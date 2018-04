Vybrat peníze dítěte ze stavebního spoření povolují už jen soudy

Všechny stavební spořitelny přitom potvrzují, že se nové litery zákona drží a o nakládání s penězi nezletilce musí rozhodnout jedině soud. Některé stavební spořitelny, jako jsou Modrá pyramida a Wüstenrot, však nebudou požadovat vyjádření opatrovnického soudu v případech, kdy budou úspory ze zrušené smlouvy převedeny na nové stavební spoření uzavřené ve prospěch dítěte.

Modrá pyramida dále nepožaduje rozhodnutí opatrovnického soudu v situaci, jestliže zůstatek na účtu nepřesáhne pět tisíc korun, nebo když budou úspory převedeny na jiné již existující stavební spoření uzavřené ve prospěch dítěte. „I my tuto situaci vnímáme jako velké znepříjemnění pro klienty a budeme se snažit o možnou legislativní úpravu,“ říká mluvčí Modré pyramidy Hana Vaněčková.

Novinka rozděluje veřejnost na dvě části. Zastánci tohoto nového opatření argumentují tím, že jde o ochranu jmění nezletilých dětí, protože někteří rodiče uzavírali stavební spoření pro své potomky jen proto, aby zhodnocené úspory včetně státního příspěvku využili podle svých představ a nikoliv pro dítě. „Rodiče si mnohdy stále myslí, že se jedná o jejich vlastní finanční prostředky, nikoli dítěte,“ říká soudce Karel Gobernac ze Soudcovské unie ČR.

Zodpovědní rodiče, kteří spoří ve prospěch svých dětí a nikoliv ve vlastním zájmu, se však brání a argumentují: Proč chodit k soudu? Kdo jiný než rodič by měl vědět, co jeho nezletilé dítě potřebuje? Když bude potřeba zařídit pokoj dítěte a použít na to jeho úspory ze stavebního spoření, proč se k tomu má vyjadřovat soud? Proč máme doplácet na chronické uzavírače stavebního spoření, kterým nejde o to, naspořit svým dětem startovací prostředky do jejich dospělého života?

Rozhodnutí opatrovnického soudu totiž není žádná formalita. Rodiče, kteří potřebují ukončit smlouvu nezletilého dítěte, musí sepsat návrh, přiložit kopii smlouvy o stavebním spoření, oddací list a kopii rodného listu dítěte. Zároveň musí písemně vyjádřit, na co budou finanční prostředky dítěte použity. „Obecná formulace investice do nemovitosti rodičů nestačí, ideální situace však nastává, pokud má dítě na nemovitosti alespoň minimální vlastnický podíl,“ přibližuje soudce Gobernac.

I když je podání žádosti k opatrovnickému soudu a celý rozhodovací proces zdarma, stojí přinejmenším čas. Podle vyjádření soudce Karla Gobernace standardní řízení trvá zpravidla tři měsíce. Může být však i delší. V každé rodině totiž nemusí být ideální situace. „Řízení významně komplikuje situace, pokud rodiče nejsou o využití finančních prostředků ve shodě, případně jeden z nich chce stavební spoření pro dítě zachovat a druhý nikoli. Komplikací jsou i nereálné představy rodičů o způsobu využití finančních prostředků,“ říká Karel Gobernac.

Může se tak stát, že se soudní řízení mohou protahovat. Soudci přitom mohou požádat o vyjádření i samotné děti, pokud jsou již starší a schopné vyjádřit svůj názor.

Smluv uzavřených ve prospěch dítěte přitom není málo, tvoří zhruba 15 až 20 procent z celkového počtu uzavřených smluv. Například Českomoravská stavební spořitelna jich eviduje zhruba čtvrt milionu a Wüstenrot přibližně 93 tisíc. Masové výpovědi smluv se však zatím nekonají. „Letos je to zatím 260,“ říká mluvčí Modré pyramidy. To potvrzuje i Marek Pšeničný z Buřinky. „Při porovnání údajů mezi lety 2013 a 2014, to je od zavedení plošného požadavku na schválení výpovědi smlouvy o stavební spoření nezletilého dítěte soudem, eviduje naše stavební spořitelna pokles výpovědí těchto smluv,“ říká Pšeničný. „Naprostá většina smluv je rodiči uzavírána již s úmyslem využít úspory ve prospěch dítěte,“ dodává Jitka Jechová, mluvčí Raiffeisen stavební spořitelny.

A jak může zhoršení přístupu k penězům, kdy veškeré výpovědi musí jít přes soud, ovlivnit chuť rodičů spořit na budoucnost svým potomkům? To ukáže nejspíš čas. V každém případě rodiče začnou počítat, v jakém věku je ideální stavební spoření pro dítě uzavřít, aby po dosažení plnoletosti rozhodovalo o svých úsporách samo.

Co vy na to? Mají nová pravidla svá opodstatnění, nebo jde o zbytečnou komplikaci, která otravuje život zodpovědným rodičům a přístup k naspořeným penězům dětí? Jaký je váš názor?

Jak hodnotíte, že přístup k penězům povolí jen soud?