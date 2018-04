Státní podpora penzijního připojištění

Při vkladu ve výši 500,- Kč měsíčně, kdy je státní příspěvek nejvyšší, vám stát připíše pouze 150 Kč měsíčně, tj. 1 800 Kč ročně, což v relativním vyjádření činí 30%. Státní příspěvek v ročním vyjádření se tedy pohybuje od 600,- Kč až 1800,- Kč v závislosti na výši vkladu, což je patrné z následující tabulky:

Příspěvek účastníka v Kč Státní příspěvek 100-199 50 + 40% z částky nad 100 Kč 200-299 90 + 30% z částky nad 200 Kč 300-399 120 + 20% z částky nad 300 Kč 400-499 140 + 10% z částky nad 400 Kč 500 a více 150 Kč

Zdroj: Zákon o dani z příjmů

K příspěvkům vyšším než 500 Kč měsíčně již není připisován vyšší státní příspěvek, ale tyty vyšší vklady jsou zvýhodňovány prostřednictvím daňových odpočtů, a to až do vkladu 1500 Kč měsíčně, při kterém je plně využito daňového zvýhodnění penzijního připojištění. Od daňového základu je možné odečíst zaplacené příspěvky do částky 12 000 Kč ročně, ale odepisovat až z vkladů vyšších než 6 000 Kč ročně. Velikost daňové úspory je závislá na velikosti příjmu. Lidé s nižším příjmem na daních ušetří méně než kolik ušetří lidé s vyšším příjmem.

Roční základ daně z příjmu Daňová úspora Od Do při příspěvku 500 Kč při příspěvku 1000 Kč při příspěvku 1500 Kč 0 Kč 109 200 Kč 0 Kč 900 Kč 1 800 Kč 109 200 Kč 218 400 Kč 0 Kč 1 200 Kč 2 400 Kč 218 400 Kč 331 200 Kč 0 Kč 1 500 Kč 3 000 Kč 331 200 Kč a více 0 Kč 1 920 Kč 3 840 Kč

Pramen: Zákon o dani z příjmů

Zaměstnavatelé mají možnost snížení daňového základu o příspěvky na penzijní připojištění zaměstnance, a to až do výše 3% vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení. K příspěvkům zaplaceným zaměstnavatelem za zaměstnance se již nepřipisuje státní podpora, jelikož by šlo o dvojí zvýhodnění. Pro zaměstnance je již výhodný sám fakt, že za něj penzijní příspěvky do penzijního fondu platí zaměstnavatel. Z příjmů ze závislé činnosti jsou příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění osvobozeny, a to až do 5% vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení (hrubé mzdy). Jednoduše řečeno, co firma zaplatí zaměstnanci navíc ke mzdě, z toho již není placeno pojistné ani daň z příjmu.

Výnos penzijního připojištění je zdaněn srážkovou daní ve výši 15% v okamžiku výplaty výnosu (penze, jednorázového vyrovnání, odbytné) penzijním fondem. Jde o výhodnější zdanění než u termínovaného vkladu, kde banka sráží vklad při každém připisování úroků (odložená splatnost daně).