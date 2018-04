Stavební spoření on-line šetří čas a nabízí kvalitní servis

Chcete-li si uzavřít smlouvu o stavebním spoření klasickou formou, tak se zpravidla nevyhnete vyslechnutí chvalozpěvných frází na konkrétní produkt ze strany agentů. Ti však mají tendenci vyzdvihnout přednosti a naopak zamlčet slabiny produktu, který prodávají. Tato informační nevýhoda však odpadá, uzavřete-li si stavební spoření on-line.

Stavební spoření je obecně považováno za produkt, který by měl být v osobním portfoliu každého člověka jako první. Jeho vysoká výhodnost je zapříčiněna především štědrou rukou státu, která mu zaručuje vynikající podmínky a s nimi související oblibu.

Bezkonkurenční výnosnost

Účastníci stavebního spoření mohou obdržet za každý rok spoření státní podporu ve výši 25 procent roční úložky (maximálně 4 500 Kč). To má však jediný háček, neboť klient musí vydržet spořit po dobu minimálně pěti let. V případě, že by chtěl vybrat svoje úspory dříve, tak by o státní podporu přišel. V takovém případě by se výnosnost stavebního spoření přiblížila výnosům z termínovaných vkladů, což by rozhodně žádné terno nebylo. Právě státní podpora tedy činí ze stavebního spoření produkt s mimořádně vysokým úročením a minimálním rizikem. Menší nevýhodou stavebního spoření je tedy nižší likvidita v případě, že chce klient dosáhnout maximální výnosnosti.

Stavební spoření nabízí nejlevnější úvěry

Přestože poměrně velká část účastníků spoření si uzavírá stavební spoření za cílem zhodnocení svých úspor, tak hlavní smysl tohoto produktu spočívá ve financování bydlení. Po splnění tří podmínek (minimálně dva roky spoření, dosažení příslušného hodnotícího čísla, naspořit požadovaný poměr uspořené částky vůči cílové částce) má žadatel nárok na úvěr s úrokovou sazbou mezi pěti šesti procenty. Úročení hypoték se v současné době pohybuje kolem osmi procent.

Uzavření smlouvy o stavebním spoření on-line na Fincentru vám přinese hned několik výhod

V první řadě si můžete v klidu porovnat produkty jednotlivých stavebních spořitelen. Obecně platí názor, že v podstatě nezáleží na tom, u které stavební spořitelny si uzavřete smlouvu. Stavební spoření sice funguje na společných principech u všech produktů, avšak nabídky jednotlivých stavebních spořitelen se do určité míry mohou lišit. Proto je lepší si stanovit za jakým účelem si stavební spoření uzavíráte a následně si vybrat nejvhodnější produkt.

Odpadne vám nutnost kontaktovat agenta a poslouchat chvalozpěvy na jím prodávaný produkt

. Osoba, která doporučí účastníkovi spoření on-line uzavření smlouvy obdrží od nás prémii 300 Kč

