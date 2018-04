Stavební spoření: bezpečná a výnosná investice

Pro koho a proč je výhodné stavební spoření? Oslovili jsme Radka Václavíka, General Managera, GSMobil Group Myslím, že to je produkt vhodný pro každého, protože každý potřebuje buď bydlení získat, anebo zmodernizovat či rekonstruovat stávající byt. Je to také jistě velmi dobrý způsob, jak zajistit lehčí start do života dětem. Výhodou je možnost kombinovat spoření s čerpáním úvěru, což umožňuje lepší finanční plánování.