Stavební spoření finišuje

Řada lidí podepisuje druhé smlouvy, protože jim stavební spoření brzy skončí nebo budou chtít naspořené peníze rychle vybrat a pak dál spořit na nové smlouvě podle dnešních podmínek.

Zvedají se také cílové částky, v průměru se blíží k 200 tisícům korun. Dokud klienti této mety nedosáhnou, mohou spořit a klidně deset let čerpat podporu podle stávajících podmínek, tedy až 4500 korun ročně.

Už nyní je zájem klientů rekordní: od ledna do října se podepsalo přes 1,4 milionu smluv. Ani v listopadu zájem nepolevil.

"Letošní listopad byl rekordní," uvedl Vojtěch Lukáš z představenstva Buřinky. Bankéři sázejí na to, že letos se počet nově podepsaných smluv vyšplhá na rekordní dva miliony.

"Bude to těsné, ale vypadá to tak," uvedl Pavel Chmelík z Raiffeisen stavební spořitelny. V celé zemi by tak bylo šest milionů účtů, což před zahájením debat o snížení podpory nikdo nečekal.

Podle ministra pro místní rozvoj Pavla Němce tak budou spořitelny pod ekonomickým tlakem, aby zhodnocovaly svěřené peníze a poskytovaly lidem více úvěrů.

Rozmach spoření však není zadarmo: za letošní rok se na podporách má vyplatit 16 miliard korun.