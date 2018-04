Statistická chyba je reprízou 90. let

Bývalý předseda ČSÚ a současný senátor Edvard Outrata zavzpomínal v Českém rozhlase na rok 1995, kdy se oprava výsledků zahraničního obchodu pohybovala rovněž v desítkách miliard korun.

"Tehdy zrovna jako teď při nějaké revizi metodiky, nebo tak, prostě celní úřad neprovedl dohodnutou metodiku a přitom statistický úřad neměl žádný způsob jak to kontrolovat," popsal tehdejší situaci.

Finanční trhy však tehdy nebyly ještě zcela rozvinuté, proto prý na revizi nereagovaly tak silně.

Outrata tvrdí, že celní úřad nebere statistiku vážně. "Tím pádem, když přijde změna metodiky, tak to buď provede nebo neprovede," prohlásil.

Jak se chyba stala?

Co je zušlechťovací styk? Statistici počítají, kolik se z republiky vyvezlo a kolik se dovezlo zboží, z dat, která jim předávají celníci. V půlce loňského roku však přestala platit některá cla a celníci už nebyli nuceni sledovat zboží, které jde poté, co se na něm v Česku něco dotvoří, zpět na vývoz. Údaje se měly objevit v jiné statistice , což se nestalo.

V devadesátých letech i v roce 2002 způsobil problémy takzvaný aktivní zušlechťovací styk. Nejprve ČSÚ změnil způsob jeho zahrnování do statistik, loni zase vedla k omylům novela celního zákona.

Někdejší komunikaci s celníky popsal Outrata i při svém odchodu z funkce v létě 1999 v rádiu Svobodná Evropa.

"V momentě, kdy jsme to zavedli (nový způsob sledování-pozn.red.), tak nám to celníci začali zapisovat na jedné straně a nikoliv na druhé. Oni tvrdí, že my jsme jim špatně napsali metodiku, což je asi pravda. My říkáme, že oni si toho měli všimnout. No prostě, ať je to jakkoliv, tak tady je tento problém," řekl tehdy Outrata.

Dodal také, že odhalení této chyby trvalo celé dva roky.

"Takže teď budeme sledovat, jak bude růst zahraniční obchod pod panováním vaší nástupkyně," uzavřela tehdy debatu moderátorka Svobodné Evropy Lída Rakušanová. Předsedkyní ČSÚ se po Outratovi stala Marie Bohatá.