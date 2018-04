Stavební spoření: kdy se vyplatí více smluv

Bude tedy požadovat zajištění pro celý dluh. Pokud jde o množství předkládaných dokladů, situace bude většinou stejná jako by šlo o úvěr jediný, neboť se administrativa všech úvěrů bude vyřizovat najednou. Nevýhodou většího počtu smluv jsou vyšší poplatky za vedení účtu, a to jak ve fázi spoření, tak později ve fázi úvěrové. Tyto poplatky se totiž neodvozují od výše úvěru nebo cílové částky, ale jsou inkasovány ve stejné výši z každého účtu. Na úhradu za uzavření smlouvy o stavebním spoření ani na úhradu za vyřízení úvěru by počet smluv neměl mít vliv.

Další možností je uzavřít si více smluv v rámci rodiny. Zákon o stavebním spoření umožňuje financovat z úvěru i bytové potřeby osob blízkých a navíc každý může získat vlastní státní podporu. Pokud jsou však všechny úvěry použity na jeden konkrétní účel, zpracovávají se opět společně a z hlediska zajištění se pravděpodobně nebudou posuzovat každý zvlášť, takže zajištěna bude muset být celková vypůjčená částka. Mohla by zde však vzniknout výhoda z hlediska posuzování bonity dlužníků. Jde totiž o tři různé úvěrové případy a každý bude splácet svůj nižší úvěr, na což mu budou postačovat nižší příjmy než by musel mít jediný dlužník s vysokým úvěrem. Tímto řešením si nepomohou manželé se společným jměním, jelikož jejich příjmy se posuzují společně, ale mohlo by se toho využít například u sourozenců nebo rodičů a jejich dospělých dětí.

Jiná bude situace v případě, kdy si uzavřete každou smlouvu v jiné spořitelně. Pokud si například zažádáte o dva úvěry ve výši 150 000 korun, může být každý z nich poskytnut bez zajištění, zatímco celkový úvěr ve výši 300 000 korun by vyžadoval minimálně jednoho ručitele. Pokud nemáte k dispozici nemovitost, kterou byste mohli dát spořitelně do zástavy a potřebujete úvěr ve výši téměř milion korun, můžete si například ve dvou spořitelnách vzít úvěr nižší než 500 000 korun a u každého z nich by vám mohli stačit dva ručitelé. Jestli vám k tomu budou stačit dvě osoby, nebo čtyři, bude záviset na jejich bonitě a na rozhodnutí obou stavebních spořitelen. Nižší úvěr však nebude zároveň znamenat automaticky i jeho vyšší dostupnost. To, že už nějaký úvěr čerpáte i jinde, se projeví při zkoumání dostatečnosti vašich příjmů, kdy budete muset splátky uvést mezi ostatní pravidelné výdaje.

Kdy se tedy vyplatí více nižších úvěrů než jeden vysoký? Určitě v případě, kdy má klient problém získat potřebné zajištění. Výhodou více smluv rozdělených na jednotlivé členy domácnosti je možnost získat celkově více státních podpor, nevýhodou bude zřejmě nutnost doložit více dokladů a potvrzení. Negativem jsou také poplatky placené za každý účet zvlášť. Z hlediska zajištění může být v některých případech výhodné mít uzavřené smlouvy ve více spořitelnách. Souvisí s tím však větší administrativa, opět více poplatků a také je nutné počítat s tím, že každá spořitelna bude mít různé požadavky a podmínky. Pokud si uzavřete smlouvy ve dvou spořitelnách současně a budete na obě spořit stejným způsobem, neznamená to, že oba úvěry získáte ve stejnou dobu. Každá spořitelna například jinak počítá hodnotící číslo, a proto k přidělení úvěru může v jedné spořitelně dojít třeba až o více než rok později než v druhé. V tom případě by se musela situace řešit například překlenovacím úvěrem.

Tomu, kdo úvěr čerpat nebude, se varianta několika smluv s nižšími cílovými částkami většinou nevyplatí. Zbytečně by platil navíc poplatky za vedení několika účtů. Ovšem klient, který chce sice pouze spořit, ale přeci jen si není zcela jist tím, zda úvěr nakonec bude čerpat, by si mohl uzavřít třeba dvě smlouvy u dvou různých stavebních spořitelen. Zajistí se tím do určité míry proti neočekávaným nepříznivým změnám úvěrových podmínek v jedné z nich. Je zde totiž problém v tom, že úvěrové podmínky stavebních spořitelen se v čase mohou měnit.