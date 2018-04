Stavební spoření - plaťme jen tolik, kolik je nezbytné!

Je tady podzim a pro prodejce stavebního spoření nastávají žně. Dost lidí se totiž stále nechá nalákat na skutečnost, že spoření může "doplatit za celý rok" - tedy vložit na nově uzavřenou smlouvu částku 18.000,- Kč (+ poplatky) a získat plnou státní podporu již za tento rok.

Právě proto, že na podzim je každoročně uzavíráno nejvíce smluv o stavebním spoření, chtěl bych upozornit na jeden velmi vážný nešvar, se kterým se téměř denně setkávám, když u svých klientů provádím analýzy dříve uzavřených finančních produktů.

Jde o to, že prodejci stavebního spoření v honbě za maximální provizí využívají neinformovanosti lidí a prodávají jim smlouvy mnohdy za dvojnásobek jejich "ceny". Jak to dělají? Jednoduše! Prostě klientovi "vysvětlí", že když chce využít naplno státní podporu a spořit ročně 18.000,- Kč, musí uzavřít smlouvu s cílovou částkou 240.000 Kč (případně 250.000,- Kč či dokonce 300.000,- Kč). Klient tak z neznalosti zaplatí nevratný poplatek za uzavření smlouvy (zpravidla 1% cílové částky) ve výši 2.400,- (resp. 2.500,- či 3.000,-) Kč. Přitom by úplně stačilo uzavřít smlouvu s cílovou částkou 130.000,- Kč (tedy za poplatek 1.300,- Kč).

Cílová částka totiž představuje součet naspořených peněz (včetně úroků a státních podpor) a možného úvěru. Klient, který chce smlouvu využít pouze jako nástroj spoření, tedy nehodlá čerpat úvěr, může mít cílovou částku nastavenu těsně nad očekávané úspory za 5 let a ušetří tak přibližně polovinu poplatku za uzavření smlouvy. A pokud v průběhu trvání smlouvy nastane skutečná potřeba čerpat úvěr či překlenovací úvěr, lze cílovou částku vždy navýšit (a teprve pak doplatit 1% z tohoto navýšení - což je stavební spořitelnou strženo z účtu stavebního spoření).

U některých stavebních spořitelen je navýšení cílové částky spojeno s možnosti čerpat řádný úvěr až za 12 měsíců od navýšení. (neplatí pro překlenovací úvěry, tam je možné cílovou částku navýšit současně s podáním žádosti o překlenovací úvěr). U těchto spořitelen má tedy klient přesto celé 4 roky na to, aby se rozhodl, zda úvěr ano či ne (dojde-li k navýšení cílové částky nejpozději 4. rok trvání smlouvy, nic se neděje, neboť 12ti měsíční "čekací" lhůta se překryje s posledním rokem spoření a fakticky k žádnému prodloužení nedojde). Mám samozřejmě na mysli takové navýšení cílové částky, kdy naspořená částka dosáhne minimálně požadované výše na přidělení úvěru (ve většině případů je to 50% cílové částky, v jednom případě 40% cílové částky). V takovém případě bude na příslušné smlouvě i po navýšení cílové částky dostatečné hodnotící číslo (před navýšením je totiž v takovém případě hodnotící číslo vysoko nad požadovaným limitem).

Jak tedy v praxi postupovat? Pokud nejsme pevně rozhodnuti pro úvěr či překlenovací úvěr, nenechat si v žádném případě prodejcem vnutit vysokou cílovou částku, ale vždy jen takovou, ke které se při námi zvolené úložce dospoříme (nezapomenout na 25% státní podporu a příslušný úrok). A pokud nás láká úvěr a za tímto účelem smlouvu uzavíráme, vřele doporučuji ověřit si podmínky, za jakých se úvěry u dané stavební spořitelny poskytují. Každý prodejce stavebního spoření nám rád prodá cílovou částku 1.000.000 Kč za poplatek 10.000,- Kč. Málokterý se ovšem bude zajímat o to, zda námi očekávaný úvěr ve výši 500.000,- Kč (či 600.000,- Kč) vůbec můžeme dostat - tedy zda budeme schopni prokázat dostatečné příjmy a seženeme zajištění (ručitele či nemovitost do zástavy).

Musím také připomenout, že v požadavcích stavebních spořitelen jsou značné rozdíly. Zatímco jedna půjčí 70.000,- bez prokazování příjmů a bez zajištění, jiná chce i na desetitisícový úvěr doložit 1.1 násobek životního minima!

Pokud tedy o úvěru uvažujeme (byť i malém třeba na rekonstrukci koupelny v paneláku) a nejsme dostatečně bonitní, měli bychom se při výběru stavební spořitelny důkladně zabývat podmínkami, za kterých úvěry poskytuje. Státní podporu dostaneme u všech stavebních spořitelen stejnou, o úvěrech to ovšem rozhodně říci nelze! Věřte, že je to velké zklamání, když po 5ti letech spoření očekávaný úvěr nedostaneme a přitom by bývalo stačilo spořit u jiné spořitelny a za stejných podmínek by úvěr možný byl....

A na závěr jedna praktická rada - pokud teď otevřete svoji smlouvu o stavebním spoření a zjistíte, že patříte mezi ty, kterým prodejce prodal zbytečně vysokou cílovou částku, nezoufejte! U většiny stavebních spořitelen to lze ještě zachránit (ale žádný prodejce Vám to neporadí, neboť je to pro něho bez provize).

Podmínkou je, že nehodláte změnit stavební spořitelnu. Ta cesta se jmenuje "rozdělení smlouvy o stavebním spoření". Než svoji smlouvu ukončíte, rozdělte ji na "starou" - na ní ponechte státní podporu a skutečně potřebnou cílovou částku, a na "novou" - ta bude zatím bez státní podpory a převedete na ni "přebytečnou" cílovou částku. Od dalšího roku pak na tuto novou smlouvu zavedete státní podporu a pokračujete ve spoření stejně, jako byste si uzavřeli novou smlouvu, ovšem poplatek 1% je ušetřen! Příklad: spoříte 18.000,- ročně na cílovou částku 250.000,- Kč a nechcete úvěr. Pak v pátém roce smlouvu rozdělte na starou s cílovou částkou např. 130.000,- Kč a novou s cílovou částkou 120.000,- Kč. A je to! Přesto většina prodejců je schopna starou smlouvu ukončit (1.200,- Kč propadlo) a uzavřít následnou opět na 250.000,- Kč a tak pořád dokola tahat z lidí peníze....

Jaké máte zkušenosti se stanovováním cílových částek prodejci stavebních spořitelen? Ptali se vás při uzavírání smlouvy, zda hodláte čerpat úvěr? Vysvětlili vám podmínky pro jeho přidělení?