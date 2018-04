Stavební spoření: peníze musí být na Silvestra na účtu

, aktualizováno

Pokud nikdy do poslední chvíle nevíte, zda vám stačí peníze na platbu stavební spořitelně, a pak je posíláte těsně před Silvestrem nebo vám naopak peníze zbudou a chcete je na účet uložit, nic vám nebrání. O to, co je na stavebním spoření nejatraktivnější, tedy o státní podporu, nepřijdete.