Státní fond rozvoje bydlení chce podporovat výstavbu nájemních bytů

Financování bytové politiky Státního fondu rozvoje bydlení

Každý rok sledujeme diskuse o tom, s jakou částkou budete v daný rok hospodařit. Nedělá vám problémy, že nevíte, kdy budete mít rozpočet schválen a s jakou částkou budete hospodařit?

Nejde až tak o problémy, které vznikají Fondu. Jsme profesionálové a umíme se s nimi vypořádat. Problém vidím spíše v tom, že každoroční handrkování o jednotlivých položkách rozpočtu neumožňuje racionální a kontinuální realizaci podpůrných nástrojů bytové politiky, je nepřátelské především vůči systematické podpoře investic do bydlení, neumožňuje vytvářet podnětné podnikatelské prostředí.



Řada programů pak má díky tomuto systému jepičí život. Navíc v posledních letech byly výdajové rámce stanoveny příliš nízko. A v důsledku nedostatku peněz jsme byli v posledních letech nuceni zúžit počet podpůrných programů z osmi na pouhé dva.

Je to podpora rekonstrukcí panelových domů, známá pod názvem PANEL. A úvěry mladým lidem na pořízení vlastního bydlení do výše 300 000 korun.

Kdo se podílí na přípravě a schvalování vašeho rozpočtu?

Ministerstvo pro místní rozvoj po projednání ve výboru Fondu předloží vládě určitý návrh rozpočtu, vláda jej pak předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení. Optimální by bylo, kdyby jednotlivé nástroje vznikaly se zajištěnou perspektivou a zajištěným financováním.



Pokud bytová politika nebude mít zajištěné zdroje pro následující roky, tak ji v podstatě nelze racionálně a efektivně realizovat.

Objem prostředků SFRB je tedy přímo navázán na státní rozpočet?

Státní fond rozvoje bydlení disponuje svými aktivy mimo státní rozpočet, což nám zaručuje, že všechny nespotřebované prostředky si můžeme převést do dalšího roku.

Podpůrné programy SFRB

Kolik prostředků nyní máte v rozpočtu na jednotlivé programy?

V letošním roce máme na rekonstrukci panelových domů (PANEL) k dispozici 3,5 miliardy korun, což je výrazně více než v minulém roce. Loni jsme měli opravdu problém s realizací programu, protože prostředky, které jsme měli k dispozici, nám evidentně nestačily. Letos jsme na tom výrazně lépe.



Navíc na doporučení Nervu vláda v balíčku protikrizových opatření schválila navýšení prostředků na program Panel o dalších 600 milionů. S tímto navýšením máme v rozpočtu 4,1 miliardy korun, což by pro letošní rok mělo stačit.

Jakou částkou letos disponujete v programu Úvěr 300 (známým pod názvem "novomanželská půjčka")?

Pro program Úvěr 300 máme nyní k dispozici 1,5 miliardy korun, tedy stejnou částku, jakou jsme disponovali vloni. V tomto programu neočekáváme žádné problémy a částka je plně dostačující.

Plánujete oživení nějakých starších programů?

V rozpočtu je ještě relativně malá částka pro nastartování nového programu – přibližně 100 milionů korun. Pokud jej tedy vláda schválí, tak by se jednalo o program podpory výstavby bytů pro příjmově vymezené osoby.

Pokud by byl program spuštěn, tak by to znamenalo, že bychom se opět po dvou letech vrátili zpět k poskytování podpory na výstavbu nájemních bytů, od kterého jsme museli v důsledku nedostatku financí ustoupit. Což je škoda, protože právě v této chvíli, kdy na řadu domácností tlačí dosti dramatické zvyšovaní regulovaného nájemného, by tento program mohl nabídnout odpovídající řešení.

Můžete zamýšlený program blíže specifikovat? Jaké by byly podmínky získání dotace?

Tento nástroj by stanovil, na rozdíl od předchozího programu, naprosto stejné podmínky pro všechny typy investorů. Je pak jedno, jestli investorem bude obec, bytové družstvo, nezisková organizace nebo soukromá firma – developer.

V předchozím programu, jenž probíhal podle nařízení vlády č. 146/2003 Sb. a podle kterého jsme dotace poskytovali až do roku 2007, mohla být příjemcem podpory pouze obec. To bylo v podstatě v rozporu s požadavky Evropské unie. V rámci nového programu již budou mít všichni zájemci o podporu stejné podmínky.

A jak to bude fungovat v praxi?

Jen velice stručně. Podmínkou poskytnutí dotace je závazek investora, že prostředky využije pro výstavbu nájemního bytu a smlouvami se dále zaváže, že byt bude využíván pouze k bydlení. Nesmí jej dále prodat, zatížit zástavním právem nebo změnit účel užívaní (např. překlasifikovat na komerční prostory).

Byt zároveň smí pronajmout pouze domácnostem, jejichž příjem nepřesahuje určitý limit, přičemž smlouva je sepsána na dobu určitou, a to pouze na dva roky. Po dvou letech se může pronajímatel rozhodnout, zda smlouvu prodlouží, nebo ne. Přitom ale platí, že již pronajímatel nezkoumá výši příjmu konkrétní domácnosti.



