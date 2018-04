Vklad zúročíme už jen o 0,05 procenta, sdělila mu stavební spořitelna

„Buřinka mi oznámila, že již není schopná garantovat současnou úrokovou sazbu a od 1. července bude vklady úročit pouze 0,05 procenta ročně. To není fér. Ještě jsem nedosáhl na cílovou částku, za kterou jsem zaplatil poplatek. Ale mohu si prý sjednat levnější úvěr s novou úrokovou sazbou 2,99 procenta, ten však nechci,“ stěžuje si pan Jaromír.

Stavební spořitelna mu v dopise nabídla hned několik dalších možností, jak s úsporami naložit. „Mám buď spořit dál, kdy získám už jen státní podporu, nebo si mohu peníze vybrat. Investovat prý mohu do otevřených podílových fondů, kde mi umožní co nejsnadnější vstup a na pobočce mi vysvětlí veškeré příležitosti a rizika. Nebo si mám založit nové stavební spoření za zvýhodněný poplatek a pak se mi budou úspory zhodnocovat o jedno procento. Docela mě to rozčílilo, chápu, že úrokové sazby klesají, ale úročit vklad na staré smlouvě jen o 0,05 procenta mi nepřijde fér,“ poznamenává čtenář.

Buřinka není jediná stavební spořitelna, která po uplynutí šestiletého vázacího období snižuje úročení vkladů. Podobné oznámení rozeslala dlouholetým klientům například také Českomoravská stavební spořitelna (Liška). Ta od 1. dubna 2015 snížila úročení vkladů z 1,3 na 0,8 procenta a současně zlevnila úvěry ze 4,3 na 3,8 procenta. Úrokové sazby snížila rovněž Raiffeisen stavební spořitelna. „Stavební spoření od dubna nabízíme s úrokovou sazbou jedno procento ročně, což odpovídá úrokové sazbě čtyři procenta ročně na úvěr ze stavebního spoření,“ potvrzuje Jitka Jechová, mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

Wüstenrot podle vyjádření mluvčí v nejbližší době se snížením úrokových sazeb zatím nepočítá a Modrá pyramida vyčkává. „Monitorujeme vývoj tržního prostředí a jsme připraveni adekvátně reagovat a sazby přizpůsobit oběma směry,“ říká mluvčí Modré pyramidy Hana Vaněčková. Vzhledem k proměnlivé situaci na finančním trhu však nelze vyloučit, že drazí klienti dostanou od stavebních spořitelen po uplynutí šestileté vázací doby podobné obsílky, jako pan Jaromír.

A jak na taková sdělení stavebních spořitelen reagovat? Rozhodnutí, zda spořit na starou smlouvu dál i za méně výhodných podmínek, nebo peníze vybrat, nebo uzavřít smlouvu novou, je na každém. Do úvahy je však užitečné vzít několik skutečností.

1. Základní výpovědní lhůta je tři měsíce

Jestliže se rozhodnete starou smlouvu ukončit, musíte dát písemnou výpověď. Ve všech stavebních pojišťovnách je standardní výpovědní lhůta tři měsíce. Začíná běžet od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém smlouvu vypovíte. Pokud tedy podáte výpověď například 15. dubna, výpověď začne běže od 1. května a vaše smlouva skončí 30. července. Teprve po tomto datu vám dorazí peníze na účet.

2. Peníze lze získat ve zkrácené lhůtě

Budete-li chtít své úspory získat dříve než za tři měsíce, je to možné, ale nemusí to být zadarmo. „Klient si může požádat o prominutí sjednané výpovědní lhůty, v takovém případě mu výnos stavebního spoření zpravidla pošleme do tří pracovních dní od doručení výpovědi. Tato služba je zpoplatněna 0,5 procenty z cílové částky,“ říká Klára Pačesová z Buřinky.

Klienti Modré pyramidy mají možnost využít ukončení smlouvy dohodu ve zkrácené lhůtě a získat peníze již za 14 dnů. Tato možnost je však spojena s poplatkem ve výši jednoho procenta z aktuálního zůstatku na účtu. „Další možností je ukončení stávající smlouvy se současným založením smlouvy nové. V tomto případě jsou peníze vyplacené již za 15 pracovních dní,“ říká mluvčí.

V Českomoravské stavební spořitelně (ČMSS) je možné zdarma zkrátit výpovědní lhůtu na 17 kalendářních dnů, ovšem za podmínky, že alespoň 10 tisíc korun z naspořených úspor převede klient na jinou smlouvu stavebního spoření u ČMSS (částku je možné rozložit nejvýše na čtyři smlouvy). Nebo je zdarma možné zkrátit výpovědní lhůtu minimálně na 40 kalendářních dnů od doručení formuláře na centrálu. „Přesný termín výplaty je nicméně stanoven centrálou a klient je o termínu vyrozuměn dopisem,“ upřesňuje mluvčí.

Dohodnout se na zkrácené lhůtě mohou i klienti Wüstenrot, a to zdarma. Přesný termín výplaty však stavební spořitelna neuvádí.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSS) ukončí smlouvu zdarma ve zkrácené lhůtě do 10 dnů, ovšem jen tehdy, jestliže klient převede alespoň pět tisíc korun na jinou smlouvu o stavebním spoření u RSS s cílovou částkou minimálně 200 tisíc korun.

3. Při uzavření nové smlouvy se porozhlédněte

Jestliže se rozhodnete uzavřít novou smlouvu, je užitečné se porozhlédnout, jaké mají stavební spořitelny aktuální nabídky. Úročení vkladů u nových smluv se pohybuje v rozpětí od 1 do 1,3 procenta. Některé stavební spořitelny při splnění určitých podmínek přidávají bonus ve výši 0,5 procenta. Tyto bonusové nabídky však bývají zpravidla časově omezené.

U nové smlouvy vždy počítejte s tím, že zaplatíte poplatek ve výši jednoho procenta z cílové částky.

4. Předčasné ukončení smlouvy je drahé

Při uzavření nové smlouvy jde o závazek na šest let. Jestliže vypovíte smlouvu před koncem šestileté vázací doby, přijdete o připsané zálohy státní podpory. A navíc zaplatíte i poměrně vysoký poplatek za předčasné ukončení, až ve výši jednoho procenta z cílové částky.

Kolik zaplatíte Poplatek za ukončení smlouvy před uplynutím šestileté vázací doby|: Českomoravská stavební spořitelna (Liška): 0,5 % z cílové částky (min. 1000 Kč)

Modrá pyramida: 1 % z cílové částky

Raiffeisen stavební spořitelna: 1 % z cílové částky (min. 500 Kč)

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka): 0,5 % z cílové částky u smluv uzavřených od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013 a 1 % z cílové částky u smluv uzavřených od 1. 6. 2013

Wüstenrot stavební spořitelna: 0,9 % z cílové částky zdroj: jednotlivé stavební spořitelny

5. Pozor na šestileté vázací období

Jestliže se dostanete během šestiletého spoření do finanční situace, že nebudete mít na pravidelné úložky, neřešte to výpovědí. Požádejte stavební spořitelnu raději o přerušení spoření. Smlouva tak poběží dál, po šesti letech již o státní podporu nepřijdete, ani nebudete muset hradit poplatek za předčasné ukončení.

