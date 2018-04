Stavební spoření: dobré výnosy a bez rizika

K penězům klienta přidává ještě svůj příspěvek stát, a to až 4500 korun ročně. Maximální výše státního příspěvku platí pro střadatele, kteří sami naspoří nejméně 18 tisíc korun ročně, při vyšších vkladech se však tato hranice nezvyšuje. Každý občan České republiky může uzavřít libovolný počet smluv o stavebním spoření, státní příspěvek však bude dostávat jen na jednu. Vklady klientů jsou ještě úročeny, a to nejméně třemi procenty. Výnosy ze stavebního spoření se nezdaňují, úroky z úvěrů snižují daňový základ. Zájemci o stavební spoření mají na výběr šest spořitelen, většina z nich nabízí několik variant spoření.

Kolik peněz bude rodina moci posílat stavební spořitelně, by měla předem pečlivě zvážit. Určitě by to neměly být všechny volné peníze, protože k nevýhodám stavebního spoření patří blokace spořených peněz po dobu pěti let. Vklady není nutné poukazovat každý měsíc, stačí, když se na účet spořitelny dostanou koncem roku. Pokud tedy člověk vymyslí lepší krátkodobé zhodnocení peněz, může je 11 měsíců investovat jinde, v prosinci přesunout do stavební spořitelny, a tím celkový výnos ještě zvýšit. Cyklus spoření trvá pět let, dříve se k naspořeným penězům nedostanete. Po pěti letech je možno peníze vyzvednout a použít na cokoli.