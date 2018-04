Stavební spoření není na odpis, i když se ho dotknou škrty

Když se naposledy hýbalo s pravidly stavebního spoření, změny postihly jen smlouvy, které se teprve měly uzavřít. Tentokrát by se však měly dotknout opravdu všech, tedy i smluv třeba z roku 2000.

Nová pravidla počítají s nižší státní podporou a zdaněním úroků. Za rok 2010 se zkrátí všem státní podpora na polovinu, stát ji zdaní 50 procenty. A od roku 2011 se výše státní podpory sníží na 10 procent naspořené částky, maximálně však 2 000 korun na všechny smlouvy bez rozdílu data uzavření.

Majitele starých smluv váhají, zda se jim spoření dál vyplatí.

Co se starou smlouvou



Kdo udržuje starou smlouvu po vázací době, spoří tedy déle než šest let a blíží se dospoření cílové částky, má několik možností:

• Smířit se s tím, že efektivní výnos kvůli změnám klesne ze 4,5 na necelá tři procenta, a pokračovat ve spoření až do cílové částky.

• Kontaktovat spořitelnu, zda by se nenašla nějaká akční nabídka, například odpuštění poplatku za navýšení cílové částky. Dobrá varianta pro toho, kdo uvažuje o úvěru, a pro ty, kteří nepotřebují peníze hned a chtějí ušetřit za nezdaněný bonus.

• Vybrat si na trhu jinou možnost spoření a pak smlouvu ukončit. Podobného výnosu jako na stavebním spoření (kolem čtyř procent), dosáhnete na termínovaných vkladech zejména v záložnách nebo investicí do zajištěných podílových fondů. Peníze vám vyplatí třech měsících.

Jak uvažovat, když: Smlouva je starší než šest let

• Prozkoumejte nabídku bank a kampeliček. Když najdete vhodnější spořicí produkt, dejte výpověď.

• S ukončením smlouvy není třeba pospíchat, kvůli tříměsíční výpovědní lhůtě už stejně peníze letos nedostanete.

• O polovinu státní podpory za rok 2010 přijdete tak jako tak. Smlouva je mladší než šest let

• Avizované změny se vás dotknou, přesto se nevyplatí smlouvu předčasně vypovídat.

• Pokud smlouvu před uplynutím vázací doby šesti let vypovíte, přijdete nejen o veškerou státní podporu, ale budete muset zaplatit spořitelně i sankční poplatek, který je od 0,5 do 0,9 procenta z cílové částky.

Staré úroky vám nezdaní, bonus však ano



Mnoho lidí nemá jasno ani v tom, jak to bude s daní na úroky. Budou zdaněny zpětně, nebo jen ty nové? "Podle návrhu se rozhodně nemohou danit úroky, které jsou již na vašem účtu stavebního spoření připsané, ale jen ty, které vám budou připsány po 1. lednu 2011," uvádí Aleš Mašanský z Modré pyramidy. To je dobrá zpráva, o staré úroky nepřijdete.

Zpětnému zdanění se však nevyhnou ti, kteří mají uzavřené hodně staré smlouvy (uzavírané do roku 2001) s takzvaným úrokovým zvýhodněním. Spořitelna jim slíbila, že dostanou 1,5 procenta úroku navíc, když si nevezmou úvěr. Bonus se ale vyplácí až při ukončení smlouvy. Takže, i kdybyste podali výpověď ještě dnes, spořitelna vám bonus připíše až příští rok. Výpovědní lhůta u stavebního spoření je totiž tříměsíční.

Spořitelny vymyslely fintu, jak zachránit celý bonus



"Bonus vám připíšeme už letos, vyhnete se tak jeho zdanění," s podobnou nabídkou se v těchto dnech setkávají ti, kteří mají staré smlouvy s úrokovým zvýhodněním. "To je fajn, jdu do toho," řekne si určitě mnohý klient. Ale nebude to zadarmo.

Jaké jsou možnosti V zásadě volí stavební spořitelny dva přístupy: První přístup je, že připíší bonus ihned (nebude tedy zdaněn), zvýší cílovou částku, za zvýšení vyberou poplatek jedno procento a sníží úroky na dvě procenta, již připsané vyšší zhodnocení zůstává.

Příklad:

původní cílová částka 100 000 korun

nová cílová částka 150 000 korun

poplatek 500 korun Druhý přístup je takový, že připíší bonus ihned (nebude tedy zdaněn), zvýší cílovou částku, odpustí poplatek, ponechají na smlouvě stávající úroky a zavážou si klienta na další období.

Příklad:

původní cílová částka 100 000 korun

nová cílová částka 150 000 korun

poplatek 0 korun

další spoření tři, nebo šest let

První model volí například Českomoravská stavební spořitelna. Hodí se především těm, kteří už dospořují a počítají s tím, že v blízké budoucnosti smlouvu ukončí.

Druhý model zvolila například Modrá pyramida. "Nechala jsem synovi navýšit cílovou částku za to, že mu připíší bonus ještě letos. Zvýšení bylo zdarma, a že se musel upsat na další tři roky, nám nevadilo, peníze zatím nepotřebuje," svěřila se Jana Novotná, jejíž syn má smlouvu u této spořitelny.

Je to dobrá volba pro ty, kteří vědí, že nebudou peníze v příštím období potřebovat. Spořitelna navíc ponechá původní tříprocentní úročení. Akci mohou využít i ti, kteří nemají starou bonusovou smlouvu. Zdarma tak mohou pokračovat ve spoření s původními podmínkami.

Akci pro vybrané klienty má i Raiffeisen stavební spořitelna, bližší podrobnosti však neuvádí. "Podmínky jsou stanovovány individuálně podle různých parametrů smlouvy klienta," vysvětluje Ivana Moravičová. Podle diskusí na internetu se nabídka Raiffky podobá Modré pyramidě. Za připsání bonusu navýšit cílovou částku a zároveň prodloužit smlouvu.

Počítejte předem



Určitě je dobré si ještě před podpisem spočítat, zda ušetřených pár stovek stojí za to. Například když máte nárok na bonus sedm tisíc korun, zaplatíte příští rok daň 1 050 korun. Když však ukončíte smlouvu dřív než za dohodnuté roky, zaplatíte spořitelně sankční poplatek ve výši půl procenta z cílové částky. Například tisícovku z 200 000 korun, což je právě získaná úspora na dani.