro letošek jen pět milionů. Proto účet za krach KTP předloží státu. Šest miliard, které spolkly vytunelované kampeličky, tak není poslední výdaj ze státních peněz na odškodnění lidí, kteří svěřili úspory do špatných rukou. Garanční fond, který banky nechtějí úvěrovat, má ze zákona možnost získat finanční výpomoc od státu. Smí žádat polovinu sumy, již potřebuje na odškodnění klientů ze státní kasy. O půjčku se chystá v nejbližších týdnech požádat.

Letos se nedočká, v rozpočtu nejsou peníze. Ministerstvo financí o problému ví. "Už i na potřebu výplaty klientů Private Investors si bude muset fond půjčit od státu a ten mu musí vyhovět," potvrzuje Jiří Běhounek z odboru finančního trhu a bankovnictví. Pokud se fondu nepodaří potřebné peníze sehnat jinde, bude se na stát obracet znovu se žádostí o garanci či další úvěr.