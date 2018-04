Stavební spoření bez úvěru

Vyplatí se na účet stavební spořitelny složit například najednou sto tisíc korun a ty nechat po dobu pěti let zhodnocovat? Čistý roční úrok v takovém případě pohybuje okolo 7,7 procenta. To znamená, že je zhruba dvojnásobný v porovnání s obvyklou bankovní úrokovou sazbou. Konzervativním investorům, kteří hledají pro své peníze hlavně bezpečí a nechtějí se o ně příliš starat, může takový postup vyhovovat. Výhodnější je částku rozdělit a stavební spořitelně ji dávat postupně tak, aby ročně přinesla maximální státní podporu. Zbývající peníze je pak možné uložit například do dluhopisového podílového fondu s dobrými výsledky.

Stavební spořitelny navrhly řešení šité přímo na míru - více ve speciální příloze sporeni.idnes.cz Při uzavírání smlouvy musí klient stanovit takzvanou cílovou částku, která se skládá z našetřených peněz a úvěru, který spořitelna poskytne. Poměr úspor k úvěru bývá podle spořitelny 50:50 nebo 40:60. Ten, kdo si peníze půjčit nechce, může si stanovit cílovou částku jen jako velikost naspořených peněz. Má to jednu výhodu - bude platit menší poplatek za uzavření smlouvy, který činí obvykle jedno procento z cílové částky. Pokud by se však v průběhu pětiletého cyklu rozmyslel a chtěl si půjčit, bude muset za navýšení cílové částky, tedy změnu podmínek smlouvy uhradit poplatek, například Českomoravská stavební si naúčtuje jedno procento z navyšované sumy. Vstříc nerozhodným klientům vychází v tomto ohledu Hypo stavební spořitelna - pokud si zvolí tarif s poplatkem za uzavření smlouvy 1,6 procenta, mohou v průběhu spoření výši cílové částky změnit bez dalších poplatků.

Co ovlivňuje výnos ze stavebního spoření?

Roční úroky z vkladů

Úroky z vkladů ČMSS 3 procenta Hypo stavební spořitelna 2 procenta, při nečerpání úvěru 5 procent Raiffeisen stavební spořitelna 3 procenta, při nečerpání úvěru po 5 letech 4 procenta Stavební spořitelna České spořitelny 3 procenta VSS KB 3 procenta Wüstenrot stavební spořitelna 2 nebo 3 procenta

Poplatky za uzavření smlouvy a za vedení účtu

Poplatek za uzavření smlouvy Roční poplatek za vedení účtu ČMSS 1 procento z cílové částky 160 Kč Hypo stavební spořitelna 1 procento z cílové částky, 1,6 procenta u tarifu se zvýhodněným úročením a možností navýšit cílovou částku 150 Kč Raiffeisen stavební spořitelna 1 procento z cílové částky, 0,75 procenta v rámci programu pro mladé 180 Kč Stavební spořitelna České spořitelny 1 procento z cílové částky 160 Kč VSS KB 1 procento z cílové částky, 0,75 procenta v rámci programu pro mladé 180 Kč Wüstenrot stavební spořitelna 1 procento z cílové částky 150 Kč

Kolik korun celkem naspoříte*, když budete ukládat měsíčně

500 Kč 1 500 Kč ČMSS 41 712 Kč 121 428 Kč Hypo stavební spořitelna 42 401 Kč 128 634 Kč Raiffeisen stavební spořitelna 42 190 Kč 126 487 Kč Stavební spořitelna České spořitelny 40 950 Kč 122 786 Kč VSS KB 40 877 Kč 122 569 Kč Wüstenrot stavební spořitelna 41 000 Kč 123 700 Kč Zdroj: stavební spořitelny

* částky jsou uvedeny bez zahrnutí poplatků

Jak získat sedm státních podpor?

Za pětiletý cyklus spoření může člověk získat sedm státních podpor, tedy namísto 22 500 korun za pět státních podpor 31 500 korun. Že to není možné? Je, v případě, že například na konci roku 2001 začnete spořit a složíte najednou 18 tisíc korun. Poté ukládáte alespoň stejnou částku po dobu pěti let, tedy do roku 2006. Smlouvu však nevypovíte v tomto, ale až na začátku následujícího, tedy v roce 2007. Tak budete mít nárok i na sedmou státní podporu.

Plánujete si ze svého stavebního spoření vzít úvěr? Nebo pouze výhodně spoříte?