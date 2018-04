Stavební spoření nese méně a méně

stavební spořitelny, Raiffeisen a Wüstenrot. V blízké době zruší úroková zvýhodnění další dvě, Raiffeisen a Wüstenrot.

Nové úrokové sazby z vkladů

Raiffeisen v současné době nabízí čtyři různé tarify, které se liší výší úrokových sazeb a akontací úvěrů, rychlostí získání nároku na úvěr, výší splátky a délkou doby splatnosti. Dva z nich jsou úvěrové, další dva spořicí – ty mají základní úrokovou sazbu na vklady 2% a klientům, kteří nebudou chtít úvěr, přinesou navíc 1% úrokové zvýhodnění. To však bude od června zrušeno. Jeden ze spořicích tarifů (M-01) je určený dětem a mladým lidem do 25 let. U něj jsou navíc další výhody, úhrada za uzavření smlouvy s 25% slevou a vedení účtu zdarma. Klienti, kteří si v M-01 tarifu uzavřou smlouvu po 20. dubnu, však již úhradu za vedení účtu platit (70 Kč čtvrtletně) budou.

Wüstenrot chystá změny od května. Zřejmě bude zrušeno úrokové zvýhodnění pro ty, kdo nebudou čerpat úvěr. Nyní je ve výši 40% z připsaných úroků a vyplácí se v případě, kdy klient spoří alespoň sedm let. Údajně by Předpokládané nejvyšší úrokové sazby z vkladů, které můžeme očekávat v nejbližší době ČMSS 2% HYPO až 4% Raiffeisen 2% SSČS 2% VSS KB 3% Wüstenrot 2,5% však místo toho měly být zavedeny nějaké jiné bonusy. Úrokové sazby z vkladů i úvěrů by měly poklesnout, zřejmě tak, jak ukazuje následující tabulka.

Předpokládaná změna úrokových sazeb

Wüstenrot stavební spořitelny:

kombinace úrokových sazeb (vklady + úvěr) nyní 2% + 5% nebo 3% + 6% od 1.5. 1,5% + 4,4% nebo 2,5% + 5,3%

Změny v úvěrových podmínkách

Pokud jde o úvěry, musíme se zmínit o HYPO stavební spořitelně. Ta vždy měla nejpřísnější podmínky, vyžadovala zajištění i pro nízké úvěry a také nároky na příjmy bývaly vysoké. V nedávné době se však již musela přizpůsobit ostatním spořitelnám. Velmi razantně snížila požadavky na výši finanční rezervy, která musí zbýt žadateli v jeho rodinném rozpočtu poté, když ze svých příjmů zaplatí splátky úvěru. Také zdvojnásobila výši částky, kterou poskytne bez jakéhokoli zajištění, na 50 000 korun. Přesto však co se zajištění týká zůstává stále za ostatními.

Následující tabulka ukazuje výši řádných úvěrů ze stavebního spoření, pro kterou je zapotřebí uvedený způsob zajištění. V prvním sloupci je výše úvěru, který poskytne spořitelna bez jakéhokoli zajištění, ve druhém sloupci výše úvěru, do které stačí mít jednoho ručitele a v posledním sloupci je částka, od které je nutné zajistit úvěr zástavou nemovitosti. Údaje jsou v tis. Kč.

spořitelna bez zajištění 1 ručitel nemovitost ČMSS 150 300 500 HYPO 50 150 300 Raiffeisen 150 300 500 SSČS 150 250 300 VSS KB 100 200 300 Wüstenrot 120 300 500

Je tu vidět, že nejmenší nároky by měly klást na své klienty z tohoto pohledu ČMSS a Raiffeisen. Dalo by se říci, že se v poslední době spořitelny doslova předhánějí v tom, kdo nejvíce sleví z požadavků na zajištění úvěrů. Týká se to především Navštivte naši novou sekci stavebního spoření, kde naleznete všechny potřebné informace. spořitelen HYPO, Raiffeisen a Wüsternot, které své limity pro úvěry bez zajištění zdvojnásobily a dohnaly tak ostatní tři spořitelny, které dříve v tomto kritériu vedly. Raiffeisen nově může poskytnout řádný úvěr ze stavebního spoření bez ručitele až do 150 000 korun, což je stejně jako ČMSS, která bývala pokud jde o zajištění úvěrů (řádných, ale ne překlenovacích) nejpřístupnější.

V úvěrové oblasti zmiňme ještě nový překlenovací úvěr s nulovou akontací, který v Zajímají vás hypotéční úvěry? dubnu představila Raiffeisen spořitelna. Je určen pro ty, kdo chtějí financovat vlastní bydlení a nemají na účtu stavebního spoření dosud ani 20% cílové částky. Ta musí být ve výši minimálně 500 tis. korun, úvěr je úročen sazbou 5,9%. V současnosti tedy nabízejí nějakou formu překlenovacího úvěru, ke kterému není nutné mít žádné vklady na účtu, již všechny stavební spořitelny.

