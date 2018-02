Důchodové konto si hlídají statisíce lidí. Státní důchod Čechy zajímá

„V průběhu loňského roku požádalo o zaslání výpisu z důchodového konta přes 105 tisíc Čechů všech věkových kategorií,“ říká Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Dalších 100 tisíc výpisů pak rozeslala ČSSZ automaticky vybraným předdůchodovým ročníkům. Své důchodové konto si začínají hlídat i ti, kdo mají zřízenou datovou schránku.

„Lidé, kteří jsou vlastníky datové schránky, mohou mít přehled o svém ‚důchodovém kontu‘ on-line a to prostřednictvím služby ePortálu ČSSZ. Za loňský rok eviduje 18 502 přístupů k této službě, přičemž o sestavení důchodového konta prostřednictvím ePortálu ČSSZ si požádalo 4 573 lidí,“ přibližuje Jana Buraňová.

Hlídat si důchodové konto je totiž užitečné. Dá se tím předejít zbytečným komplikacím s dohledáváním bílých míst až těsně před důchodem. Kontrolou důchodového konta, či přesněji informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP), si také můžete ověřit, zda získáte dostatečný počet let pro nárok na důchod.

Pokud patříte k těm, kteří si o výpis dosud nepožádali, můžete tak učinit letos. O zaslání výpisu lze požádat Českou správu sociálního zabezpečení jednou za kalendářní rok. Jestliže zvolíte písemnou formu, adresujte žádost na centrálu ČSSZ (Křížová 25, 225 08 Praha 5), ta má 90 dnů na vyhotovení výpisu, ale zpravidla ho zašle dříve a zdarma.

Jak požádat o informativní osobní list: Tiskopis je k dispozici na webových stránkách ČSSZ, lze však požádat i formou vlastnoručně podepsaného dopisu.

Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou má být IOLDP zaslán.

Žádost se zasílá na adresu ČSSZ: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Lze ji zaslat také e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na adresu: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou zaslanou do datové schránky ČSSZ ID: 49kaiq3.

I letos si tisíce lidí zkontrolují své konto automaticky, aniž by museli o zaslání výpisu žádat. „Opět půjde o ročníky předdůchodového věku, konkrétně o muže narozené v roce 1957 a ženy narozené v roce 1960,“ upřesňuje mluvčí ČSSZ.



Podle Jany Buraňové se řada lidí, kteří ještě nedosáhli důchodového věku, začíná zajímat i o to, jaká budou mít v této budoucí roli práva a povinnosti. Přinášíme odpovědí na nejčastější dotazy, které vás zajímají.

Jak a kde je třeba požádat o důchod?

Žádost se podává osobně, případně lze k tomuto úkonu zmocnit jinou osobu na základě udělené plné moci. Za občany, kteří nemohou podat žádost o důchod sami vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou s jejich souhlasem a na základě potvrzení lékaře o jejich zdravotním stavu žádost podat jejich rodinní příslušníci. Žádost se podává na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Jaké doklady je potřeba předložit?

Při podání žádosti o důchod je třeba předložit především průkaz totožnosti. Dále se předkládají doklady o náhradních dobách pojištění (např. o studiu, vojně, péči o dítě) a o dobách pojištění, které ČSSZ nemá v evidenci. Nemá-li žadatel žádné doklady k dispozici, postačí k sepsání žádosti o důchod pouze platný doklad totožnosti, případně vyplněný a bankou potvrzený tiskopis pro výplatu důchodu na účet.

Jak se důchod vyplácí?

Důchod je možné vyplácet dvěma způsoby. A to buď na bankovní účet důchodce případně na účet jeho manžela či manželky. Další možností je výplata v hotovosti na adresu bydliště prostřednictvím České pošty. Hotovostní výplata je zpoplatněna za každou splátku důchodu částkou 21 korun, o tento poplatek je pak vyplácený důchod nižší. Způsob výplaty si budoucí důchodce volí při sepisování žádosti o důchod. O změnu způsobu výplaty lze požádat ČSSZ kdykoliv.

Jak doložím, že mi byl důchod přiznán?

O přiznání důchodu zašle rozhodnutí ČSSZ. Nevydává žádný univerzální „průkaz důchodce“. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydá v případě potřeby OSSZ.

Jaké mám jako důchodce povinnosti?

Důchodce má povinnost do 8 dnů sdělovat ČSSZ všechny skutečnosti, které mají vliv na důchod a jeho výplatu, tj. zejména změnu adresy, změnu čísla účtu pro zasílání důchodu apod. To, že byl žadateli přiznán důchod, je třeba oznámit zdravotní pojišťovně, u které je klient registrován. Za důchodce, kteří při pobírání důchodu nejsou výdělečně činní, platí zdravotní pojištění stát.

Když budu pobírat starobní důchod a zároveň pracovat či podnikat, bude to mít na důchod nějaký dopad?

Kdo při pobírání starobního důchodu vykonává výdělečnou činnost zakládající účast na pojištění, může po 360 kalendářních dnech této činnosti požádat o přepočet důchodu. Částka, o kterou se důchod navýší, je individuální, protože se stanovuje z výpočtového základu, ze kterého byl důchodci vyměřen jeho starobní důchod. U důchodců, kteří pobírají důchod a současně při něm pracují, činí zvýšení 0,4 procenta výpočtového základu za každých 360 odpracovaných dnů. Navýšení není automatické, je třeba o něj požádat. Žádost je možné podat nejlépe prostřednictvím OSSZ podle místa trvalého bydliště, případně zaslat na ústředí ČSSZ.

Co když jako pracující důchodce onemocním, jak je to s nemocenskými dávkami?

Poživatelé starobních důchodů, kteří při pobírání důchodu pracují a jsou účastni nemocenského pojištění, mají kratší podpůrčí dobu pro výplatu nemocenského. Nemocenské se jim vyplácí nejdéle 70 kalendářních dnů při jedné pracovní neschopnosti, ne však víc než 70 dnů za kalendářní rok. Také platí, že se jim nemocenské vyplácí nejdéle do dne skončení zaměstnání.