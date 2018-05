Nové „stavebko“ s úrokovou sazbou 1,2 % lze u Wüstenrot sjednat od 20. května 2018, a to výhradně po internetu. Tato úroková sazba se řadí k nejvyšším na trhu. Nejvyšší úročení vkladů má v současnosti Raiffeisen stavební spořitelna, speciální tarif s úrokovou sazbou 1,5 % je ovšem zacílen na spoření pro děti a mladé lidi do 25 let.

„Nejvyšší efektivní výnos na vázací šestileté době je při optimálním spoření

1 666 korun měsíčně. Při aktuální úrokové sazbě ve výši 1,2 % tak lze po započtení státní podpory a všech poplatků zhodnotit úspory ročně o 3,63 %. Při desetiletém spoření roční zhodnocení klesá na 2,58 %, i to je však zajímavé číslo. Díky státní podpoře až 2 000 ročně se tak ze stavebního spoření stává na šesti až desetiletém horizontu jasná volba, kam konzervativně odkládat peníze,“ říká Josef Uchytil, finanční poradce Partners.

Na trhu je celkem pět stavebních spořitelen. Pokud chcete především spořit, ať už pro sebe, nebo své děti, přinášíme čtyři oblasti, které byste při výběru optimálního „stavebka“ měli brát v úvahu.

1. Úroková sazba

U aktuálních tarifů spořitelny nabízejí úročení 1 až 1,5 % p.a. Pokud budete pravidelně ukládat každý měsíc částku 1 666 korun, počítejte s tím, že z připsaných úroků zaplatíte srážkovou 15procentní daň. „Půlprocentní rozdíl v úročení pak za šest let spoření vynese 1 701 korun,“ uvádí Josef Uchytil.

Jak se zhodnotí měsíční vklad 1 666 Kč za 6 let Úroková sazba Celkový vlastní vklad Stav po 6 letech (včetně státní podpory) 1,5 % 119 952 Kč 135 146 Kč 1 % 119 952 Kč 133 445 Kč Rozdíl 1 701 Kč Propočet: Partners, vstupní poplatek 0 Kč, za roční vedení 300 Kč, 15% srážková daň

2. Poplatek za uzavření

„Nejčastější poplatek za uzavření smlouvy je ve výši 1 % z cílové částky. Na šesti letech bohatě postačuje zvolit cílovou částku 140 000 korun. Pokud se vám podaří sjednat stavební spoření bez tohoto poplatku, ušetříte 1 400 korun,“ přibližuje poradce.

3. Poplatek za vedení smlouvy

„To je asi ten poslední parametr, podle kterého budete vybírat. Ročně totiž činí v rozmezí 300 až 360 korun a nevyhnete se mu. Rozdíl na šesti letech je tak maximálně 360 korun,“ vypočítává poradce.

4. Akční nabídky

Tady už má smysl kalkulovat a vybírat. Každá spořitelna tu a tam přijde s akční nabídkou. „Máte šanci získat nějaký fixní bonus, například 2 000 korun, který pokryje náklady na poplatek za uzavření smlouvy, případně úrokový bonus. Můžete tak dosáhnout na celkově lepší zhodnocení vkladů,“ přibližuje Uchytil.

„Nyní je situace výjimečná tím, že všechny stavební spořitelny mají akce, které nabízejí buď nulový úvodní poplatek, nebo ho výrazně snižují, případně právě úročení dětských smluv naopak zvyšují,“ dodává Jiří Šedivý, tajemník Asociace českých stavebních spořitelen.

Českomoravská stavební spořitelna (Liška):

Novou smlouvu s cílovou částkou do 200 000 Kč mohou rodiče dětem do 6 let uzavřít u Lišky zdarma. Jako dárek dostane dítě pohádkovou knížku. Smlouvy s vyšší cílovou částkou dostanou děti vždy se slevou 2 000 Kč.

Modrá pyramida:

Dětem do 10 let odpouští Modrá pyramida poplatek za uzavření smlouvy, jejíž cílová částka nepřekročí 150 000 Kč. Mladí od 11 do 21 let mají 50procentní slevu na uzavření smlouvy s cílovou částkou max. 150 000 Kč.

U obou typů dětských smluv lze získat úrokový bonus + 0,5 % ročně, stačí vložit na účet stavebního spoření ročně vklady ve výši 6 % ze sjednané cílové částky.

Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka):

Buřinka umožňuje uzavření smlouvy na webu až do výše cílové částky

400 000 Kč za jednotnou zvýhodněnou cenu 495 Kč, a to i pro děti. Ty navíc dostávají za novou smlouvu dárky: noční LED lampičku malé děti, starší powerbanku.

Raiffeisen stavební spořitelna:

Raiffeisen stavební spořitelna přišla se speciálním tarifem pro mladé do 25 let. Ten na dobu přinejmenším 6 let zajišťuje novým klientům úrokovou sazbu

1,5 % ročně, což je v současnosti nejvyšší míra úročení na trhu.

Wüstenrot:

U Wüstenrot stavební spořitelny lze uzavřít na webu smlouvu o stavebním spoření bez poplatku pro děti a mladé do 24 let. Cílová částka může činit

150 000 Kč nebo 300 000 Kč. Úroková sazba u smluv uzavřených od

20. května 2018 přitom činí 1,2 %, a to i u smluv pro dospělé.