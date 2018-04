Stavební spoření: Máte nejvyšší čas!

Je nejlepší čas pro úvěry ze stavebního spoření!



To, že je ideální moment pro získání úvěru ze stavebního spoření, je zřejmé. Proč? Úročení úvěrů je na historickém minimu, stát hodlá zpřísnit podmínky spoření, ...

Jak získat sedm státních podpor za pět let



Chcete získat za pět let a pár měsíců stavebního spoření celkem sedm státních podpor? Tuto možnost je rozhodně škoda nevyužít. Pojďme se tedy společně podívat, jak na to.

Stavební spořitelny lákají na slevy a dárky



Vždy před koncem roku pořádají stavební spořitelny přímo hony na klienty. Nabízejí dárky a slevy pro všechny klienty, kteří uzavřou smlouvu, i soutěže s výhrami pro vylosované. Necháte se zlákat?

Použití úvěru je omezené



Zatímco peníze našetřené ve stavební spořitelně lze použít na cokoliv, z úvěru všechno zaplatit nejde. Víte, co všechno vám spořitelna proplatí a co ne? Jaké doklady jsou třeba pro získání úvěru?

Úvěr na dětskou smlouvu? Těžko .



Přemýšlíte o tom, že k vyřešení bytové situace využijete stavebního spoření, které je na vaše dítě? Možná, že narazíte na problémy. K našetřeným penězům se totiž vůbec nemusíte dostat.

Úvěr? Jen s pevnými nervy!



Myslíte si, že není nic jednoduššího než získat úvěr od stavební spořitelny? Chyba. Peripetie, kterými člověk musí pro získání peněz projít, a kvanta papírů, která musí dodat, předčí i nejhorší očekávání.

Co byste měli určitě vědět



Víte, jak se spoří, co je cílová částka a jak ji správně zvolit? Jak je to se státní podporou? Pokud si v některých oblastech stavebního spoření nejste jisti v kramflecích, nabízíme vám pomoc.