Státní dotace hypoték od února skončí

Změny se týkají hypoték na koupi starších bytů a domů, které si brali lidé do 36 let. Těm stát svým příspěvkem snižoval úrok o jedno procento. Podpory hypoték pro starší lidi a na nové nemovitosti skončily již dříve.

Stát dotace ruší proto, že průměrný úrok z hypoték poskytnutých v uplynulém roce podle očekávání spadne pod pět procent, a vládou stanovený systém tak velí podporu ukončit.

„Když jsem viděl tu úroveň za loňských jedenáct měsíců, tak se může stát, že podpora bude nulová,“ uvedl šéf sekce bytové politiky ministerstva pro místní rozvoj Jiří Klíma.

Podle Klímy by průměrné úroky nad hranici pěti procent mohlo vychýlit pouze to, že by si lidé v prosinci brali dražší hypotéky. Experti i s ohledem na pokles sazeb hypoték v posledních měsících roku považují tuto variantu za čistě hypotetickou. „Na devadesát devět procent lze očekávat, že tato podpora skončí,“ reagoval například šéf Hypoteční banky Jan Sadil.

Pro lidi s hypotékou tak zůstane pouze možnost odečíst si od základu pro výpočet daně placené úroky z hypotéky. To se ovšem neprojevuje v měsíční splátce, ale až ve vyúčtování daní.

Konec přímé podpory může mít silnější dopad i s ohledem na to, že se v letošním roce očekává - byť velice mírný - růst sazeb. Mnohem větší rána pro zájemce o bydlení bude vyšší zdanění stavebních prací u budov pro účely bydlení. To povede ke zdražení bytů i domků.





Jak se změní splátky hypotéky

(1 milion korun, úrok 5 %, splatnost 20 let) Hypotéka s dotací 1 % čisté měsíční náklady 5690 Hypotéka bez dotace čisté měsíční náklady 6120

Pozn.: Čisté měsíční náklady zohledňují státní dotaci a efekt snížení základu pro výpočet daně o placené úroky z hypotéky. Zaokrouhleno.

Zdroj: Fincentrum



