Stavební spoření se zřejmě dočká změny

9:22 , aktualizováno 9:22

Bohuslav Sobotka se zařadil do plejády ministrů financí, kteří pár měsíců po nástupu do funkce začnou hovořit o nutné změně stále dražší podpory stavebního spoření. Na rozdíl od svých předchůdců Pavla Mertlíka či Jiřího Rusnoka je zřejmě odhodlán dotáhnout záměr do konce a ve vyplácení příspěvků na stavební spoření dosáhnout úspor.