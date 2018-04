Stavební spoření je až 4,5x dražší

Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření a úhrada za vedení a správu účtu jsou „nejdůležitější“ poplatky, kterým se klient stavební spořitelny nemůže vyhnout. Ostatní poplatky uvedené v sazebnících se týkají jen určitých situací, jako je například poskytnutí úvěru, předčasná výpověď, mimořádný výpis z účtu a další administrativní úkony. Problém je, že výše poplatků jsou stanoveny ne ve smlouvě o stavebním spoření, ale v sazebnících spořitelen. Ty se čas od času aktualizují a klientům se tak postupně zvyšují náklady na spoření, zatímco úrokové sazby (včetně případných úrokových zvýhodnění) stanovené ve smlouvě jsou fixní a po celou dobu spoření se nemění. Klienti se tomu za současných podmínek nemohou nijak bránit. Nemohou přejít k jiné spořitelně, jelikož by přišli o státní podporu. Nemají nikde zaručený strop, který by stanovoval maximální možnou výši těchto poplatků.

Nejvíce negativně se to dotýká smluv s nižšími vklady, jelikož u nich výše poplatků může tvořit značnou část ročního úrokového výnosu. Výše úhrady za vedení účtu je totiž stejně vysoká pro všechny klienty, narozdíl od úhrady za uzavření smlouvy, která se stanovuje procentní sazbou z výše cílové částky. Spravedlivější by bylo, kdyby se i výše úhrady za vedení účtu odvozovala od výše cílové částky. Používaný protiargument je zřejmý. Správa účtu je stejně nákladná pro nízké i vysoké cílové částky či pro nízké i vysoké zůstatky.

To by však tyto poplatky za vedení účtů skutečně musely sloužit pouze k úhradě nákladů spojených s administrativou spojenou s jednotlivými účty. Ony však souvisejí také s úrokovými náklady spořitelen. Alespoň částečně jim tak pomáhají snížit ztráty, které způsobil pokles úrokových sazeb na trhu. Tím, že jsou sazby z vkladů fixní, nemohou se po celou dobu trvání smlouvy přizpůsobit aktuální situaci. Zatímco na konci devadesátých let byly úrokové sazby stavebních spořitelen ve výši kolem 3 % až 5 % považovány za dosti nízké, z dnešního pohledu jsou velmi nadprůměrné. Platit klientům tak vysoké úroky je v dnešní době pro stavební spořitelny samozřejmě značně nevýhodné.

O uvedeném využívání poplatků za správu účtů svědčí i to, že téměř ve všech případech jsou znevýhodňováni klienti se staršími a lépe úročenými vklady. Poplatek zači rozlišení výše poplatků podle data uzavření nemá pouze Wüstenrot stavební spořitelna.

Jak rostly poplatky za správu účtu v minulých letech

Pro zajímavost jsou v následující tabulce uvedeny poplatky za vedení spořicího účtu v několika posledních letech. Je tu například vidět, že SS ČS, která měla kdysi poplatek ze všech spořitelen nejnižší, jej má nyní naopak bezkonkurenčně nejvyšší. Samozřejmě pro klienty se staršími smlouvami. Ze 120 korun za rok se vyšplhal na 550 korun. To je zvýšení na více než 450 % původní hodnoty, a to během čtyř let. Pro nově sjednávané smlouvy je však stále nejlevnější (235 korun), což vypadá na pohled velmi dobře. Mezi dražší spořitelny vždy patřila VSS KB. Právě ona přišla v polovině loňského roku jako první s poplatkem za vedení úrokového zvýhodnění, který rády napodobily i ostatní spořitelny. K velkému zvýšení poplatků došlo začátkem roku 2003, do té doby bylo navyšování pouze pozvolné. Kromě Wüstenrotu zvýšily všechny spořitelny „starým“ klientům poplatky více než na dvojnásobek. Přesvědčte se sami:



Výše úhrad za vedení spořicích účtů v jednotlivých letech (Kč) ČMSS HYPO Raiffeisen SS ČS VSS KB Wüstenrot leden 01 160 150 140 120 180 150 červenec 01 160 150 140 160 180 150 listopad 01 160 150 180 160 180 150 leden 02 160 180 180 160 180 150 srpen 02 200 180 200 160 180 180 prosinec 02 200 240 200 200 180 180 leden 03 290 240/360 280 200/400 240 220 srpen 03 290 240/360 280 200/400 240+180 220 listopad 03 290 240/360 280 200/400 240+180 220 leden 04 290+100 240/360 280+90 200/400 300+180 250 duben 04 290+100 290/360 280+90 235/550 300+180 250 listopad 04 290+100 290/360 280+90 235/550 300+180 250

Zdroj: Fincentrum

Poznámka:

Jde o poplatky standardní, některé spořitelny měly někdy pro vybrané produkty poplatky zvýhodněné.

Pokud je v kolonce součet, jde o popl. za vedení účtu + popl. za správu úrok. zvýhodnění – ten se vztahuje pouze ke starším smlouvám, kde je při nečerpání úvěru k základnímu úročení připisováno i úrokové zvýhodnění.

Lomítka v kolonkách u HYPO a SS ČS znamenají, že pro starší smlouvy sjednané do stanoveného data jsou poplatky vyšší než pro smlouvy sjednávané nyní. SS ČS: úhrada 235 Kč platí pro nově sjednávané smlouvy. U smluv sjednaných do 30.11.2002 činí 470 Kč, u smluv sjednaných do 30.6.2000 činí 550 Kč.



K tomu je nutné dodat, že se spořitelnám jiné náklady než úrokové za tyto čtyři roky v žádném případě o tolik nezvýšily. Náklady na tisk klientských časopisů, zasílání výpisů, mzdové a provozní náklady jistě o 400 % nevzrostly. Vzhledem k tomu, že poplatky za správu účtů slouží spořitelnám z velké části právě k úhradě úrokových ztrát, bylo by spravedlivé účtovat je proporcionálně k výši cílové částky. Pokud zvyšování tohoto typu lze vůbec přijmout.

Nespokojení klienti se obrátili na Sdružení obrany spotřebitelů, které si letos na jaře stěžovalo na zvyšování poplatků stavebními spořitelnami u antimonopolního úřadu (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Ten pak toto jednání označil za kartelovou dohodu a všem šesti spořitelnám byla udělena pokuta v celkové výši téměř 500 mil. korun. ÚOHS jim dále nařídil, aby snížily poplatky za vedení účtu na úroveň roku 1999. Jak je vidět i z výše uvedené tabulky, pokud by se to v praxi skutečně realizovalo, bylo by toto snížení velmi výrazné.

