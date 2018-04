Stavební spoření: pozor na staré smlouvy

Je to v důsledku toho, že úrokové sazby na mezibankovním trhu jsou dlouhodobě nízké a vyšší úročení klientských účtů je pro spořitelny nadále neúnosné. Délka doby spoření na jednu smlouvu není časově nijak omezena. Rozhodně není nutné ukončovat ji po pěti letech. I poté se na ni mohou ukládat peníze a čerpat státní podpora.

Cílová částka se však nesmí přespořit. Je to horní hranice objemu naspořené částky na účtě každého klienta. Pokud k tomu dojde, může to spořitelna řešit různým způsobem, podle toho, co má stanoveno ve svých obchodních podmínkách. Je možné, že o přespořenou částku automaticky cílovou částku navýší a ztrhne si z navýšené části „doplatek“ úhrady za uzavření smlouvy. Dalším řešením je přespořenou částku vrátit zpět klientovi. V této souvislosti zaznívá i názor, že v tom případě se jedná o nakládání s vklady a pokud by k tomu došlo dříve než za pět let od uzavření smlouvy, přišel by účastník o celou státní podporu.

Pokud máte smlouvu o stavebním spoření, vztahují se na ni ty obchodní podmínky, které byly platné v době jejího uzavření, jejich aktualizace a změny se vaší smlouvy tedy netýkají. Nová opatření, například která jsou zde popsána a která nejsou v rozporu s původními obchodními podmínkami, však mohou některé věci dodatečně pozměnit či upřesnit.

V obchodních podmínkách většinou bývá uvedeno, že cílová částka může být po dohodě klienta se stavební spořitelnou navýšena. Tedy může, ale nemusí, je k tomu nutný souhlas stavební spořitelny. Je třeba přečíst si ty obchodní podmínky, které byly platné v době uzavření smlouvy.

Z cílové částky se odvozuje výše úhrady za uzavření smlouvy. Takže zatímco klienti spořitelen chtěli co nejvíce ušetřit, prodejci i spořitelny se naopak snažili uzavírat smlouvy s pokud možno co nejvyššími cílovými částkami.

Klienti, kteří nechtějí úvěr, měli (a stále mají) snahu uzavírat si smlouvy na co nejnižší cílové částky tak, aby se jim do nich přesně vešly vklady se státní podporou a nic více. S cílem ušetřit na úhradě za uzavření smlouvy. Naopak prodejci spoření a spořitelny samy ve svých letácích přesvědčovali budoucí klienty, aby si smlouvu uzavřeli na dvojnásobnou cílovou částku, která by zahrnovala i výši úvěru, přestože klient o žádném úvěru neuvažoval. Zastánci jedné varianty kritizují zastánce druhé.

Pokud jste si uzavřeli smlouvu pouze na spoření, s cílovou částkou vypočítanou přesně jen a pouze na vklady, úroky a státní podporu a stále si nepřejete čerpat úvěr, máte teď poslední možnost si cílovou částku ještě zvýšit, protože spořitelny již právě nyní podnikají konkrétní kroky.

Českomoravská stavební spořitelna

Od 1. listopadu vstoupí v platnost nové všeobecné obchodní podmínky, které přinesou dva nové tarify. Ty budou mít oproti současnému stavu zvýhodněné podmínky pro úvěr. Od tohoto data také nebude možné navyšovat smlouvy, které byly uzavřené do 31. 10. 2001. Pokud si později klient se starou smlouvou bude chtít zvýšit cílovou částku, bude muset přejít na podmínky nového tarifu. Zatímco smlouvy podle obchodních podmínek platných do října 2001 slibují těm, kdo se vzdají úvěru úrokové zvýhodnění, nové tarify (stejně tak jako dnes platný tarif) již žádné úrokové zvýhodnění neobsahují. Pokud tedy nechcete úvěr a vlastníte starou smlouvu s úrokovým zvýhodněním, máte šanci navýšit si cílovou částku ještě do konce října.

Stavební spořitelna České spořitelny

Zde již možnost dodatečného navýšení cílové částky pro smlouvy sepsané do 30.6.2000 není. Jedná se o smlouvy, které byly uzavřeny ještě s 4% úrokovou sazbou na vklady. Spořitelna se teď snaží, aby byly co nejdříve ukončeny, respektive aby již přešly do úvěrové fáze. Jaké prostředky k tomu používá?

1/ 4 PLUS: motivační akce, jejímž úkolem je přesvědčit klienta, aby starou smlouvu ukončil a zároveň si uzavřel smlouvu novou. Když si starou smlouvu s 4% zvýhodněnou úrokovou sazbou klient ukončí a zároveň si uzavře smlouvu novou (úročenou 3%), získá za to odměnu v podobě slevy na vstupní úhradě.

2/ Vedení účtu stojí ročně 200 Kč. Pro smlouvy uzavřené před 30.6.2000 je však tento poplatek nově zvýšen na 400 Kč.

HYPO stavební spořitelna

Do konce loňského roku prodávala svůj produkt CMW, kde jsou vklady úročeny úrokovou sazbou 5%. Pokud si klient, který má smlouvu uzavřenou v tomto tarifu, bude chtít navýšit cílovou částku, bude muset přejít na nový produkt označený NMW, který je v platnosti od ledna letošního roku. V novém tarifu je maximální úroková sazba pro úročení vkladů 4%.

Wüstenrot stavební spořitelna

Od 1. října již nebude možné zvyšovat cílové částky u smluv uzavřených do 30.6.2000. Tedy těch, kde bylo pro klienty bez úvěru vyšší úrokové zvýhodnění než je dnes. Zvýšení cílové částky bude možné jen v případě, kdy klient podá zároveň žádost o úvěr.

Raiffeisen stavební spořitelna ani Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky zatím neuveřejnily žádné podobné informace, které by se týkaly zrušení možnosti navyšovat si cílové částky dříve uzavřených smluv.

Takže co z toho vyplývá?

Pokud máte smlouvu uzavřenou ještě za starých podmínek a nechcete si brát úvěr, pak je vhodné spořit na ni dále, dokud se úspory „vejdou“ do cílové částky. Nebo na ní nechat naspořenou částku jen tak ležet, aby se prostě zhodnocovala. To znamená neukončovat si smlouvu ihned po skončení pětileté doby spoření. Získáte tím výhodný spořicí účet s minimálně 4% úrokovou sazbou a tříměsíční výpovědní lhůtou, který můžete v případě potřeby kdykoli zrušit a peníze si vybrat. Pokud máte volné finanční prostředky, můžete si samozřejmě kromě toho uzavřít další novou smlouvu, souběžnou s tou první a můžete si vybrat, na které z nich budete chtít nárokovat státní podporu.

Myslíte si, že je výhodné spořit na účet stavebního spoření déle než pět let, když jsou tam peníze úročeny úrokovou sazbou přes 4%? Kam jinam je vhodné uložit peníze vybrané ze skončeného stavebního spoření?

