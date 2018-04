Stavební spoření sjednané na příbuzného může přinést problémy

Pravidla poskytování státní podpory

Maximální výše státní podpory, kterou může účastník stavebního spoření ročně získat, činí tři tisíce korun. Této částky dosáhne v případě, kdy během kalendářního roku naspoří alespoň dvacet tisíc korun. Pokud se jedná o starší smlouvu sjednanou do konce roku 2003, může získat až čtyři a půl tisíce korun, a to při ročně uspořené částce osmnáct tisíc korun. V obou případech pak pro výplatu státní podpory musí splnit ještě několik dalších zákonem stanovených podmínek.

Sjedná-li si někdo více vlastních smluv, může o stání podporu žádat třeba u každé z nich. Celkový součet záloh státní podpory ke všem jeho smlouvám v příslušném kalendářním roce však bude maximálně tři tisíce korun. Toto pravidlo platí od roku 2004. Podle starší úpravy platné do konce roku 2003 mohl každý účastník stavebního spoření žádat o státní podporu pouze u jedné ze svých smluv.

Někdo si však chce spořit vyšší částky a kvůli maximalizaci státní podpory si pak v rámci rodiny sjedná více smluv. Kromě vlastního stavebního spoření si spoří na smlouvu, kterou si na své jméno uzavřou třeba jeho rodiče nebo prarodiče. Zde je však dobré předem zvážit rodinné vztahy, jelikož například v případě úmrtí některého z nich by se mohly objevit problémy.

Postup při úmrtí účastníka stavebního spoření

Postup, jak nakládat se smlouvou a s uspořenou částkou v případě úmrtí účastníka stavebního spoření, přesně stanovuje zákon o stavebním spoření. V případě úmrtí přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela. Pokud manžel není, mohou se dědici dohodnout, že stavební spoření převezme jeden z nich. Pokud k takové dohodě nedojde, stavební spoření zaniká a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření. Přestože tedy nebude dodržena šestiletá minimální doba spoření (u starších smluv pětiletá), příslušná částka státní podpory bude vyplacena.

§ 8 Zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb.

Úmrtí účastníka stavebního spoření 1. V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela. K tomu soud přihlédne v řízení o dědictví.

2. Není-li pozůstalý manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědění, jen dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z nich.

3. Nedojde-li mezi dědici k dohodě podle odstavce 2, smlouva o stavebním spoření zaniká dnem úmrtí zůstavitele a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření.

Zdroj: Fincentrum.cz

Je však třeba si uvědomit, že se zde nejedná pouze o nejbližší přímé vztahy mezi dětmi, jejich rodiči či prarodiči, kteří se spolu na takovém spoření domluvili. Do dědického řízení vstupují také například tety a strýcové jako neopomenutelní dědici majetku zesnulého prarodiče. Neopomenutelnými dědici rodičů jsou sourozenci. Pokud si tedy někdo chce spořit na smlouvu, kterou si pro něj sjedná někdo z příbuzných, měl by vzít v úvahu vztahy v širším kruhu rodiny.

Závěť ani smlouva vrácení peněz nezajistí

Uvedené ustanovení zákona o stavebním spoření je ustanovení kogentní, takže zde nelze postupovat podle obecné úpravy obsažené v občanském zákoníku. Má rovněž přednost před závětí. Takže pokud by si chtěl ten, kdo si spoří na cizí účet, zajistit, že o své peníze nepřijde, nepomůže mu ani případná závěť majitele smlouvy, pokud by byla v rozporu se zákonem o stavebním spoření. To samé by platilo i o jakékoli smlouvě, kterou by si za tímto účelem mezi sebou sjednali. Rovněž pokud účastník stavebního spoření provede vinkulaci ve prospěch určené osoby, nijak jí tím nepomůže, jelikož jeho úmrtím tato vinkulace zaniká.

Smlouva sjednaná na nezletilé dítě

I v tomto případě je třeba předem zvážit rodinné vztahy. Rodiče, kteří chtějí dítěti něco naspořit, se někdy obávají, že si dítě po dosažení zletilosti úspory vyzvedne a utratí za něco zcela jiného, než by si přáli. Ani zde se však proti takovému případnému problému nemohou předem nijak "pojistit". Pokud je smlouva o stavebním spoření sjednána na jméno dítěte, je i s uspořenou částkou jeho vlastním majetkem a v nakládání s ní mu nelze nijak bránit. Nepomůže zde opět ani žádná vinkulace. Rodiče jako zákonní zástupci mohou se smlouvou nakládat pouze do dovršení osmnácti let věku dítěte.