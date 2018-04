Jak se chovat k dětským smlouvám stavebního spoření. Proč je nezakládat

S příchodem nového občanského zákoníku (NOZ) se zpřísnila pravidla pro obhospodařování majetku patřícího nezletilým. Pokud je jakýkoliv majetek, třeba peníze na účtu, veden na jméno dítěte, je tento majetek přímo dítěte. A týká se to životního pojištění se spořící složkou, bankovních účtů a kont, smluv o investicích a také stavebního spoření. Rodiče se nyní musí o majetek dítěte řádně starat, v plnoletosti dítěte složit účty a vše dítěti předat. Pokud chtějí s majetkem dítěte naložit jinak, musí požádat opatrovnický soud. Více o změnách čtěte v článcích Vybrat peníze dítěte povolují jen soudy a Spořitelny tlačí na změnu zákona.

Již před nástupem NOZ byly takové finanční prostředky majetkem dítěte, ale stavební spořitelny to moc neřešily. Maximálně vyžadovaly podpis obou rodičů nezletilého a peníze bylo možné vybrat a použít na cokoliv. Dnes je situace jiná a díky zpřísnění judikatury se musí postupovat jinak.



Stavební spořitelny zpřísnily pravidla výběru peněz

Ještě před rokem bylo možné vypovědět smlouvy až se zůstatkem 300 tisíc korun bez souhlasu opatrovnického soudu. Od té doby však stavební spořitelny pravidla výrazně zpřísnily a sjednotily. Jednotlivé parametry jsou uvedeny v tabulce.

Kdy není třeba žádat u soudu Stavební spořitelna Pravomocné rozhodnutí opatrovnického soudu v případě ukončení smluv nezletilých není nutné, pokud: Platí od Buřinka (Česká spořitelna) je nutné plošně u všech smluv bez výjimky. 1. ledna 2014 Raiffeisen stavební spořitelna - na účtu stavebního spoření klienta je částka nižší či rovna 5.000 Kč;

- v případě převodu celého zůstatku na novou nebo stávající smlouvu klienta.

1. září 2014 Modrá pyramida (Komerční banka) - na účtu stavebního spoření klienta je částka nižší či rovna 5.000 Kč;

- v případě převodu celého zůstatku na novou nebo stávající smlouvu klienta.

2. září 2014 Wüstenrot - na účtu je záporný zůstatek. V tomto případě musí být na formuláři Výpověď smlouvy o stavebním spoření podpis zákonného zástupce, který smlouvu uzavíral;

- na účtu je minimální zůstatek, maximálně do 10.000 korun. V tomto případě musí být na formuláři Výpověď smlouvy o stavebním spoření ověřené podpisy obou zákonných zástupců. 17. října 2014 Českomoravská stavební spořitelna - na účtu stavebního spoření klienta je částka nižší či rovna 5.000 Kč;

- v případě převodu celého zůstatku na novou nebo stávající smlouvu klienta. od 1. ledna 2015 Zdroj: Partners a stavební spořitelny



V praxi to znamená naprostou jistotu, že bez opatrovnického soudu se již neobejdete.



Co se stávajícími smlouvami?

Je potřeba počítat s tím, že peníze jsou dítěte. Pokud jste tedy měli v plánu smlouvu dítěte použít na nákup nového auta, tak to již nepůjde a je potřeba vytvářet úspory jinde.



Pokud je spoření opravdu pro dítě, můžete spořit dál. Pozor ovšem na výhodnost vzhledem k délce spoření.

Stavební spoření není na dlouhé spoření

Obecně platí, že čím déle spoříte, tím dosáhnete nižší efektivity zhodnocení. Státní příspěvek se totiž s výší zůstatku nemění.

Příklad:

První rok vložíte na stavební spoření 20 tisíc korun a stát vám dá příspěvek dva tisíce korun, tedy výnos je minimálně 10 procent.



Na konci pátého roku vložíte stejně jako v předešlých letech 20 tisíc korun a na smlouvě budete mít již minimálně 110 tisíc korun. Od státu dostanete opět dva tisíce. Ovšem tentokrát je výnos pouze 1,8 procenta. S narůstajícím zůstatkem je již důležitější úročení vkladu než státní příspěvek.



Při úroku dvě procenta ročně dostanete o 200 korun více a při pětiprocentním úroku to je již o 3 500 korun více než příspěvek od státu. Ale takový úrok už u stavební spořitelny nenajdete.



Kdy se ještě stavební spoření vyplatí

Pokud uzavřete stavební spoření na nejkratší dobu, tedy šest let, nabídne vám za cenu vázací lhůty zajímavější výnos než spořicí účty. I navzdory vyšším poplatkům za vedení účtu. Pro spoření přesahující tuto dobu lze již najít zajímavější řešení, které zajistí dostatečnou flexibilitu a výnosově je srovnatelné, nebo lepší než stavební spoření.

Proč neuzavírat spořicí smlouvy na děti

Spořicí smlouva na dítě snižuje dostupné rezervy domácnosti, se kterými mohou rodiče počítat v případě nouze.



Spoření pro děti nelze využít k jiným účelům než pro potřeby dítěte. A to pouze se souhlasem opatrovnického soudu.



Podle zákona musí rodič předat dítěti veškeré podklady ke spoření nejpozději do šesti měsíců od dosažení plnoletosti dítěte. A pokud nejsou v této době vztahy mezi rodiči a dětmi zrovna ideální, může si dítě se svými penězi dělat, co chce, a rodiče s tím nic neudělají.



Alternativy ke stavebnímu spoření

V podstatě jedinou rozumnou alternativou je investice do podílových fondů, které nabízejí širokou škálu možností, jak investovat peníze. Investice na kapitálových trzích je dnes již zcela běžnou záležitostí.



Pozn.: uvedené výnosy jsou již očištěny o daň z výnosu a poplatky. Úrok 1 % u stavebního spoření odpovídá současným podmínkám na trhu. Úrok 2 % je pro již uzavřené smlouvy. Úrok u investic není garantovaný a může se lišit dle zvolené strategie. Hodnoty v grafu vycházejí z výpočtů autora

V Česku je aktuálně 4,64 milionu lidí starších 18 let, kteří pravidelně investují peníze do dluhopisů a akcií prostřednictvím penzijních fondů. Většina z nich to ovšem neví. Podobným způsobem jako v penzijních fondech lze vytvářet rezervy i pro vaše děti investicí do podílových fondů.