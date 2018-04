Stavební spoření musí být v osobním portfoliu produktem číslo jedna

Minulý měsíc byla uzavřena soutěž o nejlepší komentář na téma osobní finance. Z 18 došlých příspěvků dnes rádi zveřejňujeme ten, který se umístil na celkovém 3. místě. Hledá odpovědi na otázku jaké produkty by v našem osobním portfoliu neměly rozhodně chybět.

V podstatě prvním předpokladem pro tvorbu osobního portfolia finančních produktů je pravidelný a solidní příjem. Potom můžeme začít přemýšlet o zaplňování našeho osobního portfolia jednotlivými finančními produkty.

K výběru optimálního portfolia finančních produktů je třeba přidat nějaká vstupní kritéria, neboť zcela určitě by vypadalo jinak portfolio finančních produktů třicetiletého a šedesátiletého člověka. Jako modelový příklad nechť nám poslouží dvacetiletý středoškolák, na začátku svojí pracovní dráhy.

Svoje osobní portfolio by měl zcela určitě začít uzavřením smlouvy stavebního spoření. Proč právě stavební spoření? Na straně stavebního spoření dnes existuje hned několik výhod. Štědrá státní podpora z něj dělá s ohledem na nízké riziko naprosto bezkonkurenční produkt. Jeho výnosnost včetně státních podpor se pohybuje nad deseti procenty, což je skvělé. Koneckonců dnes vlastní úročení stavebního spoření je přibližně na úrovni termínovaných vkladů.

V případě tohoto klienta je navíc velmi důležitý fakt, že bude v blízké budoucnosti zřejmě potřebovat do vlastního bydlení. Nabízí se mu tedy díky stavebnímu spoření dvě možnosti. Buď po pěti letech stavební spoření ukončit a vybrané peníze použít na úhradu části vstupní ceny pořizované nemovitosti nebo si vzít úvěr ze stavebního spoření. Jeho sazby se dnes pohybují mezi šesti procenty a nabízí zájemcům velmi levné úvěry. V případě, že by úvěr ze stavebního spoření na financování klientem vybrané nemovitosti nestačil, pak by částka vzniklá ukončením stavebního spoření byla ideálním základem pro složení povinné akontace nutné k získání hypotéky.

Stavební spoření má tedy v sobě dvě kouzla. Lze jej použít jak na bydlení, tak i pouze na velmi solidní zhodnocení úspor. Tyto dva produkty (stavební spoření a hypotéka) lze navíc kombinovat. Nyní je vhodné se zamyslet nad tím, zda má smysl cyklus stavebního spoření opakovat nebo je tento produkt odůvodněný pouze při plánovaných investicích do bydlení. Vlastní podstata tohoto produktu a koneckonců i jeho oblíbenost mezi českou veřejností mě opodstatňuje k závěru, že stavební spoření za současných podmínek je vhodné neustále opakovat.

S přibývajícím věkem klienta by však (samozřejmě v případě rostoucích příjmů) měl být prostor i k ostatním produktům, které přinesou jistotu předpokládané rodině. Klient je dle našich předpokladů hlavní živitel rodiny a v jeho případě je tedy třeba myslet i na rodinu, která by v případě nějaké tragické události s ním přišla o výrazný zdroj příjmů. V tomto ohledu se nabízí kapitálové životní či rizikové pojištění, později potom pro vlastní zajištění stáří penzijní připojištění. Zkusme tedy namodelovat v následující tabulce osobní finanční plán tohoto klienta, který by pro něj byl vhodný s ohledem na výnosnost a bezpečnost klientovu a jeho rodiny.

Věkové rozmezí 20-25 25-40 40-50 50-60 Čistá měsíční úspora 3 000 2 000 8 000 15 000 Stavební spoření 1 500 1 500 1 500 1 500 Hypotéka NE ANO NE NE Kap.životní pojistka NE 500 2 000 2 000 Penzijní připojištění NE NE NE 1 500 OPF peněžního trhu 1 500 NE NE 5 000 OPF akciového trhu NE NE 4 500 5 000

Vysvětlivky k tabulce:

V tabulce je uveden modelový plán našeho klienta. V prvním řádku čtenář nalezne věkové rozpětí klienta v průběhu jeho aktivního života. Druhý řádek obsahuje částku, kterou je klient schopen investovat do svého osobního portfolia. Mezi 25-40 lety klient je navíc zatížen hypotékou, kterou financuje svůj vlastní byt, a proto může do ostatních finančních produktů investovat pouze dva tisíce korun, což je méně než v předcházejících pěti letech. Neznamená to tedy, že by mu poklesl příjem, avšak hypotéka zatěžuje jeho finanční rozpočet. Ostatní řádky již obsahují, zda popřípadě kolik náš klient v daném věkovém rozmezí investuje do finančních produktů.

Komentář k tabulce:

Stavební spoření považuji po celou dobu splatnosti za nejlepší produkt (za současných podmínek), a proto by měl klient opakovat během svého života hned několik cyklů. Co se týče hypotéky, tak tu si klient vybral s patnáctiletou dobou splatnosti, což je poměrně obvyklá délka. Kapitálová životní pojistka je vhodnou ochrannou klienta před riziky jeho rodiny související se splacením hypotéky, a proto si ji klient uzavřel při získání hypotečního úvěru. Penzijní připojištění jako produkt pro mladší věkové kategorie není zrovna nejvýhodnější a jeho prostor spatřuji spíše pro vyšší věkovou kategorii. Modelový klient tedy začne spořit až v padesáti. Bude spořit 1 500 Kč, což je částka z hlediska daňové úspory optimální.

V posledních dvou řádcích jsou investice prostřednictvím fondů peněžních a akciových trhů, které jsou z hlediska osobního plánování jakousi třešničkou na dortu nebo řekněme nadstavbou. Po dvacítce klient alokuje přebytečné prostředky do fondů peněžního trhu, aby potom přestal investovat a zhodnocené prostředky investoval do bydlení. Po splacení hypotéky se mu naskýtá ideální prostor pro další investice do OPF,a však nyní je pro něj vhodnější investovat do akciových fondů. Nyní se totiž nemusí bát jejich větší volatility, neboť se nedá očekávat, že by ho nyní krátkodobé výkyvy nějak rozhodily. Tento modelový plán pracuje samozřejmě s předpoklady, že se podmínky všech produktů během aktivního věku klienta nezmění. Zároveň se v jeho životě mohou objevit zásadní události, které ho donutí tento plán změnit. Souhlasíte s autorem, že stavební spoření by nemělo v portfoliu finančních produktů chybět u žádného z nás? Máte na to jiný názor? Těšíme se na vaše příspěvky