Spočítejte si, kolik vám vynesou Kalouskovy dluhopisy

Státu bude možné půjčit třemi způsoby. Koupit si můžete buď dluhopis s roční splatností, nebo zvolit jeden ze dvou pětiletých. Rozdíl je ve způsobu výplaty úroků.

U jednoletého dluhopisu s roční splatností, takzvaného diskontovaného, dostanete peníze nejdříve. Jeho cena bude nižší, než kolik po roce dostanete. Například zaplatíte 980 korun a stát vám za rok vrátí necelou tisícovku.

U kuponového dluhopisu získáte za každý rok předem daný úrok a vklad dostanete zpět po pěti letech. Například na tisícikoruně vyděláte dohromady za pět let 135 korun.

Reinvestiční dluhopis znamená, že úroky za každý rok nedostanete vyplacené, ale budou se dále investovat. Úročí se pak vyšší částka (úroky z úroků) a i čistý výnos je o něco vyšší. Na tisícovce tak vyděláte po pěti letech 138 korun.

Na jednoletém vyděláte dvě procenta, u pětiletých je průměrný roční úrok něco málo přes tři procenta. Ale pozor, takového výnosu dosáhnete jen v případě, že vydržíte celých pět let. Úroky jsou totiž každý rok jiné, s délkou investice rostou, šesti procent dosáhnou až v posledním roce.

Kolik vám jednotlivé druhy dluhopisů vynesou, si můžete spočítat na naší kalkulačce.

Kde a kdy si můžete požádat

Upisovací období, tedy doba, kdy lze o dluhopisy požádat, bude od 3. října do 1. listopadu. Pokud se ovšem celá emise prodá dřív, doba se zkrátí. A 11. listopadu pak bude datum emise, tedy dluhopisy připíší na váš účet.

Pokud by byla emise úspěšná, uvažuje se o tom, že by jich v budoucnu mohlo probíhat pravidelně několik ročně.

O úpis budete moci požádat na pobočkách tří našich největších bank. Do budoucna chce ministerstvo počet nákupních míst rozšířit, uvažuje například o využití Czechpointů, aby k dluhopisům měli snazší přístup i lidé z míst, kde banky nesídlí.

A jak to bude probíhat? Dostavíte se na pobočku banky a tam sepíšete žádost o úpis. "Žádost se zájemcem pracovník vždy sepíše elektronicky, proto není třeba nosit si žádost předvyplněnou. Před samotným sepsáním žádosti bude ještě nutné uzavřít Komisionářskou smlouvu pro spořicí dluhopisy, která chrání klienta i banku a banka se v ní zavazuje poskytnout pro klienta veškerou potřebnou péči a úsilí," vysvětluje postup Pavla Hávová z ČSOB.

"Pro vyšší pohodlí klientů preferujeme sjednání schůzky s bankovním poradcem prostřednictvím bezplatné informační linky," dodává Monika Klucová z Komerční banky. Podmínkou je mít otevřený účet u některé z českých bank.

Do kdy musíte zaplatit?

Po sepsání žádosti máte pět dnů na to, abyste zaplatili. Pozor, důležité je, aby banka měla pátý den po podpisu peníze na svém účtu. Je tedy třeba počítat s dobou převodu a peníze poslat na účet raději o dva dny dříve. Kromě bezhotovostního převodu můžete také zaplatit hotově na pokladně banky. Pak máte jistotu, že budou peníze na jejím účtu hned.

"Důležité je samozřejmě i zaslání správné částky. V případě částky nižší než je objednávka, nebude žádost o úpis akceptována a peníze vrátíme na účet odkud byly poukázány. To samé platí v případě, že klient nevyplní správně variabilní symbol," upozorňuje Monika Klucová.

"Jestli žadatel zaplatí více, částku rozdělíme, přeplatek vrátíme a teprve správná částka bude investována," doplňuje Pavla Hávová.

Pokud budete vkládat peníze na přepážce v hotovosti, případný přeplatek a výnosy vám pošlou na číslo účtu, které uvedete v žádosti o úpis. Když během doby spoření změníte účet, oznámíte to bance a ta provede změnu a výnosy vám pak vyplatí na účet nový.

Chcete-li dluhopis někomu darovat, koupit ho tedy na jiné než své jméno, možné to je, ale pouze s notářsky ověřenou plnou mocí.

Základní služby budou zdarma

Samotný nákup i správa dluhopisů bude bez poplatků. "Zdarma bude také změna osobních údajů klienta, připsání spořících státních dluhopisů na majetkový účet, výplata i reinvestice úrokového výnosu, předčasné i řádné splacení a výpis z majetkového účtu," vypočítává další služby Jan Holinka z České spořitelny.

Za takzvané dodatečné služby už ale zaplatit musíte. "Patří mezi ně například mimořádný výpis z majetkového účtu, který bude za 300 korun, nebo změna vlastníka třeba u dědictví. Za tu zaplatíte 72 korun," uvádí Pavla Hávová z ČSOB.

Ke svým penězům se dostanete i dřív

Když nebudete chtít dodržet celou dobu splatnosti, můžete si vybrat peníze i předčasně, nejdříve však po jednom roce. Možnost bude čtyřikrát ročně v přesně stanovených termínech. Pak stačí zajít na pobočku banky a požádat o předčasné splacení. Celá akce je bez poplatku, dostanete i část úroku z nedokončeného roku.

Jedna výjimka tu však je. Jestli vložíte do dluhopisů více jak 500 tisíc korun, předčasně vám vyplatí jen 50 procent z částky přesahující půl milionu. O druhou polovinu se pak můžete přihlásit až v dalším termínu.

Podrobné informace najdete na speciálním webu ministerstva financí.

Co říkají výpočty

Jít do toho, nebo ne? To je otázka, kterou si nyní položí mnozí z vás. Porovnali jsme, kolik byste vydělali na spořicích dluhopisech, stavebním spoření, v penzijním fondu či na termínovaném vkladu.

Kolik naspoříte při vkladu 100 000 korun na 5 let produkt na účtu po 5 letech státní dluhopis kuponový 115 850 Kč státní dluhopis reinvestiční 116 790 Kč stavební spoření 120 142 Kč * penzijní připojištění 129 308 Kč termínovaný vklad 108 430 Kč Poznámka:* po 6 letech, v modelech stavebního spoření, penzijního připojištění a termínovaného vkladu je počítáno se zhodnocením 2 %, při daňových úlevách počítána od roku 2013 daň z příjmu 19 %, u penzijního připojištění počítáno od roku 2013 se změněnou výší státní podpory. Zdroj: kalkulačka iDNES.cz, výpočty MF DNES

Z výsledků je jasné, že státní dluhopisy nejsou žádnou bombou. Vyšší výnos přinese jak penzijní připojištění, obzvlášť pro lidi starší 55 let a také stavební spoření. Nicméně pro konzervativního klienta, který už stavební spoření má, posílá peníze do penzijního fondu a ještě mu zbývají nějaké peníze, které by rád zhodnotil bez rizika, to není zas tak nesmyslná cesta.

Pro úplnost je ještě třeba počítat i s rizikem inflace. Zatím je minimální, ale za pár let se může vyšplhat na několikanásobek a srazit tak výnos ze státních dluhopisů na úroveň běžného účtu. Oproti tomu by dnes méně úročený spořicí či termínovaný účet mohl zareagovat vyšší sazbou.

Jak hodnotí dluhopisy analytici

"Stát si půjčuje od občanů peníze zbytečně draho, což není z hlediska řízení veřejných financí zrovna optimální," říká redaktor časopisu Fond Shop Aleš Vocílka. Ale pro občany považuje státní dluhopisy za docela dobrý způsob, jak uložit peníze. Samozřejmě za předpokladu, že vydrží celou dobu a neprodají je dřív.

"Když srovnáváme pětileté spořicí státní dluhopisy s očekávanou výkonností korunových dluhopisových fondů během následujících pět let, získáte ve výsledku pravděpodobně víc. A to i přesto, že u státních dluhopisů budou úroky zdaněny. U investice do dluhopisových fondů totiž přijdete o část peněz kvůli vstupním poplatkům, ty se pohybují v rozmezí jednoho až dvou procent z investované částky a navíc je třeba počítat ještě s poplatky za správu fondu, které se pohybují kolem jednoho procenta," uvádí Aleš Vocílka.

Ředitel strategie finančně poradenské společnosti DataLife Petr Husák projekt ministerstva financí vítá. "Je to produkt, který u nás zatím neexistoval a přináší bezpečnou investici na hranici inflace. Nabízí však spíše možnost zachování hodnoty vložených financí než jejich zhodnocení, hlavní výhodou tohoto konzervativního produktu je takřka stoprocentní návratnost vložených peněz, ačkoli vývoj v eurozóně v poslední době i tuto jistotu dokázal zpochybnit," říká.

S velkou dávkou skepse se naopak ke státním dluhopisů staví analytička společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. Neuspokojil ji ani výnos ani samotné podmínky. "Pokud někdo vlastní normální stání dluhopis, může jej prodat kdykoliv. To u spořicích dluhopisů nepůjde," konstatuje a připomíná všechna omezení týkající se prodeje. "Bohužel musím konstatovat, že likvidita těchto dluhopisů je vlastně velmi nízká."

Markéta Šichtařová nesouhlasí ani s tvrzením, že jsou dluhopisy absolutně bezpečné. "Neexistuje nic, co by bylo v dnešním světě možno označit za naprosto bezpečné. Státní dluhopisy byly za synonymum totální bezpečnosti považovány naposledy možná před třemi lety. Lidé nejsou hloupí, po posledních událostech v Evropě si toho budou vědomi," uvádí analytička, která na žádný enormní zájem o tyto dluhopisy nesází.