Stavební spoření sjednané v lednu má své výhody

Uzavřít si smlouvu o stavením spoření koncem roku má své výhody. Především je možné získat státní podporu v plné výši za celý kalendářní rok, po který jsme vlastně vůbec nespořili. Tento postup má samozřejmě své nevýhody, především zbytečný „stres“. Lidé si mnohdy uzavírají smlouvy chvatně, úplně na poslední chvíli zasílají na svůj účet vklady a obávají se, že peníze dojdou pozdě a že ztratí státní podporu.

Pokud jste to také nestihli, můžete si smlouvy uzavřít s klidným svědomím nyní, začátkem roku. Je to rozhodně lepší varianta než čekat na příští prosinec. Státní podporu za minulý rok již sice nezískáte, ale v každém případě platí, že čím dříve si smlouvu uzavřete, tím lépe. Minimální doba spoření, kterou je třeba dodržet, aby byla vyplacena státní podpora (pokud není čerpán úvěr), je zákonem stanovena na pět let. Čím dříve je splněna, tím dříve své stavebním spořením zhodnocené úspory získáte zpět.

Když smlouvu uzavřeme v lednu a vklady uložíme až v prosinci, výhodné je na tom to, že peníze budou ležet na účtě stavebního spoření v nelikvidní podobě o něco kratší dobu, než když je uložíme ihned po uzavření smlouvy. Pokud si založíte smlouvu teď začátkem roku, peníze můžete na svůj účet uložit později, třeba až koncem roku, pokud to nebude vadit stavební spořitelně. To je dobré zjistit si předem. Většina z nich by asi tolerovala, kdyby klient uložil minimální roční vklad celý najednou až koncem roku. Pokud ne, zaslala by mu upomínku. Je ale nutné zaplatit včas úhradu za uzavření smlouvy. Lhůta pro zaplacení této úhrady bývá uvedena v obchodních podmínkách a stavební spořitelna má při jejím překročení právo smlouvu vypovědět.

Je to výhodné tehdy, pokud prozatím nemáte dostatek volných peněz na pravidelné spoření či na uložení celoročního vkladu(máte je třeba na termínovaném vkladu nebo si je teprve musíte vydělat). To ale neznamená, že si ihned s předstihem nemůžete uzavřít smlouvu o stavebním spoření a nechat plynout onu pětiletou vázací dobu. Vklad uložíte až jej budete mít.

Také se někdy hovoří možnosti ukládat vklady na stavební spoření vždy až koncem roku a mezitím je přes rok lépe zhodnocovat jiným způsobem. K tomu ale musí být k dispozici vhodná alternativa uložení peněz. Také pro tento způsob ukládání peněz na stavební spoření by nyní bylo vhodné sjednat si smlouvu v lednu a až v prosinci uložit vklad na účet stavebního spoření.

Pokud tedy chce účastník stavebního spoření pouze spořit a po pěti letech naspořenou částku vybrat a použít na zlepšení svého bydlení, k investování nebo prostě utratit, může začít ukládat peníze na stavební spoření až několik měsíců po uzavření smlouvy a mít je na účtě vázány po kratší dobu.

Například pokud si smlouvu uzavřete v lednu roku 2002 a vklady uložíte až v prosinci, pak pětiletá minimální doba spoření pro nárok na výplatu státní podpory skončí v lednu roku 2007 a vaše úspory budou na účtu ležet od prosince 2002 do ledna 2007, tedy něco málo přes čtyři roky. Za tu dobu získáte za roky 2002 až 2007 celkem šest státních podpor (sedmou za rok 2008 můžete získat z již nově uzavřené smlouvy).

Pokud byste s uzavřením smlouvy čekali až do prosince 2002 a zároveň vložili na svůj účet celý roční vklad, pak pětiletá lhůta uplyne až v prosinci 2007 a vaše úspory budou na účtě stavebního spoření od prosince 2002 do prosince 2007, tedy něco málo přes pět let. Pokud si pak v lednu roku 2008 uložíte ještě jeden roční vklad, získáte za tento rok také státní podporu, celkově sedmou. Oproti výše uvedenému případu ji dostanete vyplacenu dříve, již v druhé polovině roku 2008 (podle zákona o stavebním spoření). Pokud si v roce 2008 uzavřete další smlouvu, druhou státní podporu za tento rok již samozřejmě neobdržíte.

První případ je tedy z hlediska „likvidity uložených peněz“ výhodnější, neboť celou uspořenou částku zahrnující vklady, úroky a státní podporu získáte již v první polovině roku 2007, kdežto v druhém případ budete mít úspory k dispozici až začátkem roku 2008. Přitom v obou případech byl první vklad uložen v prosinci 2002. Je to tím, že dříve uzavřená smlouva skončí samozřejmě dříve.

Asi zde bude vhodné připomenout, že to v žádném případě neznamená, že stavební spoření musí být po pěti letech ukončeno. Spořit můžeme jak dlouho chceme, jen se nesmí přespořit sjednaná cílová částka. Tu lze ale většinou dodatečně navýšit.

Kdo chce získat úvěr ze stavebního spoření, měl by naopak, pokud je to možné, spořit co nejrychleji.

Jednak bude mít dříve uspořenu minimální procentní část z cílové částky (akontaci), kterou si stanovují stavební spořitelny a bývá pro řádný úvěr ze stavebního spoření ve výši 40% až 50% cílové částky. Také rychleji poroste hodnotící číslo. Každá spořitelna si jej vypočítává podle svého vzorce, ale v zásadě lze říci, že čím více a čím dříve ukládáme peníze na svůj účet, tím je větší podíl našich vkladů a úroků k výši cílové částky a tím rychleji roste hodnotící číslo. Tím dříve splníme stanovené podmínky a získáme úvěr.

Celkově tedy shrňme: chceme-li využívat stavební spoření ať pro pouhé zhodnocení úspor, nebo pro získání úvěru na bytové potřeby, je vhodné uzavřít si smlouvu co nejdříve. Je jedno, zda je zrovna leden, červenec nebo prosinec, čím dříve si smlouvu uzavřeme, tím rychleji splníme předepsané podmínky a tím dříve dosáhneme svého stanoveného cíle: zhodnocené úspory nebo úvěr. V některých měsících roku se však možné výhody opticky zdají být větší. Vždy ale platí, čím je smlouva uzavřena dříve tím lépe. Zda na ni uložit vklady hned, nebo až později po sjednání smlouvy, záleží na situaci.

Ukládáte své vklady na stavební spoření zásadně až v prosinci? Necháváte je během roku zhodnocovat lépe prostřednictvím jiných finančních produktů? V kterém měsíci jste si uzavřeli smlouvu o stavebním spoření?