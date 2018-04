Stavební spoření: chcete nízkou splátku úvěru?

Co ovlivňuje splátku úvěru

Výši splátky úvěru obecně ovlivňuje celá řada faktorů. Hlavními jsou výše úvěru, splatnost a úroková sazba. Kupříkladu u hypotéky na 1 milion korun s 20letou splatností a úrokovou sazbou 5 % při růstu úroků o 0,1 procentního bodu se zvýší splátka o 55 korun. Naopak prodloužením splatnosti o 10 let se splátka sníží o 1 232 korun.

U hypotečního úvěru tak pro snížení splátky (a tím i snížení zatížení rodinného rozpočtu) stačí prodloužit splatnost. Banky standardně nabízejí již 30leté splatnosti úvěru, ovšem je možné se setkat i se 40letými hypotékami.

Rozhoduje tarif

Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření nezávisí na výši úvěru. Odvíjí se od tarifní varianty. Nejnižší splátku z cílové částky ale nabízejí tarify, u nichž je třeba naspořit více, než je na úvěr možno získat.



Minimální splátka úvěru z cílové částky stavebního spoření

Stavební spořitelna Varianta spoření Naspořená částka Minimální splátka Českomoravská stavební spořitelna Atraktiv Rychlá 38 % 0,80 % Standardní 0,60 % Rychlá 40 % 0,80 % Invest Standardní 0,60 % Perspektiv 35 % 0,53 % Klasik Rychlá 40 % 0,8 % Standardní 0,60 % Raiffeisen stavební spořitelna 40 % 0,5 % Stavební spořitelna České spořitelny 40 % 0,55 % Wüstenrot stavební spořitelna varianta ON 50 % 0,50 % varianta OS 50 % 0,60 % varianta OF 40 % 0,70 % varianta OK 30 % 0,70 % Modrá pyramida Komerční banky Rychlá 5% úrok z úvěru 40 % 0,75 % Standardní 5% úrok z úvěru 40 % 0,6 % 4% úrok z úvěru 40 % 0,90 % Pomalá 5% úrok z úvěru 40 % 0,45 % 4% úrok z úvěru 40 % 0,60 % 3% úrok z úvěru 40 % 0,75 %

Zdroj: Internetové stránky stavebních spořitelen

Minimální splátka v poměru k cílové částce napoví o potřebné hotovosti, kterou rodina musí úvěru každý měsíc věnovat. Nevypovídá ale o poměru splátky k výši úvěru, neboť část peněz zahrnutých v cílové částce je naspořených.



Minimální splátka úvěru ze stavebního spoření

Stavební spořitelna Varianta spoření Minimální splátka Českomoravská stavební spořitelna Atraktiv Rychlá 1,29 % Standardní 0,97 % Rychlá 1,33 % Invest Standardní 1,00 % Perspektiv 0,82 % Klasik Rychlá 1,33 % Standardní 1,00% Raiffeisen stavební spořitelna 0,83 % Stavební spořitelna České spořitelny 0,92 % Wüstenrot stavební spořitelna varianta ON 1,00 % varianta OS 1,20 % varianta OF 1,17 % varianta OK 1,00 % Modrá pyramida Rychlá 5% úrok z úvěru 1,25 % Standardní 5% úrok z úvěru 1,00 % 4% úrok z úvěru 1,50 % Pomalá 5% úrok z úvěru 0,75 % 4% úrok z úvěru 1,00 % 3% úrok z úvěru 1,25 %

Zdroj: Vlastní výpočty

A co je pro rodinný rozpočet rozhodující? Záleží na situaci. Je-li cílem minimalizovat splátku úvěru (což není totéž jako minimalizovat náklady úvěru), je vhodnější použít druhou tabulku, byť jsou výsledky při optimálním nastavení ekvivalentní. Tabulka 2 říká, jaká bude splátka z půjčených prostředků.

Pokud je pro domácnost rozhodující výše splátky, je třeba se dívat na výši potřebného úvěru, nikoli na cílovou částku. Jen tak lze porovnat úvěr ze stavebního spoření například s hypotečním úvěrem.

Potřebuje-li domácnost půjčit kupříkladu milion korun, nejnižší splátku úvěru bude mít u Modré pyramidy v Pomalé variantě s 5% úrokem z úvěru. Splácet bude 7 500 korun měsíčně. Pokud by si vybrala pouze 3% úrokovou sazbu, splátka by dosáhla 12 500 korun měsíčně - úvěr by byl celkově levnější a byl by dříve splacen, ovšem za cenu vyšší splátky.

Splátku úvěru ze stavebního spoření lze porovnat i s hypotečním úvěrem. V tomto případě by za aktuálních úrokových sazeb splátka milionové hypotéky při 20leté splatnosti činila 6 952,50 koruny. Prodloužením splatnosti na 30 let by ještě klesla, a to na 5 759,72 koruny, a při 40leté splatnosti na 5 246,45 koruny. Hypotéka se tedy zdá výhodnější. Nemusí tomu ale tak být.

Výhodou minimální splátky stavebního spoření je možnost kdykoli splatit více bez jakýchkoli dodatečných poplatků či sankcí. To lze u hypotečního úvěru pouze v době změny fixace úrokových sazeb. Nemluvě o stabilitě úrokových sazeb - zatímco u stavebního spoření jsou stálé po celou dobu splatnosti, u hypotečního úvěru se mění podle zvolené délky fixace (a delší fixace jsou zpravidla dražší).

Více na Hypoindex.cz.