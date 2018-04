Státní podpora spořících produktů

stavebního spoření si stát sliboval zvýšení úspor obyvatelstva, zdroj „levných“ peněz a podporu bytové výstavby. K částce naspořené v průběhu roku (včetně úroků z Vašich vkladů a úroků z předchozích státních příspěvků) dostanete státní podporu ve výši 25% této naspořené částky, maximálně však 4.500 Kč. Podporou také je, že výnosy ze stavebního spoření nejsou zdaňovány. Stát v současné době podporuje 4 spořící produkty: stavební spoření, životní pojištění, penzijní připojištění a podílové fondy. Od prémií poskytované státem na podporusi stát sliboval zvýšení úspor obyvatelstva, zdroj „levných“ peněz a podporu bytové výstavby. K částce naspořené v průběhu roku (včetně úroků z Vašich vkladů a úroků z předchozích státních příspěvků) dostanete státní podporu ve výši 25% této naspořené částky, maximálně však 4.500 Kč. Podporou také je, že výnosy ze stavebního spoření nejsou zdaňovány.

Podpora penzijního připojištění a soukromého životního pojištění měla zabezpečit významnost pro dobrovolný pilíř penzijního systému a podpořit tak individuální zabezpečení na stáří. Penzijní připojištění je v současnosti podporováno světově atypickým státním příspěvkem. Státní příspěvek činí nejvýše 1800 Kč ročně a přísluší na roční účastnický příspěvkem ve výši 6000 Kč. Zavedením daňových úlev od r. 2000 došlo k zvýhodnění účastníků penzijního připojištění – zaměstnanců, a tak k narušení původní rovnosti podmínek všech účastníků. Daňový odpočet činí maximálně 12000 Kč a lze jej uplatnit u účastnického příspěvku v roční výši 18000 Kč. Prémie poskytované státem na soukromé životní pojištění jsou ve formě daňového odpočtu, maximálně do 12000 Kč, a daňově uznatelné příspěvky zaměstnavatele do výše 8000 Kč ročně. Oběma přísluší jedna významná prémie a to osvobození příspěvku zaměstnavatele od „pojistného“ na zdravotní a sociální pojištění.

Výnos je u penzijního připojištění a životního pojištění zdaněn 15 %. Právě výluka této daňové povinnosti je prémie poskytovaná podílníkům podílových fondů, kteří jsou fyzické osoby, drží podíly delší dobu než 6 měsíců a nemají je zahrnuty v obchodním majetku.