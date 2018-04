Stavební spoření a hypotéky rostou

To meziročně znamená čtvrtinový nárůst a pohyb trhu směřuje k novému rekordu.

Snaha lidí získat od státu při spoření co nejvíce totiž bourá "expertní odhady" představitelů spořitelen o kapacitě českého trhu. Loňský rekord 1,6 milionu nových smluv a celkový počet klientů převyšující pět milionů hodnotili šéfové spořitelen jako maximum a trh jako nasycený.

Letos už odhady hovoří o tom, že spořitelny uzavřou až dva miliony nových smluv a celkový počet klientů bude mezi 5,5 až 6 miliony klientů. Do náruče spořitelen přivádí klienty jednoduchá matematika.

Vláda chce od ledna příštího roku - pokud jí to schválí parlament - podporovat spoření částkou rovnající se 12 procentům z naspořených peněz, maximálně však 2400 korun.

Klienty, kteří úspory použijí k bydlení, pak hodlá bonifikovat navíc šesti stovkami. Doba spoření se má prodloužit z pěti na šest let a příspěvek nevyplácet lidem mladším 15 let. V optimální variantě tak pět let spoření podle stávajících pravidel přinese lidem až o 4500 korun více než maximum za šest let spoření od příštího roku.

Hypotéky přidávají plyn

Zatímco zájem o stavební spoření roste v obavě před blížícím se omezením podpory, počet hypoték letos stoupá. A to bez ohledu na fakt, že k omezení došlo již v únoru, kdy příspěvek k úrokům z hypoték na nové byty klesl na nulu.

Největší hypoteční banky, Česká spořitelna, GE Capital Bank, Českomoravská hypoteční a Komerční banka, hlásí růsty o 20 až 70 procent. Letos poskytly tyto banky občanům již přes 12 tisíc hypoték, což je o tři tisíce více než loňský pololetní výsledek celého sektoru.

I u hypoték se od příštího roku chystají změny, ale opačné než u stavebního spoření. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje sjednotit úrokovou dotaci na nové i staré byty na dvě procenta. Vláda se návrhem zatím nezabývala.