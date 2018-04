Stavební spoření: jak ze státu dostat maximum

Výše státní podpory činí 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč. Tolik zákon o stavebním spoření. Uspořená částka se rovná součtu vkladů, úroků z vkladů a úroků z připsaných státních podpor, sníženou o úhrady placené stavební spořitelně. Založíme si např. stavební spoření v prosinci roku 2004 a budeme chtít za tento kalendářní rok maximální státní podporu. Zaplatíme úhradu za založení smlouvy ve výši 1 % z cílové částky a vložíme na stavební spoření 20 000 Kč. Z těchto 20 000 Kč dostaneme státní podporu 15 %, tedy 3 000 Kč.

Kdybychom nevložili 20 000 Kč, ale třeba jenom 15 000 Kč, dostaneme státní podporu 15 % z 15 000 Kč, tedy 2 250 Kč. Můžeme také vložit více než 20 000 Kč. Třeba 30 000 Kč. Potom dostaneme státní podporu pouze 3 000 Kč, což je 15 % z 20 000 Kč. 20 000 Kč je strop pro výpočet státní podpory. Vypadá to, jako že jsme vložili zbytečně moc a že nedostaneme podporu z celé vložené částky. Je to pravda, ale jenom částečně. Podporu z 20 000 Kč dostaneme za rok 2004. Zbývající částka (10 000 Kč) se převádí jako uspořená částka do dalšího kalendářního roku. O podporu tak nebudeme ošizeni, jenom ji dostaneme o rok později.

Jak se úroky a úhrady promítnou do výše podpory?

Vyjděme opět z našeho příkladu, kdy jsme založili stavební spoření v roce 2004, zaplatili úhradu za uzavření smlouvy a vložili 20 000 Kč. Již jsme si řekli, že budeme mít nárok na podporu 3 000 Kč.

Jaké peníze nám budou připsány do prosince roku 2005? Máme nárok na státní podporu 3 000 Kč ročně. Dále budeme mít nárok na úrok z našeho vkladu. Úrok bývá 2 % p.a. a je nám připsán na konci kalendářního roku. Takže bychom v prosinci dostali úroky 400 Kč. Dále budeme muset zaplatit úhradu za vedení účtu. Výše úhrady bude dejme tomu 300 Kč. Aniž bychom na smlouvu vložili jakékoli peníze, bude naše uspořená částka 100 Kč. (400 Kč jsou připsané úroky, 300 Kč je poplatek.)

V prosinci 2005 asi budeme chtít optimalizovat náš vklad z hlediska státní podpory, proto budeme chtít, aby naše uspořená částka byla rovných 20 000 Kč. Sami tedy musíme vložit 19 900 Kč. V dalších letech se bude postup opakovat. Jestli chceme být přesní a jestli chceme vložit vždy takovou částku, aby byla státní podpora maximální, musíme trochu počítat. Spočteme si připsané úroky (to je přibližně zůstatek v minulém roce krát úroková sazba). Od připsaných úroků odečteme poplatek za vedení účtu. Zbytek do 20 000 Kč to doplatíme sami vlastním vkladem.

Pravidelný vklad

Na většinu smluv o stavebním spoření se spoří pravidelně měsíčně. Optimální částka pro spoření je 1 666 Kč měsíčně, což je 20 000 Kč za rok. Při spoření nižší částky budeme dostávat nižší státní podporu. Naopak při spoření vyšší částky státní podpora už vyšší nebude a peníze ukládáme do stavebního spoření „zbytečně“. Výše uvedená částka 1 666 Kč nezohledňuje poplatky a připsané úroky. Podobně jako u jednorázového vkladu, je potřeba počítat s připsanými úroky, které zvyšují ročně uspořenou částku. Proto je ideální spořit částku nižší – cca 1 500 až 1 600 Kč.

Staré podmínky podpory

Výše popsané podmínky státní podpory jsou dány novelou zákona o stavebním spoření, která platí od ledna 2004. Smlouvy, které jsou uzavřeny dříve, se řídí podmínkami, které platily do roku 2003. Tyto podmínky byly pro klienty zajímavější. Výše podpory byla 25 % z ročně uspořené částky, maximálně z částky 18 000 Kč. Nyní můžeme ročně dostat podporu nejvýše 3 000 Kč, podle starých podmínek to bylo 4 500 Kč.