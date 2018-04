Státnímu rozpočtu chybějí miliardy

Stabilita státních financí má několik úskalí. Vázne výběr daní. Do konce května se vybralo o 30,5 miliardy korun méně, než bylo naplánováno. Nedaří se vybírat daň z přidané hodnoty a z příjmu právnických osob. U příjmových daní je ještě šance na zlepšení. Ti, kdo platí zálohy na daň jednou za čtvrt roku, to budou muset udělat právě v červnu. U DPH to však neplatí.

Velkým rizikem státního rozpočtu jsou sociální dávky. Na jedné straně se nedaří vybírat sociální pojištění. Do konce května stát získal o 5,4 miliardy méně, než původně očekával. Na sociálních dávkách se naopak vyplatilo o 3,6 miliardy více, než vláda očekávala. Výrazně více, o 5,3 miliardy korun, se utratilo za důchody.

Sociální dávky jsou v hlubokém propadu, protože kabinet podcenil nezaměstnanost. Když architekturu státních financí sestavoval, očekával, že bude výrazně nižší. Protože nepracuje více lidí, získává stát méně peněz ze sociálního pojištění, a naopak musí více platit na podporách a sociálních dávkách. Ministerstvo financí očekává, že červen bude pro státní finance příznivější a schodek klesne na 20 a 25 miliard korun.