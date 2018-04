Stavební spoření: Jak změní nový zákon staré smlouvy

státní podpora zajímá na celém stavebním spoření jistě ze všeho nejvíce. Právě této státní dotaci vděčí stavební spoření za tak vysoké zhodnocení vkladů a s tím související velikou oblibu všech střadatelů. Výnos stavebního spoření dosahuje až 10 – 14% a oproti ostatním formám spoření nemá z tohoto pohledu konkurenci. Kdo si stavební spoření sjednává pouze pro zhodnocování svých úspor a o úvěr na financování bydlení nemá zájem, tohozajímá na celém stavebním spoření jistě ze všeho nejvíce. Právě této státní dotaci vděčí stavební spoření za tak vysoké zhodnocení vkladů a s tím související velikou oblibu všech střadatelů. Výnos stavebního spoření dosahuje až 10 – 14% a oproti ostatním formám spoření nemá z tohoto pohledu konkurenci.

A tak hrozba snížení této výhody vyvolává diskuse a mnoho otázek. Jednou z nejčastějších je doba, kdy vejde nový zákon v platnost. Spořitelny většinou uvádějí až leden příštího roku, ovšem s tím, že se nedá vyloučit ani termín bližší.

Dá se předpokládat, že lidé budou ve snaze zachovat si současné výhodnější podmínky uzavírat v tomto roce další nové smlouvy. Jelikož jich spousta z nich už alespoň jednu smlouvu má, bude si muset novou uzavřít bez státní podpory, nebo si žádost o ni zrušit na své současné běžící smlouvě. Jen pro připomenutí: celkový počet smluv, na které si účastník v jednu dobu spoří, omezen není. Každý může mít tolik smluv, kolik si přeje a na kolik mu stačí jeho finanční prostředky. Pouze na jedné z nich však může čerpat státní podporu.

V současnosti spořitelny jednají s ministerstvem o možné podobě budoucího zákona a o nových pravidlech. Návrhy na novou podobu státní podpory se již několikrát změnily. Diskutuje se maximální výše státní podpory i výše ročního základu pro její výpočet, prodloužena zřejmě bude minimální doba spoření z pěti na šest či sedm let, novinkou by mělo být i zrušení nároku na státní podporu u smluv dětí do 15 let. Kromě toho se objevily i zmínky o zrušení osvobození výnosů ze spoření od daně, nebo o vazbě státní podpory na její využití či nevyužití pro financování bytových potřeb. I po uvedení nového zákona se však počítá s výnosem okolo sedmi procent, což je vzhledem k současným úrokovým sazbám například termínovaných vkladů stále výborný výsledek.

Ministr financí také uklidňuje veřejnost, že jejich současných smluv se změny zákona nemohou nijak dotknout. Což by mělo být samozřejmostí, jelikož retrospektivní účinnost nově schváleného zákona by u nás byla zřejmě úplnou novinkou.

Je tu ale také následující otázka. Zda bude možné po změně zákona žádat o státní podporu na stávající, již běžící smlouvy, které byly uzavřeny bez státní podpory ještě nyní, v době, kdy platí současný zákon. Což je například situace týkající se mnoha spořitelů, kteří teď mají spoření se státní podporou a v obavě před zhoršením podmínek novým zákonem si chtějí uzavřít ještě další smlouvu a zafixovat si tím aktuální výhodnější podmínky. Jelikož státní podporu dnes již nárokují na smlouvě současné, uzavřou si novou bez ní, každý totiž může v jednom okamžiku čerpat pouze jedinou státní podporu. Duplicity odhalí ministerstvo financí. Po ukončení prvního spoření si pak chtějí v budoucnu požádat o státní podporu na novou smlouvu. Ale co když pak bude jejich budoucí žádost o státní podporu v dnešní podobě na těchto nových smlouvách odmítnuta? Že to není možné?

Když jsme tento dotaz předložili zástupcům všech našich šesti stavebních spořitelen, nikdo z nich se k tomu nechtěl vyjádřit s tím, že by to nebylo nic jiného než domněnky a spekulace a že je třeba počkat na konečné znění zákona. Odpovědi jsou vesměs stejné: „Konkrétní stanovisko dosud nemáme, protože stále není jasné, jak návrhy změn dopadnou. Jednání s ministerstvem stále probíhají."

Což je samozřejmě pravda. Na druhou stranu to ale potvrzuje oprávněnost naší otázky, jelikož na ni zatím není jasná odpověď a není možné ji zcela zpochybnit ani tvrzením, že nový zákon se v žádném případě nijak nemůže dotknout stávajících smluv. Na druhou stranu si ale ani toto zdrženlivé mlčení nelze vykládat jako snahu spořitelen něco vědomě zamlčet. Prostě tato otázka tu je, je dobré o ní vědět a pro jistotu se proti možnému nepříjemnému překvapení předem pojistit.

To znamená uzavřít si novou souběžnou smlouvu raději s nárokem na státní podporu a na předchozí, tedy dnes běžící smlouvě si podporu zrušit. Provede se to zcela jednoduše vyplněním změnového formuláře, který vám předloží na požádání každý z prodejců stavebního spoření, většině spořitelen by měl stačit i pouhý podepsaný dopis, ve kterém uvedete, že od 1.1.2003 rušíte požadavek na státní podporu. Další podpora vám pak bude již připisována na účet nové smlouvy. Změna je platná vždy od začátku kalendářního roku, takže je možné například na stávající smlouvě čerpat státní podporu za předešlé roky včetně roku 2002 a od 1.1.2003 žádat o státní podporu již na nové smlouvě. Tento postup zajistí, že obě , nová i stará smlouva, budou uzavřeny se státní podporou. Tím by se nemělo nic pokazit.

Kdo chce stavební spoření využít pro financování bydlení a chce čerpat úvěr, ten by měl své smlouvy a vklady řídit především s ohledem na podmínky a možnosti úvěrů, výše dosaženého zhodnocení vkladů by u něj měla být v mnoha případech až na dalším místě.

