Stavební spoření se nevyplatí přerušit, můžete se připravit o zhodnocení vkladu

V době krize se někteří lidé dostávají do situace, kdy musí zvážit, které výdaje jsou nezbytně nutné a které mohou počkat. Na řadu pak mohou přijít i vklady do stavebního spoření. Bylo by však škoda kvůli dočasnému zhoršení finanční situace rušit smlouvu, řešením může být přerušení stavebního spoření.

Přerušit spoření můžete, informujte však spořitelnu

Na počátku stavebního spoření uzavírá účastník se spořitelnou smlouvu, jejíž součástí jsou i všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření. Upravují vztah klienta a spořitelny a krom jiného řeší i vklady na účtech účastníků.

Stavební spořitelny pochopitelně dají přednost tomu, když klienti spoří pravidelně, akceptují však i nepravidelné úložky poukazované v průběhu roku či jednorázové úložky.

slovo odborníka "Účastník stavebního spoření se uzavřením smlouvy zavazuje ke spoření minimálního měsíčního vkladu, jehož výše závisí na sjednané cílové částce a tarifu, ve kterém je smlouva uzavřena.



Klient si může dle svých možností a potřeb doporučenou částku upravit (směrem nahoru). V době, kdy se pak dostane do finančních potíží, je možné pravidelný vklad snížit na minimální vklad odpovídající parametrům dané smlouvy."



Jana Musilová, ředitelka odboru spoření a správy účtů Raiffeisen stavební spořitelny

Přerušením spoření se k úvěru nedostanete

Všechny stavební spořitelny klientům umožňují přerušit ukládání peněz na účet stavebního spoření. Je však vhodné je o svém rozhodnutí a jeho zdůvodnění informovat, nejlépe písemnou formou. Písemnou informaci vyžaduje především Modrá pyramida, která má i pro tento případ formulář "Žádost o změnu údajů smlouvy o stavebním spoření", a také Raiffeisen stavební spořitelna. Ta v případě, že klient přeruší spoření na více než 12 měsíců.Na neomezeně dlouhou dobu můžete přerušit spoření u Stavební spořitelny České spořitelny a Wüstenrot stavební spořitelny. Modrá pyramida klientům umožňuje přerušit ukládání peněz až na dobu 12 měsíců.Jiná situace však nastává u překlenovacího úvěru, jak upozorňuje Jana Musilová z Raiffeisen stavební spořitelny: "Pokud má klient překlenovací úvěr s povinným dospořováním na účet stavebního spoření sjednaným ve smlouvě o úvěru, je povinen domluvit se na odkladu vkladů povinného dospořování na účet stavebního spoření a případně i na odkladu (posunu), resp. snížení splátky úvěru."

I přesto, že přerušení spoření není nijak zpoplatněno, a klienta to tedy nic nestojí, může mu jeho rozhodnutí přinést komplikace v budoucnosti. Ne každý si stavební spoření uzavírá jen proto, aby výhodně spořil, většina lidí počítá i s výhodným úvěrem. Přerušením si klient oddaluje vznik nároku na úvěr ze stavebního spoření, kdy jednou z podmínek je naspoření nejméně 40 % cílové částky.



Zároveň klient nemůže počítat s výší státní podpory, jakou měl dosud. "Přiznání zálohy státní podpory za jakýkoliv kalendářní rok závisí jen na tom, kolik klient v tom daném roce naspořil. Pokud klient na účet stavebního spoření nic nevloží, počítá se státní podpora pouze z připsaných úroků (po odečtení poplatků za vedení účtu), případně z vkladů převedených za účelem státní podpory do dalšího roku spoření (pokud klient v předchozích letech spořil více než 20 000 korun ročně)," vysvětlila Helena Dušková, tisková mluvčí Wüstenrot stavební spořitelny.



Přerušení spoření ovlivňuje zhodnocení vložených peněz na účet stavebního spoření, pokud klient nic nevkládá, snižuje se i částka připisovaného úroku na konci kalendářního roku.

Snížení vkladu může vést ke snížení cílové částky

Další možností, jak ulevit rodinnému rozpočtu a zůstat i nadále účastníkem stavebního spoření, je snížení měsíčního vkladu na spoření, jehož výše činí zpravidla 0,3-0,5 % cílové částky. "V případě, že má klient zájem o zasílání nižších měsíčních vkladů, je možné snížit cílovou částku na smlouvě stavebního spoření a tím upravit výši měsíčního vkladu tak, aby i nadále představoval 0,5 % cílové částky," upřesnila Hana Vaněčková z Modré pyramidy.





příklad - Minimální měsíční vklad Současný měsíční vklad klienta: 1 700 korun

Cílová částka: 150 000 korun

Nárok na zálohu státní podpory je v maximální výši 3 000 korun.



Minimální měsíční vklad u jeho smlouvy však činí pouze 450 korun, neboť cílová částka je 150 000, je stanoven na 0,3 % z cílové částky.



Pokud tedy začne klient v době finanční tísně zasílat na účet jen 450 korun, plní i nadále podmínky sjednané ve smlouvě, pouze státní podporu získá nižší, tj. 15 % z vkladů zaslaných v kalendářním roce a z úroku připsaného za daný kalendářní rok.



Dospořování přerušit můžete, úrok z úvěru splácíte stále

V nejnutnějším případě je možné dočasně přerušit i splácení úvěru od stavební spořitelny. Stavební spořitelny vám to umožní, každou žádost však individuálně posuzují. Přerušit můžete až na šest měsíců a vzhledem k tomu, že se jedná o změnu smluvních podmínek, zaplatíte od 500 do 1 500 korun.



Rozdíl je však u odkladu splátek u řádného úvěru ze stavebního spoření a překlenovacího úvěru. Úvěr ze stavebního spoření je splácen formou anuitních splátek (splátka úroků a zároveň splátka jistiny). Je u něho větší prostor pro domluvu se spořitelnou na úpravě splátkového plánu například prodloužením splatnosti úvěru.



U překlenovacího úvěru se ale splátka skládá ze dvou částek, ze zálohové platby na úroky a z částky, která slouží k dospořování na účet stavebního spoření. Stavební spořitelny ve většině případů umožní klientům přerušení pouze pravidelné úložky na účet stavebního spoření, splácet úroky musí i nadále.

Žádostí o přerušení splácení je nyní víc

Stavební spořitelny shodně uvádějí, že se v současné době setkávají s více případy klientů, kteří žádají o přerušení splácení svých úvěrů. Hlavními příčinami, kterými své žádosti odůvodňují, je zhoršení finanční situace rodiny kvůli zkrácení pracovního týdne či výpovědi.