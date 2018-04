Státní podpora kapitálového životního pojištění (KŽP)

Státní podpora KŽP je uplatňována ve formě daňového odpočtu. Zaplacené pojistné do výše 12 000,- Kč ročně je odpočitatelnou položkou od daňového základu. Tato podpora platí pouze pro vybrané produkty (pojištění na dožití, smíšené pojištění, důchodové pojištění, pojištění invalidity) při splnění stanovených podmínek (minimální doba pojištění 5 let do věku 60 let či později, jen ve svůj prospěch, připojištění se nezapočítává).Takovéto podmínky nezvýhodňují mladší zájemce o pojištění. Na daních ušetří více lidé ve vyšším daňovém pásmu, což je patrné z následující tabulky:

Roční základ daně z příjmu Daňová úspora Od Do 500 Kč 1000 Kč 0 Kč 109 200 Kč 900 Kč 1 800 Kč 109 200 Kč 218 400 Kč 1 200 Kč 2 400 Kč 218 400 Kč 331 200 Kč 1 500 Kč 3 000 Kč 331 200 Kč a více 1 920 Kč 3 840 Kč Zdroj: Zákon o dani z příjmů

Názorněji (pro měsíční příjem) lze tuto tabulku upravit takto:

Příjem Daňová úspora měsíční pojistné ve výši 100 Kč měsíční pojistné ve výši 600 Kč měsíční pojistné ve výši 1000 Kč 8000 Kč 180 Kč 1080 Kč 1800 Kč 10000 Kč 180 Kč 1080 Kč 1800 Kč 12000 Kč 180 Kč 1080 Kč 1800 Kč 15000 Kč 240 Kč 1440 Kč 2310 Kč 20000 Kč 240 Kč 1440 Kč 2310 Kč 25000 Kč 300 Kč 1800 Kč 3000 Kč 30000 Kč 300 Kč 1800 Kč 3000 Kč 35000 Kč 300 Kč 1800 Kč 3000 Kč 40000 Kč a vyšší 384 Kč 2304 Kč 3840 Kč

Pro jednotlivce to znamená daňovou úsporu od 1800,- Kč až do 3840,- Kč ročně v případě, že maximálně využije daňového zvýhodnění, tj. budete platit pojistné ve výši 1000,- Kč za měsíc.

V případě skupinového životního pojištění, kdy platí pojistné za zaměstnance zaměstnavatel, si zaměstnavatel může zaplacené pojistné zahrnout do daňově uznatelných nákladů, maximálně si může odečíst ze základu daně z příjmu pojistné do výše 8 000,- Kč za rok na jednoho zaměstnance, což činí cca 666 Kč měsíčně. Z pojistného zaplaceného zaměstnavatelem není placeno pojistné na sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění, ani příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek zaměstnavatele až do výše 12 000 Kč je pro zaměstnance daňově osvobozenou částkou.

Výnos KŽP je daněn zvláštní sazbou ve výši 15%. Daň je srážena stejně jako u penzijního připojištění, tedy až v okamžiku čerpání naspořených prostředků (odložená splatnost daně).