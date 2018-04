Stavební spoření: pro spoření není výhodné

Historie předchůdců stavebního spoření sahá až do dávné minulosti. První zmínky o určité formě "kolektivního spoření" jsou zmiňovány již v době 200 let př. n. l. v dávné Číně a příliš se neliší od současného principu. Nejvíce se však tato forma spoření rozvinula v Německu a Rakousku. Právě německý a rakouský model stavebních spořitelen pronikl v 90. letech minulého století také do České republiky.

Konstrukce stavebního spoření

V současné době existují dva typy smluv o stavebním spoření, které se liší podmínkami, a to zejména v oblasti státní dotace. Starší smlouvy uzavřené do 31. 12. 2003 mají vyšší státní podporu (25 % z vkladu účastníka při maximální dotaci 4 500 Kč ročně) a kratší vázací dobu (5 let). Druhým typem smluv jsou smlouvy sepsané od 1. 1. 2004, tedy dle podmínek platných dodnes. Těmi se budeme dále zabývat.



Pro čerpání státní podpory je důležité přidělené rodné číslo. Díky systému přidělování státní podpory lze čerpat na jedno rodné číslo pouze jednu dotaci. Účastník stavebního spoření může mít nekonečně mnoho smluv, ale podporu může čerpat vždy pouze do limitu 3 000 Kč pro všechny smlouvy dohromady. Výjimku tvoří pouze případ, kdy účastník stavebního spoření zemře, pak jeho smlouva s veškerými právy a povinnostmi přechází na dědice, který může v tomto případě pokračovat ve spoření a čerpat tak 2 dotace (1. na své rodné číslo, 2. na zděděnou smlouvu). Smlouvu lze také uzavřít na nezletilé dítě a na osoby nezpůsobilé k právním úkonům, za které spoří jejich zákonní zástupci.



Co by měla obsahovat smlouva o stavebním spoření

Smlouva musí mít určité náležitosti, mezi jinými si klient volí, zda chce využívat státní dotaci, nebo ne. Dále je ve smlouvě stanovena cílová částka (součet vkladů, připsané státní podpory a úroků), což je v podstatě jakýsi rámec, do jehož výšky lze spořit prostředky skrze jednu smlouvu o stavebním spoření.



Ve smlouvě se také uvádí úroková sazba z vkladů a úroková sazba z úvěru. Tyto sazby jsou platné a neměnné po celou dobu trvání smlouvy a nijak nezávisí na vývoji na finančních trzích. Rozdíl mezi úroky z vkladu a z úvěru může být maximálně 3 procentní body (toto rozpětí stanovuje zákon).



Další omezení vyplývající ze zákona se týká minimální doby trvání smlouvy. Pokud klient nevyužije možnosti vzít si překlenovací úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření, pak má po 6 letech nárok na výplatu naspořené částky. Pokud stav účtu nedovršil stanovené cílové částky, může klient dále pokračovat ve spoření, než dosáhne výše cílové částky (CČ). Konec stavebního spoření je vázán na "naplnění" CČ.



Běžná smlouva o stavebním spoření se rozděluje na dvě fáze. První je spoření a dosažení potřebných podmínek pro přidělení úvěru a následná fáze splácení úvěru. My budeme dále analyzovat pouze část spořicí a budeme uvažovat, že naši klienti využívají stavební spoření pouze jako produkt ke spoření.



Součástí smluv o stavebním spoření jsou také poplatky, které hradí klient. Prvním a velmi zásadním poplatkem, který může výrazně ovlivnit výnosnost stavebního spoření, je platba za založení cílové částky. Poplatek je ve výši 1 % z CČ (platí pro standardní smlouvy). Dále jsou to poplatky za vedení účtu o stavebním spoření. Ty se pohybují ve výši od 250 do 360 Kč. Pro přehlednost a představu poplatkové struktury uvádím přehled všech tarifů jednotlivých stavebních spořitelen a jejich parametry, které jsou relevantní z pohledu spoření.

Stavební spořitelna Tarif Úrok ze spoření Min. cílová částka Poplatek za vedení účtu Poplatek za uzavření smlouvy ČMSS - Liška Invest 2 % 40 000 Kč 290 Kč 1 % z CČ, max. 15 000 Kč ČMSS - Liška Perspektiv 2 % 300 000 Kč 290 Kč 1 % z CČ, max. 15 000 Kč ČMSS - Liška Atraktiv 1 % 40 000 Kč 290 Kč 1 % z CČ, max. 15 000 Kč Hypo SS (RSTS) Nadstandard NS/EU 2,40 % 50 000 Kč 360 Kč 1,2 % nebo 1,8 % z CČ Hypo SS (RSTS) Nadstandard NU/EU 1 % 50 000 Kč 360 Kč 1,2 % nebo 1,8 % z CČ Hypo SS (RSTS) Smart 2 % 50 000 Kč 360 Kč 0,9 % z CČ Modrá pyramida Kredit rychlá 2 % 50 000 Kč 300 Kč 1 % z CČ, max. 10 000 Kč Modrá pyramida Kredit stand. 2 % 50 000 Kč 300 Kč 1 % z CČ, max. 10 000 Kč Modrá pyramida Kredit pomalá 2 % 300 Kč 1 % z CČ, max. 10 000 Kč Raiffeisen SS Spořicí tarif 2 % 50 000 Kč 284 Kč 1 % z CČ, 0,85 % z CČ do 25 let Raiffeisen SS Úvěrový tarif 1 % 50 000 Kč 284 Kč 1 % z CČ, 0,85 % z CČ do 25 let SSČS - Buřinka Jednotný spořící tarif 2 % 40 000 Kč 285 Kč 1 % z CČ, max. 9 500 Kč Wüstenrot SS Optimální speciální 1 nebo 2,1 % 20 000 Kč 250 Kč 1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC Wüstenrot SS Optimální finanční 1 nebo 2,1 % 20 000 Kč 250 Kč 1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC Wüstenrot SS Optimální normální 1 nebo 2,1 % 20 000 Kč 250 Kč 1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC Wüstenrot SS Optimální kreditní 1 nebo 2,1 % 20 000 Kč 250 Kč 1 % z CČ, max. 30.000 Kč; 0,5 % pro ISIC, Alive, IYTC Wüstenrot SS Kamarád 2,10 % 150 000 Kč 250 Kč ; 0 % z CČ

Tabulka: Srovnání spořicích tarifů

Pro ukončení stavebního spoření je nutno zaslat výpověď stavební spořitelně. Od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi začíná běžet 3měsíční výpovědní lhůta. V případě ukončení smlouvy o stavebním spoření před splněním potřebných podmínek pro vznik nároku na výplatu je ze strany stavební spořitelny účtována sankce za předčasné zrušení smlouvy. Většinou 0,5 % z cílové částky a klientovi zaniká nárok na výplatu státní podpory.

Nevýhody stavebního spoření

První nevýhodou je nízká výnosnost stavebního spoření v delším časovém horizontu. Zhodnocení vkladů, které se u spořících tarifů pohybuje na úrovni 2 % p.a. a v případě "úvěrových" tarifů je zhodnocení pouze 1 % p.a., nepokryje ani inflaci.

Státní podpora je hlavním motivem pro spoření a také hlavní částí tvořící výsledné zhodnocení. Jde ovšem o jednorázovou podporu, takže její význam v čase klesá a s tím i celkový výnos smluv o stavebním spoření.



Dalším významným faktorem ovlivňujícím výsledné zhodnocení jsou náklady spojené s danou smlouvou. Je to hlavně poplatek 1 % z cílové částky a dále pak roční poplatek za vedení účtu.



Čím déle spoříme, tím menší je náš výnos. Výhodou je, že výnosy nepodléhají dani z příjmu.



Nespornou nevýhodou je opět nelikvidita vkladů, kdy v případě výběru spořených prostředků před uplynutím šestileté vázací lhůty je klientovi účtována sankce (většinou 0,5 % z výše CČ) a není vyplácena záloha na státní dotaci, takže dochází ve výsledku ke znehodnocení vkladu. A investor není odměněn za nelikviditu vyšším výnosem.



Jinou nevýhodou je omezená možnost výběru vkladů. Pokud klient potřebuje jen část vkladů, které má na účtu stavebního spoření, musí si vybrat vždy celou částku a spoření ukončit.

Podrobnější propočty najdete na Hypoindex.cz