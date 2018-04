Statisíce do kapsy a státu ani korunu

V podstatě každý den realizujeme nějaký nákup movité věci. Ve většině případů jde o spotřební zboží, které kupujeme z důvodu vlastní spotřeby. S takovým zbožím nemáme tedy žádné více či méně spekulativní účinky. Existuje však skupina věcí, které si pořizujeme z jiných důvodů. Co třeba nějaký pěkný kus starého nábytku či perský koberec. Takové věci nám mohou na jedné straně zkrášlit byt či dům a zpříjemnit doma strávené chvilky, avšak v určitých případech mohou přinést pro majitele v konečném důsledku velký zisk.

Co třeba taková nedělní návštěva galerie s obrazy, které nabízí vystavovatel k prodeji. Jeden z obrazů se návštěvníkovi zalíbí a dohodne se s autorem na nákupní ceně deset tisíc korun. Po několika letech obdivu na stěně svého obývacího pokoje se majitel rozhodne obraz prodat rodinnému příteli za skvělou cenu osmnácti tisíc korun. Dobrá cena pomyslí si prodejce, neboť jej před pár lety koupil za deset tisíc korun a obraz mu přinesl nominální zisk osm tisíc korun, což i při zohlednění míry inflace znamená slušný obchod.



Co ovšem s příjmem z prodeje z tohoto obrazu? Měl by ho dotyčný kupříkladu přiznat v daňovém přiznání nebo si může zmiňovaný příjem v klidu strčit do kapsy a nic nepřiznávat? K odpovědi na tuto otázku je třeba znát ještě několik dalších informací, a proto nepředbíhejme.



Prodej movitého majetku je až na výjimky osvobozen od daně z příjmu fyzických osob