Stavební spoření má výrazně zvýšit porodnost

Tím, že bude zřejmě od příštího roku zrušena možnost čerpat státní podporu pro děti do patnácti let, očekává se jako vedlejší efekt nového zákona i snaha potenciálních rodičů přivést na svět děti v co nejbližší době. Jde o to, že kdo stihne mít miminko do konce roku, může mu uzavřít novou smlouvu o stavebním spoření ještě za stávajících podmínek a zajistit mu tak nárok na státní podporu. Stav naší stárnoucí populace je hrozbou do budoucna. Očekávají se jak obrovské problémy s financováním důchodového systému, tak veliké výdaje na zdravotní péči. Jednoduše řečeno: jelikož relativní podíl mladých lidí v produktivním věku, kteří svými daněmi plní státní rozpočet, je v populaci stále menší, nebude mít brzy staré lidi kdo živit. Je třeba jednat rychle a podporovat narození dětí všemi dostupnými prostředky. Proto návrh na změnu zákona o stavebním spoření nevzešel, jak by se zdálo, pouze z Ministerstva financí, ale jde o společný projekt, do kterého byly kromě Ministerstva pro místní rozvoj zapojeny i Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Změny státní podpory stavebního spoření tedy státnímu rozpočtu neulehčí jen nyní, v nejbližším období, ale i v dlouhodobém horizontu. Což je nápad velice dobrý a můžeme si jen přát, aby se tento záměr naplnil.

Odborník na demografii RNDr. Petr Zajíček k tomu podotýká: „Naše hospodářství potřebuje v současném neutěšeném stavu stárnoucí populace nějaký účinný způsob, jak zvýšit porodnost, která neustále klesá. Dnešní situace je do budoucna velikou hrozbou, jelikož dnešní děti budou muset za několik let pracovat na důchody stále rostoucí skupiny lidí v postproduktivním věku. Zatímco první skupina se postupně pomalu neustále zmenšuje, lidí ze druhé skupiny neutěšeně přibývá. Také celkové státní výdaje na zdravotní péči budou exponenciálně narůstat. Kromě velkého počtu starých lidí v populaci je to způsobeno i neustálým růstem nákladů na stále se zkvalitňující a dražší lékařské výkony. Pokud chceme v nějaké, třeba omezené podobě zachovat současný průběžný způsob financování důchodového systému a zachovat alespoň částečně bezplatnou lékařskou péči, je třeba opravdu zakročit a přinést urychleně nějaká konkrétní opatření."

Kompletní informace o stavebním spoření naleznete v naší nové sekci K tomu Zajíček dále říká: "Proto je v současnosti nutné podpořit růst delších větví na stromu života (jde o odborný termín z oboru demografie, pozn. red.). Naposledy jsme zažili populační explozi v polovině sedmdesátých let, a to právě díky podpoře státu rodinám s dětmi. Tehdy k tomu přispělo prodloužení mateřské dovolené a zvýšení přídavků na děti. Doufali jsme, že právě tato početná generace narozená v sedmdesátých letech v současné době čile zabrzdí trend klesajícího počtu nově narozených dětí. Bohužel zatím se tato očekávání nenaplnila. Mladí lidé mají dnes jiné zájmy než stát se rodiči. Proto je třeba pokusit se všemožnými prostředky tento nepříznivý trend zlomit“, varuje doktor Zajíček.

A právě tomu má alespoň nepřímo napomoci mimo jiné i chystaná změna zákona o stavebním spoření. Tím, že se na veřejnosti objevil a živě diskutuje návrh na zrušení státní podpory pro děti do 15 let, je mimo jiné vyslán trošku „poplašný" signál pro zájemce o stavební spoření. Pro maximalizaci celkové výše státní podpory v rodině je nutné uzavřít smlouvy na co nejvíce jejích členů. Každý může nárokovat státní podporu pouze na jedinou smlouvu. Takže čím více lidí, tím více rodných čísel a tím více státních podpor. V situaci, kdy tu je reálná hrozba zrušení nároku státní podpory pro děti, lidé se snaží využít poslední šanci a stát se rodiči ještě před koncem roku.

Pozitivní vliv chystané změny stavebního spoření se již začíná projevovat. Nechali jsme si provést exklusivní statistické šetření ve vybraných zdravotnických zařízeních po celé ČR. Ze získaných výsledků je vidět, že v několika málo posledních měsících skutečně došlo k viditelnému nárůstu počtu nových těhotenství. „Působí zde samozřejmě i mnoho jiných faktorů, jako je zlepšující se socioekonomická situace mladých lidí, nebo roční období, vliv tohoto státního opatření tu je však zřetelně vidět také", říká MUDr. Pavlovský z jedné pražské porodnice. „Když jsme nechali čerstvě těhotné ženy vyplnit anonymní dotazník, proč se rozhodly pro miminko právě nyní, celých 25% z nich uvedlo jako jeden z důvodů také obavu ze zrušení státní podpory stavebního spoření", říká doktor Pavlovský. Potvrdila nám to i pětadvacetiletá budoucí maminka z Plzně: „Miminko jsme chtěli mít tak za dva až tři roky, ale když je tu nyní tato možnost, rozhodli jsme se dále nečekat. Chceme našemu dítěti spořit ihned po narození, aby mělo nějaký finanční základ do života, tak proč nevyužít podpory ze státního rozpočtu, když už do něj přispíváme ne zrovna nízkými daněmi."

Takže pokud se i vy chystáte stát se v brzké době rodiči, zamyslete se, zda by nestálo za to trochu si pospíšit a zachovat si tak státní podporu ze stavebního spoření pro novou smlouvu vašeho dítěte. Pokud ano, pak máte vzhledem k devítiměsíční době těhotenství nejvyšší čas!

