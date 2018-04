Stavební spoření: stále se vyplatí

Peníze uložené ve stavební spořitelně patří s ohledem na míru rizika k nejlépe úročeným vkladům. Navíc jsou ze zákona pojištěny a výnosy nepodléhají daním. A pro ty, kdo si chtějí pořídit bydlení na dluh, je stavební spoření spolu s hypotékou díky nízkým úrokům nejvýhodnější způsob, jak si půjčit peníze. A to i přesto, že se podmínky spoření oproti období před rokem 2003 o něco zhoršily. Státní podpora klesla ze 4500 na 3000 korun. Abyste získali maximální podporu, musíte tak uložit 20 tisíc namísto původních 18 tisíc korun ročně.



Nezahazujte původní výhody



Končí vám v nejbližších měsících smlouva uzavřená před rokem 2003? Pokud jste dosud neuložili tolik peněz, aby se rovnaly takzvané cílové částce (tedy sumě složené z vkladů, státní podpory, úroků a zamýšleného úvěru sjednané ve smlouvě o stavebním spoření), můžete spořit dál při zachování původní státní podpory a výhodnějších úroků. Bez ohledu na to, že skončila „povinná“ pětiletá lhůta. Hana Vaněčková z Modré pyramidy pro ilustraci uvádí: „Pokud si někdo před rokem 2003 sjednal ve smlouvě cílovou částku jeden milion korun, může spořit tak dlouho, dokud částku nenaspoří za původních podmínek.“



Jak dodává, mezi lidmi je rozšířený mýtus, že po pěti, respektive šesti letech smlouva automaticky končí a spořitelna jim pošle peníze. „Tak to není. Smlouvu je třeba vypovědět tři měsíce před datem, kdy uplyne pět, respektive šest let od jejího založení,“ říká Hana Vaněčková. Vpřípadě, že je cílová částka naplněná, máte možnost požádat spořitelnu o její navýšení. Pokud vám spořitelna vyjde vstříc, zůstane vám sice původní státní podpora, ale většinou se sníží úroky.



Zatímco Hypo stavební spořitelna zachová klientům původní podmínky, ostatní spořitelny je mění. Například Helena Dušková z Wüstenrot stavební spořitelny upozorňuje, že za zvýšení cílové částky je účtována úhrada ve výši 1 procenta z rozdílu původní a nové cílové částky smlouvy. V Buřince, tedy Stavební spořitelně České spořitelny, se při přechodu snižuje úročení vkladů na 2 procenta, ovšem nižší je i úrok z úvěrů, který činí 4,75 procenta namísto 6, respektive 5,5 procenta.



Úroky obvykle jedno až dvě procenta



Jaká je současná nabídka stavebních spořitelen? Kromě státní podpory klesly oproti období před rokem 2003 i úroky z vkladů. Dříve spořitelny lákaly i na pětiprocentní zhodnocení, dnes se roční úroky pohybují na úrovni jednoho až dvou procent. Dvouprocentní hranici překračuje Wüstenrot s 2,1 procenta, HYPO stavební spořitelna klientům, kteří splní předepsané podmínky, přidá k základní dvouprocentní sazbě navíc úrokové zvýhodnění ve výši 20 procent připsaných úroků. Tato spořitelna si ale na druhou stranu vezme nejvyšší poplatek za vedení účtu, a to 360 korun ročně. Naopak Wüstenrot je, co se týče ročního poplatku, nejlevnější, účtuje 250 korun.



Úvěry, trumf proti konkurenci



Úrok z řádného úvěru (přidělovaný až po dvou letech a splnění podmínek spořitelny) se pohybuje nejčastěji mezi necelými 4 až 5 procenty za rok. Nejnižší úrokovou sazbu ve výši 3 procent nabízí Modrá pyramida. „V případě řádného úvěru ze stavebního spoření se podmínky stavebních spořitelen z hlediska úrokových sazeb a výše potřebné minimální akontace příliš neliší. Nejnižší úrokovou sazbu ve výši 3 procenta naleznete u Modré pyramidy, nejnižší počáteční vklad 30 procent z cílové částky uWüstenrotu. Z pohledu požadavků na zajištění úvěru, rychlosti přidělení cílové částky a ostatních podmínek je zajímavá nabídka ČMSS „Lišky“: klienti si zde mohou vybrat ze tří různých tarifů,“ upozorňuje Fincentrum.



Pokud nechcete na řádný úvěr čekat (jeho přidělení lze dosáhnout nejdříve za dva roky), můžete využít překlenovacího úvěru . Ty ale bývají dražší. Spořitelny je úročí nejčastěji sazbou vyšší než 5 procent. V tomto ohledu vychází podle finančního serveru Fincentrum.cz ze srovnání nejlépe překlenovací Hypoúvěr od Modré pyramidy. Při stejných počátečních podmínkách a nulovém naspoření nabízí nejnižší úrokovou sazbu od 3,99 procenta a zajímavé podmínky.



Ekonom Pavel Kohout míní, že úrokové sazby již patrně klesly na dno. „V blízké budoucnosti se budou vyvíjet v souladu se světovým ekonomickým cyklem, což znamená, že porostou,“ říká Pavel Kohout.

