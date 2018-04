Stavební spoření: pozor na kličky dětských smluv

Dětem do 15 let nabízí spoření Mopísek. Stejně jako u Lišky musí jít o první smlouvu dítěte a u cílové částky do 50 000 korun je bez poplatku, od 51 000 do 200 000 korun je účtován poloviční poplatek. Spoření Mopy Junior je určeno mladým od 16 do 21 let, kteří uzavírají s Modrou pyramidou svoji první smlouvu. Za uzavření smlouvy platí opět jen půlku poplatku, maximální cílová částka je 200 000 korun.