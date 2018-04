Stavební spoření nevzdávejte

Nových smluv o stavebním spoření, které mají sloužit pouze pro zhodnocování úspor, se sjednává méně než v předchozích letech. Největší boom a největší počty nových klientů stavební spořitelny zaznamenaly v roce 2003, předtím, než novela zákona o stavebním spoření snížila výši státní podpory.

V současné době se spořitelny orientují spíše na poskytování úvěrů, především na překlenovací úvěry s nulovým počátečním vkladem. Především se snaží, aby se parametry takových úvěrů co nejvíce podobaly hypotečním úvěrům a mohly tak konkurovat ostatním bankám.

Ovšem ani ti, kdo chtějí pouze zhodnocovat úspory, se ke stavebnímu spoření nemusejí obracet zády. Pokud úspory nebudou v nejbližších letech potřebovat a nechtějí se pouštět do rizikovějších investic, je stavební spoření vhodnou volbou.

Navíc zde budou mít stále otevřenu šanci vzít si v případě potřeby úvěr (pouze na financování bytových potřeb). A státní podpora, přestože byla snížena na maximálně 3 000 korun ročně, je další výhodou oproti ostatním finančním produktům. Roční výnos stavebního spoření při úročení úspor obvyklou 2% úrokovou sazbou činí téměř 7 %.

Staré smlouvy neukončovat

Pokud jste si stavební spoření sjednali již před lety, pak jsou jeho parametry z hlediska zhodnocování úspor mnohem výhodnější než u nových smluv. Proto je vhodné smlouvu neukončovat zbytečně. Mezi lidmi je stále dosti rozšířený názor, že stavební spoření po pěti letech (u nových smluv po šesti) končí. To však není pravda a byla by škoda smlouvu zbytečně rušit. Pokud úspory právě nepotřebujete, můžete si stavební spoření i nadále ponechat jako velmi výhodně úročený spořicí účet, který můžete ukončit kdykoli v případě potřeby. Smlouvy, které již splnily podmínku minimální doby spoření pět let, byly sjednány v první polovině roku 2000 a dříve. Vklady na takových smlouvách jsou v případě nečerpání úvěru úročeny nejčastěji sazbami mezi 4 % až 5%. Z tehdejšího pohledu to bylo málo, protože sazby termínovaných vkladů dosahovaly dvouciferných hodnot. Dnes jsou tyto sazby velmi výhodné a ve spojení s vysokou likviditou a nulovým rizikem jsou takové staré smlouvy pro zhodnocování úspor naprosto ideální. Pokud není naspořená částka velmi nízká, nic na tom ve většině případů nezmění ani poplatky za vedení účtu, které si stavební spořitelny účtují (ve výši mezi 235 a 550 korun). A nehorázné poplatky za vedení úrokového zvýhodnění již některé spořitelny raději zrušily.

Navíc nejde pouze o výhodnější úročení starších smluv. Ještě důležitější je výše státní podpory, která je u starších smluv vyšší. Dříve bylo možné ročně získat až 4 500 korun, u smluv sjednaných po 1. lednu 2004 jen 3 000 korun.

Pozor na cílovou částku

Pokračovat ve spoření však lze pouze v případě, kdy se další vklady spolu s úroky a státní podporou vejdou do. Pokud se její výši naspořená částka již blíží, je možné na smlouvu již dále nespořit a dosavadní úspory na ní nechat prostě ležet. Zvláště pokud jste spořili více než minimální vklady sjednané ve smlouvě a máte „předspořeno“ dopředu. Záleží na spořitelně, zda po vás bude vyžadovat další vklady, nebo ne. Je nutné dát si pozor na to, aby nedošlo k přespoření cílové částky. Spořitelna by vám přebytečné vklady vrátila. V souvislosti s tím z některých spořitelen zazněl i takový názor, že pokud by k tomu došlo v prvních pěti letech spoření, způsobilo by takovéto nakládání s vklady ztrátu státní podpory.

Pokud bude cílová částka navýšena, pak u většiny spořitelen dojde ke ztrátě tzv. úrokového zvýhodnění, které dostávají klienti, kteří nepožádají o úvěr. Právě v případě starých smluv, kdy takovéto bonusy činí často polovinu z připsaných úroků navíc, by to byla škoda. Kromě toho bude zřejmě snížena i základní úroková sazba, dnes u většiny spořitelen činí pouze 2 %. Pouze u Wüstenrotu si klient může sjednat smlouvu s úročením vkladů sazbou 2,5 %. Před navýšením cílové částky je tedy nutné toto zvážit a rozhodně se informovat u své spořitelny. Dokonce je možné, že vám stavební spořitelna sama nabídne zvýšení cílové částky tak, abyste mohli i nadále spořit s výhodnější státní podporou. Zřejmě však budete muset oželet úrokové zvýhodnění, je tedy třeba počítat, co se pro konkrétní smlouvu více vyplatí.

Výhody nevýhodně sjednaných cílových částek

Někteří majitelé starších smluv tak nyní mohou těžit z toho, že jim finanční poradci někdy zcela zbytečně uzavírali smlouvy s cílovými částkami, které počítaly i s úvěrem. Například pro klienta, který měl v úmyslu spořit pět let 1 500 korun a poté si své úspory vyzvednout, bylo zbytečné sjednávat cílovou částku na 240 000 korun. A přesto se tak stávalo. Tato výše se odvodila od toho, že po pěti letech pravidelného spoření bude mít klient na svém účtu přibližně 120 000 korun a dalších 120 000 korun si může vzít jako úvěr. (Akontace úvěrů ze stavebního spoření byly totiž u většiny spořitelen v té době nastaveny na 50 % z cílové částky.) „Zdvojnásobení“ cílové částky bylo samozřejmě výhodné pro finanční poradce a prodejce, kteří smlouvy sjednávali, jelikož výše provize se odvozuje právě od cílové částky. Pro klienta to naopak znamenalo zbytečně vysoký vstupní poplatek za sjednání smlouvy. Z dnešního pohledu to však může být výhoda, protože tato vysoká cílová částka umožňuje spořit několik dalších let. Radost z toho samozřejmě nemají stavební spořitelny.

Úvěry jsou nyní výhodnější než dříve

Tak jako vklady jsou i úvěry u starších smluv úročeny vyšší částkou než u nových smluv. Smlouvy, o kterých jsme psali výše, jsou pokud jde o úvěr úročeny nejčastěji šesti procenty. U nyní sjednávaných smluv jsou úvěry úročeny sazbami většinou pod pět procent. V některých případech, kdy chce klient čerpat úvěr, je tedy výhodnější sjednat si pro úvěr smlouvu novou a starší smlouvu ponechat s vyšším úročením a vyšší státní podporou pouze na spoření. To platí zvláště pokud by se mělo jednat o vyšší úvěr. Navýšení cílové částky by totiž kromě ztráty části připsaných úroků znamenalo přepočítání hodnotícího čísla a splnění podmínek pro přidělení úvěru by se tak mohlo odsunout do budoucna. V takových případech je možné uvažovat raději o překlenovacím úvěru. Vždy samozřejmě záleží na konkrétním stavu smluv a výši potřebného úvěru.



Uvažujete o tom, že si smlouvu o stavebním spoření ponecháte běžet dál i po uplynutí pěti let? Nabídla vám vaše stavební spořitelna sama od sebe navýšení cílové částky nebo naopak ukončení smlouvy?