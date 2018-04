Stavební spoření čeká snižování úrokových sazeb

Stojí za tím snaha získat možnost v případě potřeby flexibilně změnit výši úrokové sazby jak pro úročení zůstatku na účtu, tak pro úvěry ze stavebního spoření. Obě sazby jsou totiž předem stanoveny ve fixní výši pro celou dobu trvání stavebního spoření a klient je má uvedeny ve své smlouvě.

Zavázat se na delší dobu k určité výši úrokové sazby vyžaduje nutnost mít vše dopředu správně spočítáno. Pokud dojde k výraznějším změnám na trhu, je třeba se jim včas a správně přizpůsobit. Je-li ale konkrétní výše úrokové sazby pevně stanovena ve „Všeobecných obchodních podmínkách“, pak v případě, že by spořitelna chtěla její výši aktualizovat, musela by své obchodní podmínky změnit. Což však podléhá schválení Ministerstva financí a to si vyžádá nějaký čas. Takže měnit výši úrokových sazeb při každém výraznějším pohybu úrokových sazeb na trhu je nepružné a jde o zdlouhavý proces.

To vede spořitelny k tomu, aby se konkrétním číslům ve svých obchodních podmínkách vyhýbaly a souvisí to také s tím, že při dnešním postupném snižování úrokových sazeb na trhu je nutné předem připravit úrokové sazby na pokles.

Jak tomu bylo dříve

Tuto tendenci můžeme pozorovat již od loňského roku, kdy většina stavebních spořitelen upravila své obchodní podmínky a zrušila tím „úroková zvýhodnění“ pro tzv. „přátelské klienty“. Šlo o zvýhodněné úrokové podmínky pro ty, kdo se vzdali úvěru ze stavebního spoření. Tito klienti měli úročeny své vklady vyšší úrokovou sazbou, nebo jim na konci spoření spořitelna přidala navíc jednu polovinu celkových připsaných úroků.

Bylo to „nastavení“ stavebního spoření z doby, kdy se využívalo především jako výhodný nástroj spoření, úvěry na bydlení stály až v druhé řadě zájmu. Ze všeho nejpřitažlivější byla státní podpora. Spořitelny se musely snažit přilákat si informace a zajímavosti o stavebním spoření naleznete v naší speciální příloze co nejvíce klientů, protože trh se teprve rozděloval a jejich cílem bylo získat co nejvyšší tržní podíl. Úvěry na bydlení byly využívány mnohem méně než dnes, přestože úroková sazba ze stavebního spoření ve fixní výši po celou dobu splácení 5% až 6% byla v porovnání s vysokými sazbami hypoték bezkonkurenční. Takže i malé zvýšení úrokového výnosu bylo v této situaci pro budoucí klienty motivací pro výběr spořitelny, která jej nabízela.

V té době byly úrokové sazby pro vklady stavebního spoření ve výši kolem 3% až 5% pokládány za ne příliš výhodné a hlavním důvodem pro využití tohoto produktu byla státní podpora. Tehdy se doporučovaly různé promyšlené způsoby spoření, kde cílem bylo spořit co nejkratší dobu a zároveň ukládat pokud možno každoročně tak, aby se za rok neuspořilo více než přesně 18 000 Kč. Úložka měla být provedena nejlépe až koncem roku a vklady se během roku měly nechat zhodnocovat například na termínovaném účtu, kde tehdy byly mnohem vyšší nominální úrokové sazby.

Jak je tomu dnes

Dnes je tomu však jinak. Odhlédneme-li zcela od státní podpory, samotnou úrokovou sazbu 3% pro úročení vkladů můžeme v porovnání s termínovanými vklady považovat za velmi příznivou. Tím spíše, že jde o sazbu čistou, jelikož výnosy ze stavebního spoření jsou pro fyzické osoby od daně z příjmů osvobozeny. Což znamená, že odpovídající sazba jiného spořicího bankovního produktu by musela být přibližně 3,5%. (Nebudeme uvažovat o jiných způsobech dlouhodobého ukládání peněz, se kterými by se pojilo vyšší riziko.)

V současnosti je situace taková, že zavázat se na minimálně na pět let k úrokové sazbě 3% až 4% je pro stavební spořitelny neúnosné. Proto můžeme spíše očekávat další poklesy sazeb pro úročení vkladů, možná až k 1,5% či 2%. Spořitelny si proto chtějí ponechat volný prostor k tomu, aby to mohly provést bez komplikací, až to bude nutné. Proto současné změny obchodních podmínek.

Neznamená to ale, že okamžitě s nynější změnou obchodních podmínek stavební spořitelna ihned sníží své úrokové sazby. Bude to vypadat tak, že spořitelna pro konkrétní časové období vyhlásí výši úrokových sazeb na vklady a na úvěry a všechny smlouvy, které budou uzavřeny v tomto období, budou mít zaručenu tuto výši úrokových sazeb. V případě změny podmínek na trhu a výraznějšího pohybu úrokových sazeb budou vyhlášeny sazby v nové výši, aniž by k tomu bylo třeba nechat změnit všeobecné obchodní podmínky spořitelny.

Současná praxe jednotlivých spořietlen: Tento způsob již nyní využívá spořitelna Raiffeisen, která svým klientům vepisuje výši úrokových sazeb přímo do formuláře návrhu na uzavření smlouvy

Odvolání na údaje ve smlouvě má v obchodních podmínkách již od loňského roku také VSS KB, výše úrokové sazby se zatím do formuláře nevypisuje a platí úroková sazba, která byla platná v době uzavření smlouvy

Nyní od začátku září provedla tuto změnu obchodních podmínek také stavební spořitelna České spořitelny a konkrétní úrokové sazby budou zapsány ve formuláři smlouvy

Na formuláři smlouvy spořitelny Wüstenrot se zaškrtává výše úrokové sazby 2% nebo 3%, podle výběru klienta, a od této výše úrokové sazby na vklady se odvozuje výše úrokové sazby pro úročení úvěru (5% nebo 6%)

Hypo spořitelna také bude měnit své obchodní podmínky s tím, že základní úroková sazba zůstane ve výši 2% a aktuálně se bude měnit výše případného úrokového zvýhodnění

ČMSS bude měnit své obchodní podmínky s platností od 1. listopadu

V každém případě se nemusíte obávat toho, že v souvislosti s nějakou budoucí změnou úrokových sazeb, kterou spořitelna vyhlásí, by se měla změnit i výše sazby, kterou máte zapsánu ve své smlouvě. Po celou dobu trvání vašeho stavebního spoření se na vás vztahují ty podmínky a sazby, které s vámi stavební spořitelna sjednala na počátku smluvního vztahu.

Myslíte si, že se v nejbližší době budou měnit úrokové sazby jednotlivých stavebních spořitelen? Jakou odhadujete jejich výši, ať už jde o vklady či úvěry?

