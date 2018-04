Stavební spoření: kam pro úvěr

Minimální délka čekací doby na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nesmí být kratší než 24 měsíce. Toto říká zákon. Bohužel v současné době jsou produkty stavebních spořitelen nastaveny tak, že tato lhůta je téměř nedosažitelná. Ve většině případů splníte podmínky pro přidělení cílové částky nejdříve za dva a půl roku a k tomu je třeba připočítat další minimálně tři měsíce do doby, než vám bude úvěr přidělen. Rychlost přidělení úvěru záleží na způsobu spoření a na konstrukci produktu. Jednou z podmínek je dosažení minimální výše hodnotícího čísla (používají se i jiné termíny, např. parametr ohodnocení), která je stanovena v obchodních podmínkách spořitelny. Platí, že čím větší jsou vklady a čím dříve je účastník uloží na svůj účet, tím rychleji mu narůstá hodntící číslo a tím rychleji získá úvěr. Z toho vyplývá, že rychleji budete mít úvěr k dispozici v případě, kdy na účet uložíte velký vklad ihned po uzavření smlouvy, než když budete postupně pravidelně spořit. Zatímco v prvním případě můžete splnit podmínky pro přidělení úvěru již za zmíněnou dobu dva a půl roku, při postupném ukládání ve většině případů získáte úvěr až za téměř šest let. A někde si na něj počkáte dokonce sedm let. Některé spořitelny kontrolují výše hodnotících čísel účastníků na konci každého kalendářního měsíce, jiné pouze na konci čtvrtletí. Takže rozlišují buď čtyři nebo dvanáct rozhodných dnů v roce. V prvním případě je čekání na úvěr delší, jelikož jen jednou za čtvrtletí máte možnost splnit podmínky pro přidělení úvěru. Růst hodnotícího čísla dále ovlivňuje také volba „varianty spoření“ či „tarifu“ – opět Vyberte si sami nejvýhodnější spoření jsou různé názvy. Označují se jako rychlé, standardní , pomalé a podobně. Čím je varianta rychlejší, tím dříve vznikne nárok na úvěr. Na oplátku je pak také nutné rychleji jej splatit, to znamená, že je třeba mít dostatečný příjem na vyšší splátky. Aby vznikl nárok na úvěr, musí se kromě dosažení určené výše hodnotícího čísla Chcete vědět, jak se v poslední době změnil trh hypoték v ČR? seznamte se s naším novým projektem FINCENTRUM HYPOINDEX a dodržení dvouleté zákonné čekací doby (tato druhá podmínka, jak jsme již uvedli, není žádný problém) také naspořit akontace úvěru. To je v procentech určená část z výše ve smlouvě uvedené cílové částky. V současnosti mají všechny spořitelny ve své nabídce alespoň jeden tarif, kde akontace úvěru činí 40% cílové částky. Dříve většina spořitelen požadovala naspoření alespoň 50%, úvěr ve výši 60% z cílové částky nabízely jen některé spořitelny a uváděly to jako jeden z ukazatelů výhodnosti svého produktu. Podobně jako doba spoření bývá v praxi delší než se uvádí, také s 60% úvěrem to není tak slavné. Většinou se do doby, než vznikne nárok na úvěr, naspoří více než 40% cílové částky. Aby bylo možné zjistit, jak stavební spoření ve skutečnosti opravdu funguje, požádali jsme každou spořitelnu, aby nám spočetla konkrétní čísla konkrétního příkladu. Zadání bylo vždy stejné a je uvedeno v následujících tabulkách. Zadání příkladu, který byl předložen všem spořitelnám: cílová částka 800 000 Kč

smlouva uzavřena 1.7.2003

smlouva se státní podporou

žádné mimořádné vklady

žádné úhrady se nezapočítávají, budou placeny zvlášť

úroky připisovány vždy k 31.12.

státní podpora je připisována vždy k 31.5. každého roku