Stavební spoření nově i u bank. Zlikviduje nás to, namítají spořitelny

Novelu předalo ministerstvo financí koncem července k připomínkovému řízení, kterého se zúčastní i Asociace českých stavebních spořitelen. Hlavním přínosem by mělo být nasměrování státních příspěvků opravdu jen a pouze na bydlení, posílení konkurence a celková stabilizace na trhu.

Z omezeného využití peněz spořitelny strach nemají

Vzhledem k tomu, že se nutnost využití peněz na bydlení nebude vztahovat na celou uspořenou částku, ale pouze na státní podporu, nemusí chystaná novinka příliš trápit ani klienty, ani stavební spořitelny. "Prostředky, které vložil samotný účastník, a připsané úrokové zhodnocení bude i nadále možné využít na jakýkoli účel, jak je tomu nyní," uvádí Michal Žurovec z ministerstva financí.

Peníze povinně na bydlení? Povinnost by se týkala maximálně 2 000 korun za každý rok spoření.

Prokazování se tedy bude týkat nejvýše dvou tisíc korun za každý rok spoření. Kdybyste smlouvu využili maximálně, budete muset na bydlení použít necelých 20 tisíc korun, a to není v dnešní době žádný problém. Navíc, i když se změna dotkne i stávajících smluv, účelovost podpory se bude prokazovat až od roku 2013. Například když je smlouva uzavřená letos, podporu za roky 2011 a 2012 budete moci využít na cokoli, a teprve tu za rok 2013 (připsanou na jaře 2014) na financování bydlení.

Kvůli tomu se jinak výhodného stavebního spoření lidé pravděpodobně nevzdají. Ostatně podle průzkumů střadatelé v Česku i v jiných zemích většinu naspořených peněz ze stavebního spoření stejně investují do bydlení. Například v Německu takto využili klienti i po skončení vázací lhůty 90 procent peněz.

Účelovost přinese jen zvýšení administrativy

Podle zástupců stavebních spořitelen stát na této změně příliš neušetří. "Domníváme se, že by změna podmínek nadměrně zatížila již dobře osvědčený systém stavebního spoření. Zvýší administrativní zatížení jak pro klienta, tak pro stavební spořitelny i samotné ministerstvo financí," uvádí Zdenka Blechová ze Stavební spořitelny České spořitelny (Buřinky).

Že předpokládané úspory spolknou vyšší náklady na administrativu spojenou s prokazováním účelu, si myslí také zástupce Českomoravské stavení spořitelny (Lišky) Rostislav Trávníček.

Druhá změna nahrává bankám, spořitelny se bojí

"Univerzálním bankám přinese novela možnost rozšířit od počátku roku 2015 své portfolio o produkt stavebního spoření. Pokud této možnosti banky využijí, otevře se klientům nabídka nových poskytovatelů," obhajuje další změnu ministerstvo financí.

Stavební spořitelny to vidí jinak. Smějí totiž investovat peníze svých vkladatelů kromě úvěrů na bydlení jen velmi omezeně. Právě proto, aby je mohly v případě nutnosti klientům vyplatit. Tím pádem je nemohou vložit do příliš rizikových a dlouhodobých nástrojů, které by více vydělaly. Banky by si to dovolit mohly, a tak by na vkladech ze stavebního spoření také více vydělávaly.

Navíc, kdyby stát v budoucnu sáhl na výši podpory, mohly by mít stavební spořitelny problémy s likviditou. Neměly by totiž peníze na okamžitou výplatu klientům, kteří by se rozhodli spoření ukončit. Naproti tomu banky mají dost peněz z jiných aktivit, a tak by podle ministerstva takový tlak klientů ustály daleko lépe. A logicky tato diskriminace vyvolává mezi spořitelnami strach a snaží se proti změnám bojovat.

Spořitelny tvrdí, že systém je stabilní

"Konkurence se nebojíme. Problém vidíme jinde. Systém stavebního spoření je stabilní již desítky let v mnoha zemích. Mezi jeho principy patří přísné omezení způsobu hospodaření s vklady klientů. A banky by se podle předloženého návrhu tímto základním pravidlem už řídit nemusely. Nikdy není dobré měnit pravidla hry příliš často. U stavebního spoření došlo ke změnám teprve nedávno a nyní by bylo potřeba ponechat systému čas na stabilizaci," vyjadřuje své obavy Ondřej Kvasňovský z Raiffeisen stavební spořitelny.

Třetí v Evropě Tuzemské stavební spoření je podle počtu smluv třetím největším v Evropě za Německem a Rakouskem.

V EU je stavební spoření ještě na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku.

"Novela poskytuje bankám konkurenční výhodu. Nastane totiž zásadní nerovnost mezi poskytovateli stavebního spoření. Ve vztahu ke stavebním spořitelnám je novela disproporční," přidává se Rostislav Trávníček z Lišky. A dodává, že právě během nedávné finanční krize prokázalo stavební spoření zásadním způsobem své systémové přednosti. V zemích, kde funguje stavební spoření, klienti na svých úsporách nic netratili. Do odlišné situace se naopak dostávali klienti bank.

Stavební spoření prokázalo pevné základy, také pokud jde o úvěry. "A to prospívá stabilitě celého finančního systému. Stabilita je také důvodem, proč se v řadě zemí systémem stavebního spoření nově inspirují. Princip specializace stavebního spoření dává lidem jistotu nejbezpečnějšího finančního systému na světě. Novela zákona jde bohužel opačným směrem," doplňuje Rostislav Trávníček.

Se zástupci českých stavebních spořitelen se ztotožňuje i výkonný ředitel Evropského sdružení stavebních spořitelen Andreas J. Zehnder, podle nějž povedou navrhované změny fakticky k likvidaci celého systému stavebního spoření v Česku. "Konečné rozhodnutí je na parlamentu a nám nezbývá než naděje, že se poslanci zachovají rozumně," doufá Zehnder.

Banky jsou zatím v reakcích opatrné

Vyjádření velkých bank, které mají svou dceřinou stavební spořitelnu, jsou prakticky totožná. "Tento návrh prozatím neprošel legislativním procesem, tudíž jakýkoliv komentář považujeme v tuto chvíli za předčasný," říká Monika Klucová z Komerční banky. Zástupci dalších bank se také shodují na tom, že zatím žádný názor nemají, a odkazují na vyjádření "svých" stavebních spořitelen.

Jinak ale uvažují banky, které vlastní stavební spořitelnu nemají. "Navrhovaná změna může situaci změnit tak, že banky mohou zabrat více tržního podílu na úkor stavebních spořitelen a jejich počet může v budoucnu klesnout," říká Pavel Zúbek, mluvčí GE Money Bank a dodává, že je to pro ně určitě cesta, jak přilákat více klientů. Podle Zúbka by také jedna z možných výhod pro klienty byla v tom, že by mohli mít své finanční produkty pod "jednou střechou".

Cestu si předem neuzavírá ani další banka, která patří k pětici největších v Česku.

"V současné době se jedná spíše o podporu spoření než stavebního spoření. Pokud by podpora stavebního spoření byla v budoucnu pro všechny, je možné, že by i naše banka této změny využila," uvádí generální ředitel české odnože UniCredit Bank Jiří Kunert.